Una treintena de personas desalojadas en Villafranca y Priego de Córdoba por la borrasca Leonardo

Bomberos de la Diputación de Córdoba han colaborado con el Ayuntamiento de Villafranca en el desalojo de 30 personas y algunos animales de la zona de los huertos familiares Camino de la Tejera que linda con el río Guadalquivir y han tenido que realizar tareas de achique de agua en esta localidad y en otros municipios del Alto Guadalquivir como El Carpio (Maruanas) o Villa del Río; en este último municipio también se ha desalojado de manera preventiva a los vecinos de la zona de los huertos. Además, durante la tarde de hoy también han intervenido en el desalojo de seis personas en El Tarajal (Priego de Córdoba).

Trabajos de bomberos provinciales en Villafranca. / CÓRDOBA

Durante todo el día de hoy los Bomberos de la Diputación han realizado 23 intervenciones en toda la provincia. Así, a las ya mencionadas, han actuado en el Polígono Industrial de Luque por acumulación de agua; en la retirada de árboles caídos en Baena, Lucena y El Tejar en Benamejí; el saneamiento de tejas y placas solares en Doña Mencía y ante la inundación de la Plaza de la Constitución en Villaviciosa de Córdoba.

A estas actuaciones se suma una intervención por el desprendimiento de una chimenea en Doña Mencía, el incendio de una vivienda en Villafranca de Córdoba y por achique de sótano, tala de pinos y saneamiento de canalón en Lucena. Por último, han intervenido en la tala de un pino en Aguilar, en Montilla por la misma situación y en Adamuz por la caída de un muro en una vivienda.

En Directo

Miles de desalojos, inundaciones y desbordamientos de ríos: un temporal sin precedentes reparte destrozos y alertas por toda Andalucía La lluvia ha caído este miércoles sin tregua sobre una Andalucía ya saturada de agua por el tren de borrascas y activó una de las mayores emergencias climatológicas de los últimos años, con miles de desalojados, ríos al límite y un despliegue masivo de medios de todas las administraciones. El martes a las ocho de la tarde sonaron los móviles de las zonas que entraban en ese momento en aviso rojo, Grazalema y la Serranía de Ronda primero y Los Puentes en Jaén después y fue el comienzo de horas de muchísimo trabajo por parte de los equipos de emergencias. La previsión para este jueves es que lo peor del temporal se mueva a Andalucía oriental con Jaén, Granada y Málaga en el foco y también Almería, que se ha salvado esta primera jornada. En Huelva, Sevilla y Cádiz no se baja la guardia: las lluvias remiten un poco pero el peligro está ahora en los desbordamientos: la borrasca Leonardo ha llegado cuando la tierra ya no tenía apenas capacidad de absorción y los embalses, arroyos y ríos se encontraban al límite. [Lea aquí la noticia al completo]

