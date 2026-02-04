Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La borrasca Leonardo en Córdoba

Una treintena de personas desalojadas en Villafranca y Priego de Córdoba por la borrasca Leonardo

Los bomberos de la Diputación actúan también en tareas de achique de agua en El Carpio y Villa del Río

Alerta por la borrasca Leonardo: las clases vuelven a Córdoba capital y el Norte, pero no habrá en otros 25 municipios

Una escollera para evitar desprendimientos en Priego

Antonio Urbano

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Bomberos de la Diputación de Córdoba han colaborado con el Ayuntamiento de Villafranca en el desalojo de 30 personas y algunos animales de la zona de los huertos familiares Camino de la Tejera que linda con el río Guadalquivir y han tenido que realizar tareas de achique de agua en esta localidad y en otros municipios del Alto Guadalquivir como El Carpio (Maruanas) o Villa del Río; en este último municipio también se ha desalojado de manera preventiva a los vecinos de la zona de los huertos. Además, durante la tarde de hoy también han intervenido en el desalojo de seis personas en El Tarajal (Priego de Córdoba).

Trabajos de bomberos provinciales en Villafranca.

Durante todo el día de hoy los Bomberos de la Diputación han realizado 23 intervenciones en toda la provincia. Así, a las ya mencionadas, han actuado en el Polígono Industrial de Luque por acumulación de agua; en la retirada de árboles caídos en Baena, Lucena y El Tejar en Benamejí; el saneamiento de tejas y placas solares en Doña Mencía y ante la inundación de la Plaza de la Constitución en Villaviciosa de Córdoba.

A estas actuaciones se suma una intervención por el desprendimiento de una chimenea en Doña Mencía, el incendio de una vivienda en Villafranca de Córdoba y por achique de sótano, tala de pinos y saneamiento de canalón en Lucena. Por último, han intervenido en la tala de un pino en Aguilar, en Montilla por la misma situación y en Adamuz por la caída de un muro en una vivienda.

