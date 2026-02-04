La borrasca Leonardo en Córdoba
Una treintena de personas desalojadas en Villafranca y Priego de Córdoba por la borrasca Leonardo
Los bomberos de la Diputación actúan también en tareas de achique de agua en El Carpio y Villa del Río
Alerta por la borrasca Leonardo: las clases vuelven a Córdoba capital y el Norte, pero no habrá en otros 25 municipios
Bomberos de la Diputación de Córdoba han colaborado con el Ayuntamiento de Villafranca en el desalojo de 30 personas y algunos animales de la zona de los huertos familiares Camino de la Tejera que linda con el río Guadalquivir y han tenido que realizar tareas de achique de agua en esta localidad y en otros municipios del Alto Guadalquivir como El Carpio (Maruanas) o Villa del Río; en este último municipio también se ha desalojado de manera preventiva a los vecinos de la zona de los huertos. Además, durante la tarde de hoy también han intervenido en el desalojo de seis personas en El Tarajal (Priego de Córdoba).
Durante todo el día de hoy los Bomberos de la Diputación han realizado 23 intervenciones en toda la provincia. Así, a las ya mencionadas, han actuado en el Polígono Industrial de Luque por acumulación de agua; en la retirada de árboles caídos en Baena, Lucena y El Tejar en Benamejí; el saneamiento de tejas y placas solares en Doña Mencía y ante la inundación de la Plaza de la Constitución en Villaviciosa de Córdoba.
A estas actuaciones se suma una intervención por el desprendimiento de una chimenea en Doña Mencía, el incendio de una vivienda en Villafranca de Córdoba y por achique de sótano, tala de pinos y saneamiento de canalón en Lucena. Por último, han intervenido en la tala de un pino en Aguilar, en Montilla por la misma situación y en Adamuz por la caída de un muro en una vivienda.
La borrasca Leonardo deja 3 muertos y miles de evacuados en Marruecos
La borrasca Leonardo causó este miércoles la muerte de tres personas en Marruecos y miles de evacuados, mientras que en España y Portugal aumentaron los desalojos debido a las inundaciones y crecida de los ríos ocasionadas por las intensas precipitaciones.
Dos mujeres y una niña fallecieron este miércoles en la localidad de Beni Arous, en la provincia de Larache, en el noroeste de Marruecos, afectada por el temporal, tras el derrumbe de una vivienda provocado por un deslizamiento de tierra debido a las fuertes lluvias.
Fuentes locales contactadas por EFE y medios marroquíes informaron de que el suceso se produjo como consecuencia de los desprendimientos registrados en la zona en las últimas semanas, debido a las intensas precipitaciones que afectan a la región.
Miles de desalojos, inundaciones y desbordamientos de ríos: un temporal sin precedentes reparte destrozos y alertas por toda Andalucía
La lluvia ha caído este miércoles sin tregua sobre una Andalucía ya saturada de agua por el tren de borrascas y activó una de las mayores emergencias climatológicas de los últimos años, con miles de desalojados, ríos al límite y un despliegue masivo de medios de todas las administraciones. El martes a las ocho de la tarde sonaron los móviles de las zonas que entraban en ese momento en aviso rojo, Grazalema y la Serranía de Ronda primero y Los Puentes en Jaén después y fue el comienzo de horas de muchísimo trabajo por parte de los equipos de emergencias. La previsión para este jueves es que lo peor del temporal se mueva a Andalucía oriental con Jaén, Granada y Málaga en el foco y también Almería, que se ha salvado esta primera jornada. En Huelva, Sevilla y Cádiz no se baja la guardia: las lluvias remiten un poco pero el peligro está ahora en los desbordamientos: la borrasca Leonardo ha llegado cuando la tierra ya no tenía apenas capacidad de absorción y los embalses, arroyos y ríos se encontraban al límite.
Inundaciones en la aldea de Fuente Grande (Almedinilla)
La borrasca provocó cortes de carreteras e incidencias en esta zona de la Subbética.
Buscan a una joven desaparecida junto a un río en la Axarquía malagueña
Una mujer de algo más de 30 años permanece desaparecida en Sayalonga (Málaga), después de que hubiese podido ser arrastrada por el elevado caudal del río Turvilla. Así lo han indicado fuentes locales a este periódico, al tiempo que han indicado que un amplio dispositivo de búsqueda, conformado por agentes de Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y voluntarios de Protección Civil, habría localizado al perro de la joven.
La desaparecida sería natural de Torrox y residiría en este otro municipio axárquico junto a su pareja. Aún con las restricciones marcadas por la incidencia de la borrasca Leonardo, la joven habría sacado a sus dos perros en las inmediaciones del río. En un momento dado, uno de los dos habría caído al cauce y, sin dudarlo un momento, la propietaria accedió a las frías aguas hasta lograr salvar el can. Desde ese momento nadie ha podido saber de su paradero.
Vídeo | Numerosas incidencias en el Alto Guadalquivir
La carretera A-306 entre El Carpio y Torredonjimeno (Jaén) está cortada entre el kilómetro 1 y 4, a la altura de Maruanas, en la localidad cordobesa. El acceso principal se encuentra completamente anegado, impidiendo el tránsito normal y generando importantes problemas de movilidad para los residentes y usuarios habituales.
No es la única incidencia que la borrasca Leonardo a su paso por Córdoba está dejando en la comarca del Alto Guadalquivir. Incidencias que están afectando tanto a las vías públicas dentro de los núcleos urbanos como a los principales accesos.
