El temporal provoca cortes de carreteras, incidencias eléctricas y vigilancia del río Cabra, desbordado ya en Huertas Bajas

El Ayuntamiento de Cabra ha informado a través de un comunicado de las principales incidencias registradas en la ciudad durante las primeras horas del episodio meteorológico adverso asociado a la borrasca Leonardo, que mantiene activo desde la pasada madrugada el aviso amarillo por lluvias intensas y viento, si bien este último ha llegado a escalar a nivel naranja hasta las 9.00 horas de este miércoles.

Según los datos facilitados, se han registrado acumulados superiores a los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, con picos de hasta 15 mm en una hora, además de rachas de viento de componente oeste que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Desprendimientos en la carretera de Los Llanos

Desde primera hora, los servicios municipales, junto a la Policía Local y Protección Civil, han intervenido en diversas incidencias. Entre ellas, permanece cortada la carretera CO-6213 (Los Llanos–Cabra) debido a desprendimientos en la calzada, mientras que se mantiene una estrecha vigilancia sobre el caudal del río Cabra en la zona de Huertas Bajas, especialmente a su paso por Cortijo Grande y en el cruce con el Vado del Moro, donde podría producirse un desbordamiento sobre el puente.

Caída de un árbol en la Vía verde del Aceite, a la altura de la antigua estación de Cabra. / J. Moreno

Asimismo, continúa cerrado el acceso peatonal a la Vía Verde a la altura de la antigua estación de Cabra por la caída de un árbol, y se ha asegurado la calle José Cobo Puerto ante el riesgo de desplome de otro ejemplar de grandes dimensiones. También se registran cortes de suministro eléctrico de media tensión en el polígono Vado Hermoso y en el entorno del santuario de la Virgen de la Sierra, además de incidencias en las telecomunicaciones en distintos puntos del municipio.

El Ayuntamiento pide precaución a los vecinos

Desde el Consistorio se destaca que los cauces fluviales que discurren por el casco urbano no han presentado problemas hasta el momento, gracias a las labores de prevención y mantenimiento realizadas en los últimos meses, al igual que la red de saneamiento municipal.

El Ayuntamiento recuerda que los avisos meteorológicos se mantendrán, en principio, hasta la medianoche y hace un llamamiento a la ciudadanía para que extreme la precaución, evite desplazamientos innecesarios, no transite por zonas inundables y siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. "El seguimiento de la situación se realiza de forma permanente en coordinación con la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía, con el objetivo de garantizar la seguridad y restablecer la normalidad lo antes posible", indica.

En Directo

Más de 3.500 desalojados y 350 incidencias de gravedad en todas las provincias El Gobierno andaluz está haciendo balance de una jornada de avisos rojos en distintos puntos de Andalucía con desbordamientos de ríos y arroyos en prácticamente todas las provincias. En total, se han registrado ya 350 incidencias de gravedad. Entre ellas una vivienda que se ha derrumbado en Ubrique. Preocupa especialmente la situación de Grazalema, donde se ha instalado un puesto de mando avanzado y se han desalojado más de 300 personas. En total, han sido ya desalojadas 3.500 personas en distintos puntos de Huelva, Cádiz o Málaga debido al riesgo de inundaciones, especialmente en el Campo de Gibraltar y en la sierra de Grazalema. En estos momentos, hay 14 ríos en nivel rojo por riesgo de desbordamiento, 10 embalses también en máximo nivel de alerta y otros 31 en nivel naranja. "La situación es muy compleja en el conjunto de Andalucía", explica Antonio Sanz.

Julio Millán, alcalde de Jaén: "Las próximas horas son cruciales" El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha hecho balance del primer tramo de esta nueva alerta por la borrasca Leonardo y ha reportado, hasta las 12,00 horas de este miércoles, más de 60 de incidencias. Además, ha advertido de que las próximas horas "son comprometidas y cruciales", especialmente para la zona de los Puentes, donde están desplegados todos los medios posibles y donde llueve sobre mojado. El Comité de Emergencias (Cecopal), que preside el propio regidor, se ha establecido en el Parque de Bomberos y coordina la totalidad de efectivos de Policía Local, Servicios Sociales, Bomberos, Mantenimiento Urbano, FCC y Protección Civil con fuerzas de seguridad estatales desplegados en la ciudad. Unos cuerpos que tienen una especial presencia en la zona de la Vega de los Ríos, donde se han registrado "importantes picos de crecida durante la mañana", según ha informado en una nota el regidor, quien ha destacado que se mantienen en alerta en previsión de las lluvias previstas para las próximas horas.

María Roso La Aemet activa el aviso naranja por fuertes rachas de viento este jueves en Córdoba La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) eleva los avisos por viento para este jueves en toda la provincia de Córdoba como consecuencia del paso de la borrasca Leonardo y el río atmosférico que la acompaña, y que ya este miércoles mantiene en aviso amarillo por vientos a la Campiña cordobesa, y por lluvias y viento (fue aviso naranja a primera hora de la mañana) a la Subbética. Para mañana jueves, la Aemet activa el aviso naranja por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en la Subbética, desde las 00.00 hasta las 18.00 horas. Mientras que en Sierra y Pedroches, y la Campiña cordobesa habrá aviso amarillo por vientos de hasta 70 kilómetros hora, también entre medianoche y las seis de la tarde.

Rotura en el arroyo Guadalbarbo a su paso por La Lancha Una máquina trabaja en la construcción de un dique para intentar tapar la grieta