El temporal provoca cortes de carreteras, incidencias eléctricas y vigilancia del río Cabra, desbordado ya en Huertas Bajas

Cabra registra acumulados de lluvia superiores a los 60 litros por metro cuadrado y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

El río Cabra, desbordado a su paso por Huertas Bajas.

El río Cabra, desbordado a su paso por Huertas Bajas. / J. Moreno

José Moreno

José Moreno

Cabra

El Ayuntamiento de Cabra ha informado a través de un comunicado de las principales incidencias registradas en la ciudad durante las primeras horas del episodio meteorológico adverso asociado a la borrasca Leonardo, que mantiene activo desde la pasada madrugada el aviso amarillo por lluvias intensas y viento, si bien este último ha llegado a escalar a nivel naranja hasta las 9.00 horas de este miércoles.

Según los datos facilitados, se han registrado acumulados superiores a los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, con picos de hasta 15 mm en una hora, además de rachas de viento de componente oeste que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Desprendimientos en la carretera de Los Llanos

Desde primera hora, los servicios municipales, junto a la Policía Local y Protección Civil, han intervenido en diversas incidencias. Entre ellas, permanece cortada la carretera CO-6213 (Los Llanos–Cabra) debido a desprendimientos en la calzada, mientras que se mantiene una estrecha vigilancia sobre el caudal del río Cabra en la zona de Huertas Bajas, especialmente a su paso por Cortijo Grande y en el cruce con el Vado del Moro, donde podría producirse un desbordamiento sobre el puente.

Caída de un árbol en la Vía verde del Aceite, a la altura de la antigua estación de Cabra.

Caída de un árbol en la Vía verde del Aceite, a la altura de la antigua estación de Cabra. / J. Moreno

Asimismo, continúa cerrado el acceso peatonal a la Vía Verde a la altura de la antigua estación de Cabra por la caída de un árbol, y se ha asegurado la calle José Cobo Puerto ante el riesgo de desplome de otro ejemplar de grandes dimensiones. También se registran cortes de suministro eléctrico de media tensión en el polígono Vado Hermoso y en el entorno del santuario de la Virgen de la Sierra, además de incidencias en las telecomunicaciones en distintos puntos del municipio.

El Ayuntamiento pide precaución a los vecinos

Desde el Consistorio se destaca que los cauces fluviales que discurren por el casco urbano no han presentado problemas hasta el momento, gracias a las labores de prevención y mantenimiento realizadas en los últimos meses, al igual que la red de saneamiento municipal.

Noticias relacionadas y más

El Ayuntamiento recuerda que los avisos meteorológicos se mantendrán, en principio, hasta la medianoche y hace un llamamiento a la ciudadanía para que extreme la precaución, evite desplazamientos innecesarios, no transite por zonas inundables y siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. "El seguimiento de la situación se realiza de forma permanente en coordinación con la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía, con el objetivo de garantizar la seguridad y restablecer la normalidad lo antes posible", indica.

