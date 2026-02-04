Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tauromaquia

Sale a licitación la gestión del Coso de Los Llanos de Pozoblanco

El presupuesto base es de 121.000 euros, aunque el valor estimado del contrato se duplica al incluir una segunda temporada

Corrida de rejones en la plaza de toros de Pozoblanco, en una imagen de archivo.

Julia López

Pozoblanco

El Ayuntamiento de Pozoblanco ha sacado a licitación el contrato para la prestación del servicio de gestión y desarrollo de los festejos taurinos anuales en el Coso de Los Llanos. El presupuesto base de licitación es de 121.000 euros, aunque el valor estimado del contrato se duplica ya que contempla el año de ejecución y una segunda temporada de prórroga. Las empresas interesadas en hacerse con este servicio tendrán hasta el día 11 de febrero para presentar las ofertas correspondientes.

La empresa adjudicataria tendrá entre sus obligaciones la organización de una corrida de toros -con al menos dos toreros del grupo especial o grupo A- para celebrar en primavera y una de las mismas características para que tenga lugar entre el sábado o domingo previo al comienzo de la Feria de Nuestra Señora de las Mercedes o el sábado de feria. Además, también entra entre sus obligaciones la gestión de una corrida de rejones para el domingo de feria y la gestión y contratación del personal necesario para la correcta ejecución de las corridas programadas, con un mínimo de ocho torileros y doce trabajadores.

La duración del contrato será de una temporada, la actual, pero también se prevé una prórroga para la temporada 2027, que será de obligado cumplimiento para el contratista. Así, el pliego establece que el empresario no podrá renunciar a la prórroga unilateralmente si el servicio le resulta deficitario. Por tanto, la duración máxima del contrato será de dos temporadas.

Además de la oferta económica, se tendrán en cuenta otras cuestiones para la concesión del contrato como la propuesta de reducción de precios de venta al público para determinados colectivos, así como la propuesta de ganaderías o de toreros. Finalmente, la empresa adjudicataria tendrá que presentar antes del 28 de febrero de cada año correspondiente a la duración del contrato la propuesta de festejos para el año en curso. En los últimos años la gestión de la plaza de toros pozoalbense ha recaído en la empresa Caído y Soledad, con Antonio Tejero al frente.

