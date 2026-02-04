Las romerías de la Virgen de la Luna en Los Pedroches, declaradas Bien de Interés Cultural

El Consejo de Gobierno ha acordado inscribir las romerías de la Virgen de la Luna que se celebran en Pozoblanco y Villanueva de Córdoba como bien de interés cultural (bic) en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), con la tipología de Actividad de Interés Etnológico, a propuesta de la Consejería de Cultura y Deporte, informa la Junta en una nota de prensa.

Las romerías constituyen una expresión singular de las devociones supracomunales en la comarca de Los Pedroches, articuladas en torno al patronazgo compartido de la Virgen de la Luna y al traslado ritual de la imagen desde el Santuario de la Dehesa de la Jara hasta las dos localidades que le rinden culto.

En Pozoblanco, la romería se celebra en el periodo de Cuaresma y Pascua, mientras que en Villanueva de Córdoba tiene lugar en fechas vinculadas a Pentecostés, la Santísima Trinidad y la Asunción.

Singularidades y elementos comunes

Aunque ambas romerías comparten una estructura ritual común, cada una presenta rasgos propios. En Pozoblanco destaca una indumentaria específica, mientras que en Villanueva no existe un vestuario concreto, aunque sí un instrumental distintivo.

Las dos celebraciones comparten elementos simbólicos como el carro de la comida, la alabarda, el bastón, la bandera y el tambor, además de actos rituales como tocar la campana del santuario a la llegada o salir a recibir a la Virgen en la entrada de las localidades.

Indumentaria y organización

En Pozoblanco, los hermanos de la Cofradía de la Virgen de la Luna participan ataviados con traje negro reglado, que incluye chaqueta, chaleco, camisa blanca, corbata negra, cordón rojo para portar la aliara de cuerno, espadín o sable y escopeta. Los cofrades portan, salvo los mandos, escopeta, cuerna y espadín.

En Villanueva de Córdoba no existe una vestimenta uniforme, pero los participantes se identifican por los símbolos que portan, como el bastón, la bandera o la alabarda.

Desde el punto de vista organizativo, la cofradía de Pozoblanco mantiene una estructura cerrada con mandos tradicionales de carácter militar, mientras que en Villanueva la organización responde al modelo habitual de una hermandad, con una Junta de Gobierno y hermanos mayores.

Folclore y frontera cultural

Las romerías incorporan manifestaciones de folclore musical y oral de gran interés patrimonial, como las jotillas de la romería y las sevillanas serranas, que reflejan el carácter de frontera cultural del Valle de Los Pedroches y la influencia de rasgos extremeños y manchegos en la comarca.

A los valores etnológicos de la actividad se suma el interés histórico y paisajístico del Santuario de la Dehesa de la Jara, cuyas referencias documentales más antiguas se remontan a 1581, según las declaraciones del Visitador General del Obispado de Córdoba.

Las romerías de la Virgen de la Luna han traspasado el ámbito provincial gracias a las hermandades filiales en Madrid y Cataluña, surgidas a raíz de la emigración de población de Los Pedroches. En Pozoblanco y Villanueva de Córdoba, estas celebraciones han perdurado en el tiempo, transmitiéndose de generación en generación mediante la protección y difusión de esta tradición.