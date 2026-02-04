Subbética
Los ríos Zagrilla y Salado se desbordan en Priego e inundan viviendas y naves industriales al paso de la borrasca Leonardo
El Ayuntamiento corta el puente de acceso al camino de El Barrio y la carretera CO-7207 debido a las inundaciones provocadas por el temporal
El paso de la borrasca Leonardo por la provincia de Córdoba y las persistentes lluvias caídas durante toda la madrugada de este miércoles ha provocado numerosas incidencias en Priego. El río Zagrilla se ha desbordado a su paso por la zona de Genilla Baja y ha inundado varias viviendas y naves industriales ubicadas en los márgenes de la carretera provincinal CO-8211. Por ello, el Ayuntamiento ha cortado el puente que da acceso al camino de El Barrio.
Igualmente, toda la zona de La Vega se encuentra inundada por el desbordamiento del río Salado. En este caso, se han visto afectadas viviendas de segunda residencia y huertas.
Carreteras cortadas
En el término municipal prieguense, según la información facilitada por la Diputación de Córdoba, también se ha cortado la CO-7207 que une la aldea de El Tarajal con la CO-8209, en el punto kilométrico 1,5 por desbordamiento del río Salado.
- La Diputación de Córdoba mantiene cuatro carreteras cortadas en la provincia por la borrasca Joseph
- Aviserrano espera abrir su nueva fábrica en La Carlota en junio con 500 trabajadores
- El temporal obliga al cierre de 16 carreteras en la provincia
- La Diputación adjudica las obras de mejora de la carretera que une Bujalance y Villa del Río
- Cuatro carreteras de Córdoba permanecen cortadas al tráfico tras las últimas lluvias en la provincia
- El espectáculo del agua en las sierras Subbéticas de Córdoba tras el paso de la borrasca Kristin
- Los embalses de Córdoba recogen 400 hectómetros cúbicos en un mes, el 20% de toda la reserva actual
- Salvador Fuentes ve 'muy preocupante' la noche del miércoles al jueves por la crecida de cauces debido a la borrasca Leonardo