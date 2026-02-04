Los ríos Zagrilla y Salado se desbordan en Priego e inundan viviendas y naves industriales al paso de la borrasca Leonardo

El paso de la borrasca Leonardo por la provincia de Córdoba y las persistentes lluvias caídas durante toda la madrugada de este miércoles ha provocado numerosas incidencias en Priego. El río Zagrilla se ha desbordado a su paso por la zona de Genilla Baja y ha inundado varias viviendas y naves industriales ubicadas en los márgenes de la carretera provincinal CO-8211. Por ello, el Ayuntamiento ha cortado el puente que da acceso al camino de El Barrio.

Igualmente, toda la zona de La Vega se encuentra inundada por el desbordamiento del río Salado. En este caso, se han visto afectadas viviendas de segunda residencia y huertas.

Carreteras cortadas

En el término municipal prieguense, según la información facilitada por la Diputación de Córdoba, también se ha cortado la CO-7207 que une la aldea de El Tarajal con la CO-8209, en el punto kilométrico 1,5 por desbordamiento del río Salado.