Una vecina de Priego tras la inundación de la aldea de El Tarajal: "El puente se ha quedado pequeño"

La preocupación de los vecinos de la aldea de El Tarajal, en Priego, sigue en aumento, después de una madrugada y unas primeras horas en las que han visto cómo el agua inundaba varias de las viviendas más próximas al cauce del río Salado.

Ángeles Jiménez, nacida en este bucólico enclave y residente de manera permanente desde hace tres décadas en la aldea, donde hay muchas familias que cuentan con una segunda residencia, recuerda episodios similares a los que se están viendo en estos momentos, "con el agua llegándonos hasta la cochera", como gráficamente indicaba a Diario CÓRDOBA.

Desalojos en la aldea

La vivienda de Ángeles está situada a escasos metros de otra que ha tenido que ser desalojada por los bomberos y en la que, en estos momentos, se están utilizando bombas para achicar el agua, ya que se ha inundado la parte baja de la casa, mientras el cauce del Salado, sigue creciendo desde primeras horas de la tarde.

Muro que se ha caído en la aldea prieguense de El Tarajal. / R.C.C.

Ángeles recuerda que en su infancia "el río también se salía, pero no como ahora", y apunta que uno de los motivos de la actual situación son las dimensiones del puente por el que se accede a la aldea, "que se ha quedado muy pequeño y siempre tiene mucha arena, chinos y ramas". Por ello confía en que "entre todos consigamos que nos hagan uno nuevo y se eviten situaciones como la que estamos viviendo".

"No tengo miedo, pero estoy preocupada"

Como confiesa, "miedo no tengo porque estoy acostumbrada a inviernos de mucha agua, pero sí estoy preocupada por que el agua pueda entrar a mi cochera, y sobre todo por mis vecinos Loli y Juan, que esta mañana se han tenido que venir a mi casa porque su vivienda estaba inundada".

El sincero testimonio de Ángeles refleja la preocupación de los residentes en El Tarajal, uno de los rincones con más encanto de Priego que ha visto rota su tranquilidad con este nuevo desbordamiento del Salado.