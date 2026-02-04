La residencia Jesús Nazareno de Hinojosa del Duque tendrá ocho plazas concertadas más

La delegada de Inclusión Social de la Junta, Dolores Sánchez, ha anunciado este miércoles que la residencia de mayores Jesús Nazareno de Hinojosa del Duque contará con ocho nuevas plazas concertadas. La delegada ha hecho el anuncio en una visita a la localidad hinojoseña en compañía del alcalde, Matías González, de la concejala de Servicios Sociales, María Antonia Ramírez, y de la concejala Mamen López.

Dolores Sánchez ha señalado que “es una gran noticia para la residencia ya que contará con las plazas solicitadas”.

Por su parte, Matías González ha agradecido “a la delegada su interés en la residencia de Jesús Nazareno”, además de destacar “el trabajo diario que se realiza en el centro, por parte del director, las hermanas y todos los trabajadores”. El primer edil hinojoseño ha destacado que “con estas ocho plazas, personas con dificultad económica podrán ser atendidas plenamente”.

Por otra parte, la delegada ha acudido a la Unidad de Estancia Diurna para Mayores El Carmen, que gestiona Prode, donde también ha puesto de relieve que la Administración autonómica concertará 10 plazas en este servicio, estando acompañada por el presidente de Fundación Prode, Blas García.