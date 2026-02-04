Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El parque Tierno Galván, la zona más afectada por el temporal en Montilla, contabiliza medio centenar de árboles caídos

Las incidencias registradas hasta el momento no revisten gravedad, a pesar de los daños causados por la borrasca en el municipio

Reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal en la Jefatura de la Policía Local de Montilla.

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla

El Ayuntamiento de Montilla mantiene activadas las medidas preventivas acordadas ante el episodio de lluvias y viento que afecta al municipio, tras las reuniones celebradas por el Centro de Coordinación Operativa Municipal en la Jefatura de la Policía Local para analizar la evolución de la situación meteorológica y reforzar la seguridad de la población.

La teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, ha informado de que los servicios operativos municipales han permanecido activados durante toda la noche, especialmente tras el incremento puntual del aviso por viento a nivel naranja registrado durante la madrugada. "Gracias a las labores de prevención realizadas desde la semana pasada no se han producido incidencias de envergadura que comprometan la seguridad de la población", ha señalado, tiempo que ha detallado que las principales actuaciones se han centrado en la revisión y retirada preventiva de arbolado con riesgo de caída.

Por su parte, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, comentó que las incidencias registradas hasta el momento "han sido comunes y no revisten gravedad", motivo por el cual no se ha considerado necesario elevar el nivel de emergencia.

Árboles caídos en el Paseo de las Mercedes de Montilla.

El parque Tierno Galván, la zona más afectada

La zona más afectada por el temporal ha sido el parque Tierno Galván y su entorno, donde se contabilizan de forma preliminar cerca de medio centenar de árboles caídos, principalmente coníferas, además de daños en instalaciones eléctricas, zonas de juegos infantiles, vallados y otros elementos del área deportiva y cultural. A ello se suman nuevos cortes en caminos como la Vereda de la Magdalena y el Vado de la Avenida del Trabajo, así como la especial preocupación por la situación de la vía pecuaria del Cordel de los Pollos, a la altura de la laguna de Jarata, para la que se trabaja de manera coordinada con la Junta de Andalucía con el objetivo de actuar con urgencia.

Durante toda la jornada permanecen cerradas las instalaciones deportivas, edificios municipales, bibliotecas y del Centro de Atención Infantil Temprana, así como los parques, y se han limitado los accesos al cementerio municipal. A estas decisiones se añade el cierre de distintos caminos rurales ante el riesgo derivado de la acumulación de agua y del viento registrado en las últimas horas.

El parque Tierno Galván, la zona más afectada por el temporal en Montilla, contabiliza medio centenar de árboles caídos

