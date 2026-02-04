El paso de la borrasca Leonardo por la provincia de Córdoba
El parque Tierno Galván, la zona más afectada por el temporal en Montilla, contabiliza medio centenar de árboles caídos
Las incidencias registradas hasta el momento no revisten gravedad, a pesar de los daños causados por la borrasca en el municipio
El Ayuntamiento de Montilla mantiene activadas las medidas preventivas acordadas ante el episodio de lluvias y viento que afecta al municipio, tras las reuniones celebradas por el Centro de Coordinación Operativa Municipal en la Jefatura de la Policía Local para analizar la evolución de la situación meteorológica y reforzar la seguridad de la población.
La teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, ha informado de que los servicios operativos municipales han permanecido activados durante toda la noche, especialmente tras el incremento puntual del aviso por viento a nivel naranja registrado durante la madrugada. "Gracias a las labores de prevención realizadas desde la semana pasada no se han producido incidencias de envergadura que comprometan la seguridad de la población", ha señalado, tiempo que ha detallado que las principales actuaciones se han centrado en la revisión y retirada preventiva de arbolado con riesgo de caída.
Por su parte, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, comentó que las incidencias registradas hasta el momento "han sido comunes y no revisten gravedad", motivo por el cual no se ha considerado necesario elevar el nivel de emergencia.
El parque Tierno Galván, la zona más afectada
La zona más afectada por el temporal ha sido el parque Tierno Galván y su entorno, donde se contabilizan de forma preliminar cerca de medio centenar de árboles caídos, principalmente coníferas, además de daños en instalaciones eléctricas, zonas de juegos infantiles, vallados y otros elementos del área deportiva y cultural. A ello se suman nuevos cortes en caminos como la Vereda de la Magdalena y el Vado de la Avenida del Trabajo, así como la especial preocupación por la situación de la vía pecuaria del Cordel de los Pollos, a la altura de la laguna de Jarata, para la que se trabaja de manera coordinada con la Junta de Andalucía con el objetivo de actuar con urgencia.
Durante toda la jornada permanecen cerradas las instalaciones deportivas, edificios municipales, bibliotecas y del Centro de Atención Infantil Temprana, así como los parques, y se han limitado los accesos al cementerio municipal. A estas decisiones se añade el cierre de distintos caminos rurales ante el riesgo derivado de la acumulación de agua y del viento registrado en las últimas horas.
Corte total en la A-44 en Jaén por desprendimientos: interrumpido el tráfico hacia Motril
La autovía A-44 ha quedado completamente cerrada al tráfico a la altura del municipio de Campillo de Arenas, en la provincia de Jaén. El corte total se sitúa en el punto kilométrico 69 y afecta a los carriles en sentido Motril, donde se han producido importantes desprendimientos de tierra y rocas sobre la calzada como consecuencia de la saturación de agua en los taludes por la borrasca Leonardo.
Diario CÓRDOBA
Inundaciones en Campo de Aras (Lucena)
Campo de Aras, en Lucena, sufre inundaciones provocadas por el paso del temporal. Las cunetas no pueden absorber toda el agua caída en las últimas horas. Además, sufren problemas con el suministro eléctrico por la caída de un árbol.
José Muñoz Caro
Avisan a los vecinos de Pedro Díaz y La Graja por la subida del río Genil
En Palma del Río, Policía Local y Protección Civil informan de la subida del río Genil a los vecinos de Pedro Díaz y La Graja. Varias familias desalojan de forma voluntaria sus viviendas en esta zona.
¿Seguirá lloviendo en Córdoba?
Aquí puedes consultar la predicción del tiempo en Córdoba por horas.
Más de cien cancelaciones de barcos en dos semanas en el Estrecho por las borrascas
Las sucesivas borrascas que han afectado a la línea marítima del estrecho de Gibraltar han provocado en dos semanas más de un centenar de cancelaciones de salidas de barcos de pasajeros en la ruta marítima entre los puertos de Ceuta y 126448860. Fuentes portuarias han detallado que desde casi finales de enero con la sucesión de las borrascas Ingrid -20 de enero-, Joseph -25 de enero-, Kristin -27 de enero- y ahora Leonardo -desde el 2 de febrero-, la navegación marítima entre las dos orillas se ha visto seriamente afectada.
