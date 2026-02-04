Sucesos
Marihuana y gallos de pelea: la Guardia Civil desmantela un sofisticado cultivo en La Carlota
Un detenido y un investigado tras el registro practicado en una finca de Monte Alto, donde se intervinieron 653 plantas de marihuana y más de cuatro kilos de cogollos
La Guardia Civil ha desmantelado en La Carlota una plantación de marihuana en la que se han intervenido 653 plantas en avanzado estado de crecimiento y más de cuatro kilos de cogollos secos listos para su distribución. En la operación fue detenido un hombre y otro fue investigado como presuntos autores de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.
La investigación se inició durante una inspección en una finca de la zona de Monte Alto, donde los agentes localizaron un secadero de marihuana en el que se manipulaban cogollos. Además, descubrieron un sofisticado invernadero equipado con tecnología LED, ventiladores, humificadores y sistemas de extracción de aire. La instalación contaba con un enganche ilegal a la red eléctrica, que fue desactivado con la colaboración de Endesa.
Un criadero de gallos de pelea
Paralelamente, la Unidad de Protección de la Naturaleza (Uprona) inspeccionó un criadero de gallos combatientes españoles en la misma finca. Los agentes han instruido diligencias penales por presuntos delitos de maltrato animal e intrusismo profesional, y se tramitaron varias infracciones administrativas relacionadas con la sanidad y bienestar animal, tras la valoración del Ilustre Colegio de Veterinarios de Córdoba.
La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a los implicados junto con todas las plantas, cogollos y efectos intervenidos.
