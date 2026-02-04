Las lluvias dejan más de 90 litros en Priego y 30 en Córdoba capital

Tal como indicaban las previsiones, la zona sur de la provincia, especialmente la Subbética, se ha llevado la peor parte de las lluvias de la jornada de este miércoles hasta el comienzo de la noche.

Priego de Córdoba ha sido el municipio cordobés con más precipitaciones, con mucha diferencia. Durante toda la jornada, desde la medianoche, se han recogido más de 91 litros, que se concentraron durante la madrugada y mediada la tarde. También fue allí donde el viento sopló con más fuerza, con rachas superiores a los 80 kilómetros por hora en torno a las siete de la mañana.

En la capital la lluvia no fue tan intensa y estuvo repartida a lo largo del día. Al final, con los datos de Aemet, se recabaron 32,7 litros por metro cuadrado en el Aeropuerto, 35,6 en Prágdena (en la zona de la campiña) y 42 en Guadanuño (en Sierra Morena). El viento alcanzó rachas de casi 60 kilómetros por hora a las 16.10 horas.

También hubo municipios que registraron precipitaciones de entre 50 y 60 litros por metro cuadrado. Entre otros, Doña Mencía (53,2 litros) y Montoro (50,2).

Previsión para los próximos días

Las previsiones indican que durante este jueves va a seguir lloviendo en prácticamente toda la provincia, incluso con posibilidad de tormentas. El mayor peligro puede ser el viento, con rachas que podrían superar los 90 kilómetros por hora en Priego de Córdoba y de hasta 70 kilómetros por hora en el resto de la provincia. El norte de la provincia y el valle del Guadalquivir se encuentran este jueves en alerta amarilla mientras que la Subbética (que abarca para Aemet toda la zona sur de la Campiña) estará en nivel naranja.

Lluvias en Córdoba capital durante este miércoles. / A. J. González

En la capital las lluvias se concentrarán durante la madrugada y el principio de la mañana. A primera hora de la tarde el riesgo de precipitaciones bajará hasta el 75%, mientras que las temperaturas se moverán entre los 11 y los 18 grados. El viernes y el sábado, en principio, hay también un elevado riesgo de tormentas.

En Priego de Córdoba lloverá durante todo el día, con los cielos siempre cubiertos, y las tormentas volverán el viernes y el sábado. Es un pronóstico muy parecido al de otras ciudades cercanas de la comarca. En el área norte podrían abrirse algunos claros durante la tarde de este jueves, pero las tormentas, al igual que en el resto de la provincia, volverán el jueves de acuerdo con las previsiones de Aemet.