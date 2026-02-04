Efectivos de Carreteras y Bomberos desplegados en la provincia de Córdoba ante las emergencias del temporal

La Diputación de Córdoba ha desplegado a efectivos de los servicios de Carreteras, Bomberos y de telecomunicaciones de la empresa provincial Eprinsa para atender las incidencias derivadas del temporal de lluvia y viento ocasionado por la borrasca Leonardo, que ha provocado, hasta el momento, el corte de ocho vías de la Red Provincial de Carreteras, ocho salidas de los efectivos de los distintos parques de bomberos y cuatro cortes de suministro de telecomunicaciones en municipios de la provincia.

Así, tras una reunión del comité provincial de Emergencias, Fuentes ha insistido en que "estamos ante una borrasca de alto impacto que está dejando ya bastantes incidencias y se espera que la situación de riesgo se mantenga a lo largo del día de hoy y durante toda la jornada del jueves. Es necesario recordar que estamos ante lo más crudo del temporal por lo que pedimos a toda la población que extreme las medidas de protección".

"En estos momentos ya se han registrado desalojos en ocho viviendas en Priego, también se ha evacuado a cuatro personas de un diseminado de Fuente Tójar y cinco viviendas en un paraje de Baena por riesgo de caída de un muro, que afecta a ocho personas", ha detallado Fuentes.

Además, en cuanto a la situación hidrológica ha añadido que "se encuentran en nivel rojo con peligro de desbordamiento el río Anzur a su paso por Lucena, el Guadajoz a su paso por Córdoba y el río Cabra por Aguilar. En nivel naranja y a punto de llegar a rojo está el río Zújar por Guadamatilla. En nivel naranja también se encuentran el río Guadajoz a su paso por Castro del Río y el Guadalquivir por Córdoba y Almodóvar. Por último, en amarillo permanece el Guadalquivir por Pedro Abad y Villafranca y el arroyo Salado por Santaella y Priego".

Carreteras cortadas

Asimismo, el presidente de la Diputación ha informado de la situación en las carreteras de la provincia que siguen cortadas. También se han registrado otras afecciones en la red de Carreteras de la Provincia entre las que se encuentran caminos con presencia de barros en calzada, deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas y de obras de drenaje transversal por arrastres y caída de árboles y ramas, entre otras, que no afectan al tráfico y sobre las que se está actuando con los equipos propios y con las empresas a cargo de los contratos de Conservación de Carreteras y Caminos.

Actuaciones de bomberos

Por su parte, los Parques de Bomberos de la provincia se han reforzado con 30 efectivos para las jornadas del miércoles y el jueves. De momento, se han realizado trece salidas desde distintos parques de Bomberos, al margen de otras intervenciones que aún se están desarrollando.

Así, han actuado en el Polígono Industrial de Luque; en la retirada de árboles caídos en Baena, Lucena y El Tejar en Benamejí; el saneamiento de tejas y placas solares en Doña Mencía y ante la inundación de la Plaza de la Constitución en Villaviciosa de Córdoba. A estas actuaciones se suma una intervención por el desprendimiento de una chimenea en Doña Mencía, el incendio de una vivienda en Villafranca de Córdoba y por achique de sótano, tala de pinos y saneamiento de canalón en Lucena.

Redes de saneamiento y telecomunicaciones

En cuanto a la Empresa Provincial de Aguas (Emproacsa), se ha previsto un refuerzo preventivo ante lluvias intensas, para lo que se ha activado un incremento de medios técnicos y humanos en toda la provincia para intensificar las labores de limpieza y mantenimiento de colectores e imbornales. Así, los equipos técnicos trabajan de forma preventiva para anticiparse a posibles incidencias, garantizar el correcto funcionamiento de las redes de saneamiento y ofrecer una respuesta rápida y eficaz ante episodios de lluvias intensas.

En materia de telecomunicaciones en los municipios la provincia, la empresa provincial Eprinsa ha atendido cuatro incidencias. Hasta el momento, se han resuelto los problemas en los municipios de Palenciana y Doña Mencía provocadas por cortes de suministro eléctrico, mientras que se mantienen activas dos incidencias en materia de telecomunicaciones en La Rambla y Montalbán.

En cuanto a las recomendaciones en el exterior, se recomienda evitar viajes innecesarios, especialmente de noche. Se ha insistido en que bajo ninguna circunstancia se deben atravesar tramos inundados o vados y es prioritario abandonar el vehículo si el nivel de agua supera el eje en la rueda. Son recomendaciones de seguridad que se deben tener presentes y, en el caso de que surjan esas incidencias, llamar al 112 de la Junta de Andalucía.

Aviso para los próximos días

El presidente de la Diputación ha recordado que "la Aemet mantiene en la Campiña el aviso amarillo por lluvias y viento para hoy, mientras que mañana se ha activado aviso naranja por viento en la Subbética y amarillo en el resto de la provincia". En este sentido, Fuentes ha recordado que "aunque no llueva no podemos bajar la guardia, puesto que el riesgo de desbordamiento de ríos se mantiene".

Ante esta situación, ha añadido que "la coordinación con los ayuntamientos de la provincia y de la capital, y con el servicio 112 de emergencias de la Junta de Andalucía, está siendo fundamental para atender las incidencias que están surgiendo y que estamos tratando de resolver con la mayor celeridad posible ante una situación tan compleja como la que estamos viviendo".

Corte total en la A-44 en Jaén por desprendimientos: interrumpido el tráfico hacia Motril La autovía A-44 ha quedado completamente cerrada al tráfico a la altura del municipio de Campillo de Arenas, en la provincia de Jaén. El corte total se sitúa en el punto kilométrico 69 y afecta a los carriles en sentido Motril, donde se han producido importantes desprendimientos de tierra y rocas sobre la calzada como consecuencia de la saturación de agua en los taludes por la borrasca Leonardo.

Diario CÓRDOBA Inundaciones en Campo de Aras (Lucena) Campo de Aras, en Lucena, sufre inundaciones provocadas por el paso del temporal. Las cunetas no pueden absorber toda el agua caída en las últimas horas. Además, sufren problemas con el suministro eléctrico por la caída de un árbol.

José Muñoz Caro Avisan a los vecinos de Pedro Díaz y La Graja por la subida del río Genil En Palma del Río, Policía Local y Protección Civil informan de la subida del río Genil a los vecinos de Pedro Díaz y La Graja. Varias familias desalojan de forma voluntaria sus viviendas en esta zona.

