La Diputación crea un espacio polivalente en Villaralto

El delegado de Infraestructuras de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha conocido la mejora del entorno urbano de la plaza de la Constitución y calle Colectivo Cultural El Jardal, en Villaralto.

La actuación, que se enmarca en el Plan Provincial de Humanización de Entornos Urbanos para el cuatrienio 2024-2027, según ha destacado Lorite, tiene como finalidad "rediseñar un espacio urbano infrautilizado en el centro de la localidad y dotarlo de una nueva configuración que posibilite su uso y disfrute por sus vecinos y vecinas”.

Las obras se han iniciado recientemente y contarán con una inversión de 148.738 euros por parte de la Diputación y un plazo de ejecución previsto de seis meses. El proyecto y la dirección de esta actuación corresponde al Servicio Provincial de Ingeniería Civil.

El delegado de Infraestructuras, acompañado por la alcaldesa de Villaralto, Celia Valverde, y por técnicos de la Diputación, ha indicado que “se aprovechará la infraestructura existente de los dos solares municipales que se encuentran actualmente terrizos, con el propósito de generar una explanada de uso polivalente, donde poder desarrollar actividades de esparcimiento, como ferias gastronómicas o propuestas de participación ciudadana y exhibiciones varias”.

Características de la actuación

Las actuaciones se concentran en la construcción de un muro ornamental de gaviones, que pretende la ocultación de las traseras de las viviendas y el embellecimiento del espacio, generando bancos del mismo material, que potenciará su uso y aprovechamiento.

Igualmente, ha manifestado el delegado de Infraestructuras, “se ejecutará el movimiento de tierras para la generación de la nueva explanada, con aportación de suelo seleccionado y zahorra artificial, para conseguir las pendientes deseadas y la nueva pavimentación del espacio mediante adoquines de granito con diversos formatos, dotándola de zonas verdes que generen sombras”.