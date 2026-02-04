Desalojadas dos familias en Los Piedros ante el aviso rojo del río Anzur en Lucena por la borrasca Leonardo

La arriesgada proximidad del cauce del río Anzur con dos viviendas, en el diseminado de Los Piedros, en el término municipal de Lucena, ha obligado al desalojo de dos familias, residentes en sendas casas. Desde primera hora de esta mañana, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir marcaba el aviso rojo por un caudal que supera los 2,80 metros tras las intensas lluvias dejadas por la borrasca Leonardo.

Policía Local y Protección Civil, confirman fuentes municipales, han coordinado el desplazamiento de estas familias y la reubicación en otra edificación que poseen los afectados en una zona superior, aunque el Ayuntamiento, desde el área de Servicios Sociales, han ofrecido los recursos disponibles. Este núcleo rural se sitúa cerca de Jauja. Precisamente en esta aldea, el río Genil discurre con un gran caudal, aunque por el momento controlado.

Las incidencias en Lucena, más intensas durante la madrugada, han provocado la caída de varios árboles de gran porte, así como tejas y otros elementos del mobiliario urbano. En la zona residencial de Campo de Aras, el desprendimiento de un árbol ha causado la paralización del suministro eléctrico nuevamente en algunas viviendas.

Los bomberos trabajan en la señalización y retirada de un árbol caído en Lucena. / M. González

Caída de árboles de gran porte durante la madrugada

Un árbol de varios metros de altura se ha desplomado junto al Castillo del Moral y ha atravesado la calzada, cortando el tráfico de la calle Plaza Alta y Baja. Otro ejemplar ha quedado tendido sobre la entrada a Urgencias del centro de salud 1 y también constan episodios similares en la calle San Francisco, en el interior del Paseo de Rojas, cerrado desde este martes por la tarde, o en el Llano de las Tinajerías.

Rápidamente, personal de Servicios Operativos está procediendo a cortar y retirar los árboles del viario urbano.

En Directo

Juan Carlos Roldán Baena habilita tres puntos de emergencia por el temporal La Policía Local de Baena intensifica la vigilancia y el personal de Servicios Municipales está disponible ante cualquier incidencia, con el apoyo de Protección Civil y la Red Radio de Emergencia. La noticia completa aquí.

Araceli R. Arjona "El río va a saltar, pero no sabemos cuando": tensión en Guadalvalle y Altea En Guadalvalle y Altea, el trajín de vecinos comprobando la subida del río es constante mientras la Policía Local está llamando casa por casa para ver cuántas personas hay, en qué situación de movilidad, si hay niños o animales en caso de que sea necesaria la evacuación. "El río va a saltar pero no sabemos cuándo", ha comentado un policía, que llama a la prudencia a la ciudadanía. De momento, el río ha crecido metro y medio en esta zona y está a tres metros de la superficie, arrastrando todo lo que encuentra a su paso.

Daños en la Senda Litoral de Mijas por las borrasca Leonardo. / AYUNTAMIENTO DE MIJAS Daños en la Senda Litoral en Mijas, caída de árboles y cierre de accesos a las playas Mijas vive una jornada marcada por el fuerte temporal que ha golpeado durante la noche a distintas zonas del municipio. Según ha informado el Ayuntamiento de Mijas, a primera hora de este miércoles 4 de febrero, el episodio de intenso oleaje y lluvia ha provocado incidencias en la costa, afectando de lleno a la Senda Litoral, y ha obligado a activar un amplio dispositivo de coordinación municipal.

Manuel Á. Larrea La Junta informa del corte de dos carreteras más: ocho en toda la provincia A las seis carreteras de la red provincial cortadas, se suman dos más de la red autonómica. La Junta de Andalucía ha informado del cierre de la En la Subbética, la A-4154, en Priego, por la caída de un talud, y de la C-336, en Monturque, por el desbordamiento del río Cabra.