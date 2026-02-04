Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desalojadas dos familias en Los Piedros ante el aviso rojo del río Anzur en Lucena por la borrasca Leonardo

Durante la madrugada, la caída de árboles de gran porte ha provocado cortes de tráfico y problemas en el suministro eléctrico en diversas zonas de Lucena

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

Operarios municipales trabajan en la zona donde esta madrugada ha caído un árbol, junto al Castillo del Moral de Lucena.

Operarios municipales trabajan en la zona donde esta madrugada ha caído un árbol, junto al Castillo del Moral de Lucena. / M. González

Manuel González

Manuel González

Lucena

La arriesgada proximidad del cauce del río Anzur con dos viviendas, en el diseminado de Los Piedros, en el término municipal de Lucena, ha obligado al desalojo de dos familias, residentes en sendas casas. Desde primera hora de esta mañana, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir marcaba el aviso rojo por un caudal que supera los 2,80 metros tras las intensas lluvias dejadas por la borrasca Leonardo.

Policía Local y Protección Civil, confirman fuentes municipales, han coordinado el desplazamiento de estas familias y la reubicación en otra edificación que poseen los afectados en una zona superior, aunque el Ayuntamiento, desde el área de Servicios Sociales, han ofrecido los recursos disponibles. Este núcleo rural se sitúa cerca de Jauja. Precisamente en esta aldea, el río Genil discurre con un gran caudal, aunque por el momento controlado.

Las incidencias en Lucena, más intensas durante la madrugada, han provocado la caída de varios árboles de gran porte, así como tejas y otros elementos del mobiliario urbano. En la zona residencial de Campo de Aras, el desprendimiento de un árbol ha causado la paralización del suministro eléctrico nuevamente en algunas viviendas.

Los bomberos trabajan en la señalización y retirada de un árbol caído en Lucena.

Los bomberos trabajan en la señalización y retirada de un árbol caído en Lucena. / M. González

Caída de árboles de gran porte durante la madrugada

Un árbol de varios metros de altura se ha desplomado junto al Castillo del Moral y ha atravesado la calzada, cortando el tráfico de la calle Plaza Alta y Baja. Otro ejemplar ha quedado tendido sobre la entrada a Urgencias del centro de salud 1 y también constan episodios similares en la calle San Francisco, en el interior del Paseo de Rojas, cerrado desde este martes por la tarde, o en el Llano de las Tinajerías.

Rápidamente, personal de Servicios Operativos está procediendo a cortar y retirar los árboles del viario urbano.

