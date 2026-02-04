Cortada por inundaciones la carretera A-306 de El Carpio a Torredonjimeno y numerosas incidencias en el Alto Guadalquivir

La carretera A-306 entre El Carpio y Torredonjimeno (Jaén) está cortada entre el kilómetro 1 y 4, a la altura de Maruanas, en la localidad cordobesa. El acceso principal se encuentra completamente anegado, impidiendo el tránsito normal y generando importantes problemas de movilidad para los residentes y usuarios habituales.

No es la única incidencia que la borrasca Leonardo a su paso por Córdoba está dejando en la comarca del Alto Guadalquivir. Incidencias que están afectando tanto a las vías públicas dentro de los núcleos urbanos como a los principales accesos.

Desprendimientos en Montoro

En el municipio de Montoro, el Ayuntamiento ha procedido al corte del paso por el camino colector comprendido entre la calle Colón y el Puente Nuevo. Esta medida se ha tomado tras los desprendimientos detectados en un muro de la zona, los cuales representan un riesgo considerable para la seguridad de peatones y vehículos. El área afectada se encuentra debidamente balizada, por lo que se ruega a la población respetar la prohibición de paso y abstenerse de transitar por la zona.

Corte de carretera en Montoro. / CASAVI

Una gran lámina de agua y barro en la antigua Nacional IV

La antigua carretera Nacional IV, entre El Carpio y Pedro Abad, se ha visto gravemente afectada, transformándose en una extensa lámina de agua y barro, lo que dificulta e incluso imposibilita el paso de vehículos.

Evacuaciones en Villa del Río

En Villa del Río, se ha dado aviso al 112 para que avise a Adif de la situación de la estación de trenes. Asínimso, la Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil están actuando en los huertos familiares de esta localidad para evacuar a los vecinos ante el riesgo de inundaciones.

Las autoridades locales recomiendan extremar la precaución y evitar circular por las zonas afectadas hasta nuevo aviso. Es fundamental respetar la señalización y las prohibiciones establecidas, para garantizar la seguridad de todos los vecinos y visitantes. Se aconseja consultar fuentes oficiales para estar al tanto de la evolución de la situación y de posibles aperturas o nuevos cortes.

En Directo

Más lluvias para la semana que viene La próxima semana, del 9 al 15 de febrero, Andalucía afrontará un tiempo probablemente más lluvioso de lo normal para estas fechas, según la previsión de la Aemet. La excepción estaría en el extremo oriental de la comunidad, donde no se espera ese aumento de precipitaciones respecto a lo habitual. Además, la Aemet apunta a un ambiente más cálido de lo normal para este periodo, con temperaturas por encima de la media en buena parte de Andalucía. Se trata de una tendencia semanal y, por tanto, su evolución concreta dependerá del paso de frentes y de la distribución final de las lluvias.

Ronda pide "no bajar la guardia": "Son numerosos los desprendimientos en el núcleo urbano" El Ayuntamiento del municipio malagueño de Ronda ha incidido en la tarde de este miércoles, y ante el paso de la borrasca Leonardo, que "no podemos bajar la guardia, afrontamos la que sería la recta final del aviso rojo por fuertes lluvias y el amarillo por viento". "Son numerosos los desprendimientos en el núcleo urbano", ha señalado el Consistorio de Ronda en su perfil en redes social. Cabe recordar que unas 300 personas permanecen aisladas en zonas rurales de esta ciudad malagueña

Noelia Santos Renfe cancela todos los servicios ferroviarios de Andalucía excepto Córdoba-Madrid, Jaén-Madrid y C1 en Málaga Renfe acaba de actualizar la situación del servicio ferroviario de Andalucía. La empresa solo opera en estos momentos el AVE Córdoba-Madrid (realmente, el traslado en autobús a Villanueva de Córdoba y, de ahí, a la capital), el Media Distancia Jaén-Madrid y el Cercanías de Málaga C1. El resto de trenes no funcionan. No hay ni Alta Velocidad con Sevilla, Málaga y Granada, ni Media Distancia con Rabanales, Cádiz, Sevilla o Jaén.

