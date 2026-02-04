Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La borrasca Leonardo en Córdoba

Cortada por inundaciones la carretera A-306 de El Carpio a Torredonjimeno y numerosas incidencias en el Alto Guadalquivir

Evacuaciones en los huertos familiares de Villa del Río ante el riesgo de inundaciones.

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

Intervención de la Policía Local en los huertos de Villa del Río.

Intervención de la Policía Local en los huertos de Villa del Río. / CASAVI

Rafael Castro

Rafael Castro

Córdoba

La carretera A-306 entre El Carpio y Torredonjimeno (Jaén) está cortada entre el kilómetro 1 y 4, a la altura de Maruanas, en la localidad cordobesa. El acceso principal se encuentra completamente anegado, impidiendo el tránsito normal y generando importantes problemas de movilidad para los residentes y usuarios habituales.

No es la única incidencia que la borrasca Leonardo a su paso por Córdoba está dejando en la comarca del Alto Guadalquivir. Incidencias que están afectando tanto a las vías públicas dentro de los núcleos urbanos como a los principales accesos.

Desprendimientos en Montoro

En el municipio de Montoro, el Ayuntamiento ha procedido al corte del paso por el camino colector comprendido entre la calle Colón y el Puente Nuevo. Esta medida se ha tomado tras los desprendimientos detectados en un muro de la zona, los cuales representan un riesgo considerable para la seguridad de peatones y vehículos. El área afectada se encuentra debidamente balizada, por lo que se ruega a la población respetar la prohibición de paso y abstenerse de transitar por la zona.

Corte de carretera en Montoro.

Corte de carretera en Montoro. / CASAVI

Una gran lámina de agua y barro en la antigua Nacional IV

La antigua carretera Nacional IV, entre El Carpio y Pedro Abad, se ha visto gravemente afectada, transformándose en una extensa lámina de agua y barro, lo que dificulta e incluso imposibilita el paso de vehículos.

Evacuaciones en Villa del Río

En Villa del Río, se ha dado aviso al 112 para que avise a Adif de la situación de la estación de trenes. Asínimso, la Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil están actuando en los huertos familiares de esta localidad para evacuar a los vecinos ante el riesgo de inundaciones.

Las autoridades locales recomiendan extremar la precaución y evitar circular por las zonas afectadas hasta nuevo aviso. Es fundamental respetar la señalización y las prohibiciones establecidas, para garantizar la seguridad de todos los vecinos y visitantes. Se aconseja consultar fuentes oficiales para estar al tanto de la evolución de la situación y de posibles aperturas o nuevos cortes.

