Romería
La cofradía de la Virgen de Luna estudia varios escenarios para el traslado de la patrona a Pozoblanco
Estudian que el acceso al santuario se haga solo en autobuses para garantizar la seguridad
Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta
El domingo 8 de febrero es un día marcado en el calendario para Pozoblanco porque tiene que desarrollarse la romería de traída de la Virgen de Luna, patrona de la localidad, que acaba de ser declarada BIC por la Junta de Andalucía. Sin embargo, la situación meteorológica ha provocado que todas las miradas estén en las decisiones que se adoptan tanto desde de la cofradía como desde el Ayuntamiento para esa fecha. De momento, no ha habido información oficial al respecto, aunque el Consistorio ya suspendió la entrega de cestas a las carrozas por no estar recomendando el acceso al santuario ni en carroza ni en vehículo privado por el estado de los caminos y de la zona del propio santuario.
Así las cosas, se está estudiando el operativo para permitir la llegada de la ciudadanía al santuario a través de la red de autobuses que viene operando en días de romería. No obstante, las dificultades de acceso a la zona hace que ese estudio se esté realizando con todo el detalle posible para garantizar la seguridad de usuarios y conductores.
Distintas opciones en función del tiempo
Respecto a las cuestiones que corresponden únicamente a la cofradía, se tienen sobre la mesa varios escenarios y la toma de decisiones dependerá de la evolución meteorológica por lo que se podrán comunicar en los momentos previos a ciertos actos. Todo apunta a que la eucaristía se realizará en el interior del santuario por la complejidad de dejar preparada toda la logística ante las persistentes lluvias, por lo que el acceso al interior sería reducido.
Lo que la cofradía mantiene son las cuadrillas, hasta tres, de porteadores para traer a la Virgen de Luna a hombros de regreso a Pozoblanco. Esto no significa que el camino se vaya a hacer con normalidad porque todo dependerá de los fenómenos meteorológicos a los que haya que hacer frente en el momento de la salida de la Virgen de su santuario. No obstante, la cofradía trabaja sobre la posibilidad de que la Virgen pueda ser porteada, pero también que tenga que ser trasladada en gran parte del recorrido en un vehículo apto para la ocasión.
Más lluvias para la semana que viene
La próxima semana, del 9 al 15 de febrero, Andalucía afrontará un tiempo probablemente más lluvioso de lo normal para estas fechas, según la previsión de la Aemet. La excepción estaría en el extremo oriental de la comunidad, donde no se espera ese aumento de precipitaciones respecto a lo habitual.
Además, la Aemet apunta a un ambiente más cálido de lo normal para este periodo, con temperaturas por encima de la media en buena parte de Andalucía. Se trata de una tendencia semanal y, por tanto, su evolución concreta dependerá del paso de frentes y de la distribución final de las lluvias.
Ronda pide "no bajar la guardia": "Son numerosos los desprendimientos en el núcleo urbano"
El Ayuntamiento del municipio malagueño de Ronda ha incidido en la tarde de este miércoles, y ante el paso de la borrasca Leonardo, que "no podemos bajar la guardia, afrontamos la que sería la recta final del aviso rojo por fuertes lluvias y el amarillo por viento".
"Son numerosos los desprendimientos en el núcleo urbano", ha señalado el Consistorio de Ronda en su perfil en redes social.
Cabe recordar que unas 300 personas permanecen aisladas en zonas rurales de esta ciudad malagueña
Noelia Santos
Renfe cancela todos los servicios ferroviarios de Andalucía excepto Córdoba-Madrid, Jaén-Madrid y C1 en Málaga
Renfe acaba de actualizar la situación del servicio ferroviario de Andalucía. La empresa solo opera en estos momentos el AVE Córdoba-Madrid (realmente, el traslado en autobús a Villanueva de Córdoba y, de ahí, a la capital), el Media Distancia Jaén-Madrid y el Cercanías de Málaga C1. El resto de trenes no funcionan. No hay ni Alta Velocidad con Sevilla, Málaga y Granada, ni Media Distancia con Rabanales, Cádiz, Sevilla o Jaén.
Rafael Castro
Cortada por inundaciones la carretera A-306 de El Carpio a Torredonjimeno y numerosas incidencias en el Alto Guadalquivir
La carretera A-306 entre El Carpio y Torredonjimeno (Jaén) está cortada entre el kilómetro 1 y 4, a la altura de Maruanas, en la localidad cordobesa. El acceso principal se encuentra completamente anegado, impidiendo el tránsito normal y generando importantes problemas de movilidad para los residentes y usuarios habituales.
No es la única incidencia que la borrasca Leonardo a su paso por Córdoba está dejando en la comarca del Alto Guadalquivir. Incidencias que están afectando tanto a las vías públicas dentro de los núcleos urbanos como a los principales accesos.
Diario CÓRDOBA
Comparecencia del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía
El Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía comparece en unos minutos tras una reunión en la que está evaluando la situación de la región ante el paso de la borrasca Leonardo.
