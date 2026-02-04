La borrasca Leonardo deja siete carreteras cortadas en la provincia de Córdoba en su fase más activa

La borrasca Leonardo está dejando este miércoles su mayor impacto en la provincia de Córdoba, con numerosos cortes en la red de carreteras provinciales como consecuencia de las intensas lluvias registradas en las últimas horas, especialmente por desbordamientos de ríos y arroyos y movimientos de tierra. La Diputación de Córdoba ha informado a primera hora de la mañana del corte de seis carreteras de la red provincial. Las incidencias afectan a distintas comarcas del territorio, desde Los Pedroches hasta la Subbética, pasando por el Alto Guadalquivir.

En la comarca de Los Pedroches, permanece cortada desde ayer la CO-7409, entre Villaralto y Dos Torres, a la altura del punto kilométrico 4+000, debido al desbordamiento del río Guadarramilla.

También en esta zona se ha visto afectada la CO-4207, desde la A-307 hasta Montemayor por la estación, entre los kilómetros 4+000 y 5+000, por el desbordamiento de los arroyos Carchena y del Término. Otro tramo de la CO-4207, en este caso entre Montilla y Montalbán, se encuentra igualmente cortado entre los puntos 4+500 y 6+000 por la crecida de los arroyos de la Zarza y de las Salinas, así como del río Salado, una incidencia que se mantiene activa desde la jornada del martes.

En el término municipal de Córdoba capital, la CO-3406, que conecta la N-432 con Obejo, continúa cerrada al tráfico en el punto kilométrico 11+530 debido al deslizamiento de un terraplén, un corte que se produjo a comienzos de semana y que sigue sin poder reabrirse.

La CO-7207, en Priego, cortada por el desbordamiento del río Salado. / Cobo

En el Alto Guadalquivir, la CO-3201, que discurre entre la A-309 y la A-3127 por la Campiña, permanece cortada en el punto 6+500 por el desbordamiento del arroyo de Los Verdiales, una afección que también se arrastra desde el día anterior.

Por otra parte, en la Subbética, la CO-7207, desde la CO-8209 hasta El Tarajal, en el término de Priego, se encuentra cerrada en el punto 1+500 debido al desbordamiento del río Salado. En la misma zona, el desprendimiento de un talud ha provocado el corte de la A-4154, en el punto 40+000, según ha informado la Junta de Andalucía.

Además de estos cortes, la Diputación advierte de la existencia de numerosos caminos con barro en la calzada, deslizamientos de taludes, cunetas y obras de drenaje colmatadas, así como caídas de árboles y ramas, incidencias que en su mayoría no afectan directamente al tráfico y sobre las que ya se está actuando.

En Directo

Córdoba recibe la borrasca Leonardo sin apenas tráfico y sin niños en la calle Córdoba ha amanecido este miércoles sin apenas tráfico de vehículos y sin niños ni jóvenes en las calles, preparada para recibir la jornada más intensa de la borrasca Leonardo. La Agencia Estatal de Meteorología anunció ayer la entrada de un temporal atlántico, puntualizando que hoy "será el día de mayor adversidad del episodio". Como consecuencia, la población se ha preparado permaneciendo en casa cuando es posible. Aquí puedes leer el reportaje completo.

Araceli R. Arjona El talud de La Canchuela preocupa a los vecinos de Majaneque Según los vecinos de Majaneque, desde ayer a mediodía hasta ahora, el río ha subido unos dos metros, aunque están tranquilos por ese lado porque "aún faltan cuatro metros para que llegue hasta arriba". El principal temor es que el arreglo provisional realizado por el ayuntamiento en La Canchuela no pueda contener el agua que viene de la Sierra y el arroyo vuelva a desbordarse.

Aspecto de una solitaria avenida de Granada en medio de los avisos por la borrasca Leonardo. / Manuel Murillo Poco tránsito en las calles Las calles de Córdoba capital muestran escaso tránsito de vehículos y personas, algo en lo que tiene que ver el cierre de colegios y los avisos de la Aemet. Vista desde la plaza de Colón, sin apenas tráfico dutante los avisos de la borrasca Leonardo. / Manuel Murillo