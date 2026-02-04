Benamejí reabre el Campo de Tiro Municipal Juan Ruiz Pedrosa con un gran evento deportivo y social

El Ayuntamiento de Benamejí anuncia oficialmente la reapertura del Campo de Tiro Municipal Juan Ruiz Pedrosa, que tendrá lugar el próximo sábado 14 de febrero, a partir de las 8:30 horas, con un evento inaugural abierto a la ciudadanía y una completa programación deportiva y social.

La presentación oficial del evento ha contado con la participación de la alcaldesa Carmen Lara, la concejala de Obras Sonia Luna y Francisco Jiménez Soria, como responsable de la nueva dirección del campo, quienes han puesto en valor la culminación de un proceso de meses de trabajo coordinado entre el Ayuntamiento y la nueva dirección de la instalación.

La jornada del 14 de febrero marcará el inicio de una nueva etapa para esta instalación emblemática, con ambiente festivo, música en directo, actividades familiares, copa de bienvenida y aperitivo para las personas inscritas, así como una competición de tiro con dos modalidades simultáneas: Foso Universal (25 platos) y Compak Sporting (50 platos), con premios, trofeos y sorteos.

La alcaldesa de Benamejí, Carmen Lara, ha destacado que "la reapertura del Campo de Tiro Municipal es un ejemplo de cómo, con trabajo serio y discreto, se revalorizan espacios públicos para ponerlos al servicio del municipio, para ganar en desarrollo, deporte, y la proyección de Benamejí. Hoy abrimos una nueva etapa con garantías, seguridad y futuro”.

Por su parte, Francisco Jiménez Soria ha subrayado “la apuesta clara y decidida del Ayuntamiento desde el primer día, así como la total predisposición y colaboración para que esta nueva etapa sea todo un éxito. Hemos sentido el respaldo institucional en todo momento y eso ha sido clave para iniciar esta nueva etapa con ilusión y con la garantía de superar las expectativas de todos los que nos visiten”.

Desde el Ayuntamiento se invita a toda la ciudadanía a sumarse a esta reapertura y a sentirse parte de un proyecto que une tradición deportiva, seguridad, actividad económica y proyección de futuro para Benamejí.