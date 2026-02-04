Baena habilita tres puntos de emergencia que servirían de zona de acogida si hubiera desalojos por el temporal

El Ayuntamiento de Baena ha activado su Plan Territorial de Emergencia Local (PTEL) para coordinar la respuesta municipal y garantizar la seguridad de la ciudadanía por la borrasca Leonardo.

Así, se ha constituido el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) en el Ayuntamiento bajo la dirección de la alcaldesa, María Jesús Serrano, para la toma de decisiones estratégicas y el seguimiento de la emergencia.

Con el fin de garantizar espacios seguros y con suministro eléctrico garantizado en caso de cortes, el Ayuntamiento ha habilitado tres puntos de seguridad con alimentación eléctrica ininterrumpida (SAI), dos en el núcleo principal (el Centro de Congresos y la jefatura de la Policía Local), y uno en Albendín (la Casa de la Cultura). Estos tres puntos servirán como centros de coordinación, puntos de recarga de equipos esenciales y, si fuera necesario, como primera zona de acogida en el caso de que se produjeran desalojos.

Miembros de la unidad de servicios evacuan agua proveniente de la ladera sur de Baena. / Juan Carlos Roldán

Puesto de mando avanzado en la Unidad de Servicios Municipales

El puesto de mando avanzado se ha habilitado en las instalaciones de la Unidad de Servicios Municipales. Este puesto, bajo el mando técnico del Jefe de la Unidad de Servicios, coordinará los trabajos de los equipos de obras, mantenimiento y logística.

Asimismo se han reforzado las patrullas de la Policía Local para intensificar la vigilancia en puntos críticos y garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad.

Refuerzo del personal municipal

Según informa el Ayuntamiento en un comunicado, la totalidad del personal de Servicios Municipales y la Policía Local se encuentran en situación de disponibilidad y localizable para actuar de manera inmediata ante cualquier incidencia, y se ha movilizado a los voluntarios de Protección Civil para tareas de apoyo logístico y atención.

Además, la Red Radio de Emergencia (Remer) está operativa y trabajando para asegurar unas comunicaciones fiables y robustas entre todos los operativos intervinientes en el plan de emergencia.

En Directo

Juan Carlos Roldán Baena habilita tres puntos de emergencia por el temporal La Policía Local de Baena intensifica la vigilancia y el personal de Servicios Municipales está disponible ante cualquier incidencia, con el apoyo de Protección Civil y la Red Radio de Emergencia. La noticia completa aquí.

Araceli R. Arjona "El río va a saltar, pero no sabemos cuando": tensión en Guadalvalle y Altea En Guadalvalle y Altea, el trajín de vecinos comprobando la subida del río es constante mientras la Policía Local está llamando casa por casa para ver cuántas personas hay, en qué situación de movilidad, si hay niños o animales en caso de que sea necesaria la evacuación. "El río va a saltar pero no sabemos cuándo", ha comentado un policía, que llama a la prudencia a la ciudadanía. De momento, el río ha crecido metro y medio en esta zona y está a tres metros de la superficie, arrastrando todo lo que encuentra a su paso.

Daños en la Senda Litoral de Mijas por las borrasca Leonardo. / AYUNTAMIENTO DE MIJAS Daños en la Senda Litoral en Mijas, caída de árboles y cierre de accesos a las playas Mijas vive una jornada marcada por el fuerte temporal que ha golpeado durante la noche a distintas zonas del municipio. Según ha informado el Ayuntamiento de Mijas, a primera hora de este miércoles 4 de febrero, el episodio de intenso oleaje y lluvia ha provocado incidencias en la costa, afectando de lleno a la Senda Litoral, y ha obligado a activar un amplio dispositivo de coordinación municipal.

Manuel Á. Larrea La Junta informa del corte de dos carreteras más: ocho en toda la provincia A las seis carreteras de la red provincial cortadas, se suman dos más de la red autonómica. La Junta de Andalucía ha informado del cierre de la En la Subbética, la A-4154, en Priego, por la caída de un talud, y de la C-336, en Monturque, por el desbordamiento del río Cabra.