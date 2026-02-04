Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baena habilita tres puntos de emergencia que servirían de zona de acogida si hubiera desalojos por el temporal

La Policía Local de Baena intensifica la vigilancia y el personal de Servicios Municipales está disponible ante cualquier incidencia, con el apoyo de Protección Civil y la Red Radio de Emergencia

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

El arroyo Marbella a su paso por Baena, con previsiones que aumente el caudal a lo largo del día.

Juan Carlos Roldán

Juan Carlos Roldán

Baena

El Ayuntamiento de Baena ha activado su Plan Territorial de Emergencia Local (PTEL) para coordinar la respuesta municipal y garantizar la seguridad de la ciudadanía por la borrasca Leonardo.

Así, se ha constituido el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) en el Ayuntamiento bajo la dirección de la alcaldesa, María Jesús Serrano, para la toma de decisiones estratégicas y el seguimiento de la emergencia.

Con el fin de garantizar espacios seguros y con suministro eléctrico garantizado en caso de cortes, el Ayuntamiento ha habilitado tres puntos de seguridad con alimentación eléctrica ininterrumpida (SAI), dos en el núcleo principal (el Centro de Congresos y la jefatura de la Policía Local), y uno en Albendín (la Casa de la Cultura). Estos tres puntos servirán como centros de coordinación, puntos de recarga de equipos esenciales y, si fuera necesario, como primera zona de acogida en el caso de que se produjeran desalojos.

Miembros de la unidad de servicios evacuan agua proveniente de la ladera sur de Baena.

Puesto de mando avanzado en la Unidad de Servicios Municipales

El puesto de mando avanzado se ha habilitado en las instalaciones de la Unidad de Servicios Municipales. Este puesto, bajo el mando técnico del Jefe de la Unidad de Servicios, coordinará los trabajos de los equipos de obras, mantenimiento y logística.

Asimismo se han reforzado las patrullas de la Policía Local para intensificar la vigilancia en puntos críticos y garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad.

Refuerzo del personal municipal

Según informa el Ayuntamiento en un comunicado, la totalidad del personal de Servicios Municipales y la Policía Local se encuentran en situación de disponibilidad y localizable para actuar de manera inmediata ante cualquier incidencia, y se ha movilizado a los voluntarios de Protección Civil para tareas de apoyo logístico y atención.

Además, la Red Radio de Emergencia (Remer) está operativa y trabajando para asegurar unas comunicaciones fiables y robustas entre todos los operativos intervinientes en el plan de emergencia.

