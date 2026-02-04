Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Puente Genil vigila zonas susceptibles de inundación ante las fuertes lluvias y el viento por el temporal

El Ayuntamiento instala señalización de precaución en la carretera A-318 por la caída de árboles, con rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

Árbol de gran porte caído junto a una vivienda en Puente Genil.

Árbol de gran porte caído junto a una vivienda en Puente Genil. / V. Requena

Virginia Requena

Virginia Requena

Puente Genil

Puente Genil también ha vivido una noche compleja debido al paso de la borrasca Leonardo, que está dejando su huella en toda la comunidad autónoma. En torno a las tres de la mañana un fuerte viento, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, comenzó a azotar el municipio, un contexto que también ha sido denominador común en otras poblaciones cercanas. Como consecuencia de ello se han registrado caídas de ramas y árboles en todo el término municipal.

En una comparecencia este mediodía, el alcalde, Sergio velasco, se ha referido a los problemas generados por la caída de árboles. Se ha detectado nuevamente la caída de ejemplares de gran porte en la zona del parque del Garrotalillo hacia el talud que cae a la carretera A-318, por lo que se ha instalado señalización de precaución para que no se circule a más de 60 kilómetros por hora en este punto. "También nos preocupa la situación del cruce de la Cañada de la Plata, lugar en el que se han retirado tres árboles, aunque la inclinación que existe en este lugar, posiblemente obligará a tener que cortarlo por el riesgo de vuelco sobre los vehículos que circulan por la A-318".

Con relación a la situación del cauce del río Genil a su paso por la localidad, el alcalde ha señalado que por el momento "no existe ningún problema" al respecto, ya que tanto el nivel del Genil como el del Yeguas, afluente cuya aportación en otras ocasiones ha elevado el caudal del río, están hasta el momento en parámetros normales, "y en las riberas del Genil no se prevén problemas relacionados con el río".

El alcalde y la concejala, con responsables de la Policía local y Protección Civil durante la rueda de prensa.

El alcalde y la concejala, con responsables de la Policía local y Protección Civil durante la rueda de prensa. / V. Requena

Precaución al circular

Sí ha matizado el alcalde que el nivel del río Cabra se encuentra en el umbral naranja, lo que obliga a los conductores que circulen por la A-379 en dirección a Santaella a circular con precaución cuando pasen el cruce de Patamulo y, del mismo modo, también hay un aviso rojo con el nivel del río Anzur, "algo que puede afectar a la carretera provincial que une Puente Genil con la pedanía lucentina de Jauja a la altura de Las Mestas o el cortijo de la Yegüeriza, aunque, en cualquier caso, se trata de una vía que tiene un bajo nivel de tráfico, si bien eso no quita que haya que tener precaución en esos puntos".

"Pese a todo, desde el Ayuntamiento mantenemos la vigilancia en una serie de lugares susceptibles de inundabilidad, como son la Ribera Baja, la Finca El Coronel o los arroyos de Fuente Álamo y Navalenguas, por posibles crecidas que puedan afectar a carreteras. Del mismo modo, también vigilamos el arroyo de Santiago, en la vaguada de la carretera de La Mina, la Ribera de San Luis, además de la Cuesta Málaga, ya que en este punto el agua puede afectar a la zona de la entrada a la localidad en Miragenil, Llanos del Cristo, e incluso a la carretera que va desde Miragenil a El Palomar", ha explicado Velasco.

El regidor informó también de la posibilidad de que se registren balsas de agua en la calle Rosario, como consecuencia de la lluvia que puede arrastrar desde el cercano Pinar de San Rafael. “Hay imbornales y un sumidero de gran tamaño que tenemos que evitar que se obstruya”, señaló.

Igualmente, en el Pinar de San Rafael, han caído varios árboles de gran tamaño, en una situación que también ha centrado la prioridad para los operarios municipales habida cuenta de la existencia de riesgo de vuelco de algunos de ellos, pudiendo afectar a las cercanas viviendas de la calle Rosario. “En paralelo, ha habido otras situaciones que hemos intentado controlar relacionadas con el estado del vallado en casas que se encuentran en situación de ruina o semiruinosas, como la situada en la esquina de la calle Fuensanta con Menéndez Pelayo, otra en la Avenida de Andalucía, en la calle Calzada, donde recientemente se han demolido dos inmuebles, y otras en calle Nueva.

La residencia Jesús Nazareno de Hinojosa del Duque tendrá ocho plazas concertadas más

El viento levanta 350 metros cuadrados de la cubierta del pabellón de Doña Mencía

Casi una veintena de personas desalojadas en la provincia de Córdoba por los efectos de la borrasca Leonardo

Las romerías de la Virgen de la Luna en Los Pedroches, declaradas Bien de Interés Cultural

El parque Tierno Galván, la zona más afectada por el temporal en Montilla, contabiliza medio centenar de árboles caídos

