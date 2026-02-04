Audiencia provincial de Córdoba
Una acusada reincidente acepta cárcel por robar a una familia a punta de cuchillo en Villa del Río
La encartada, con tres condenas anteriores, logró que le abrieran la puerta de su casa y colocó un cuchillo en el abdomen a una de las víctimas
Una acusada, condenada por robar en tres ocasiones anteriores, ha aceptado tres años de cárcel después de atracar a dos personas en su vivienda de la localidad de Villa del Río (Córdoba) a punta de cuchillo. De acuerdo con la sentencia dictada por la sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba, consiguió que las víctimas le abrieran la puerta y, tras un enfrentamiento, le entregaron 10 euros "para que se marchara".
Así lo recoge el fallo facilitado a este periódico por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La procesada ya había sido condenada dos veces en 2022 por sendos delitos de robo con fuerza en casa habitada. En 2023, fue condenada por un robo con violencia, una pena que cumplió en diciembre de 2024. Un mes después de abandonar la cárcel, cometió los hechos por los que ha sido juzgada en esta ocasión.
El tribunal considera probado que una tarde de enero de 2025 acudió al domicilio de las víctimas y, tras llamar a la puerta y logar que le abrieran, propinó un empujón a una de ellas para entrar en el interior de la vivienda, comenzando a exigir que le dieran dinero. Entonces iniciaron un forcejeo y puso un cuchillo en el abdomen a uno de los afectados, tirando al suelo a la otra. Esto motivó que finalmente esta persona le entregase 10 euros para que se marchara.
Como consecuencia de estos hechos, las dos víctimas sufrieron una lumbalgia postraumática y una crisis de ansiedad, y una de ellas también registró una contusión abdominal. La procesada fue detenida al día siguiente y permanece desde entonces en prisión. El fallo recoge que "en el momento de cometer los hechos, consumía gran cantidad de sustancias estupefacientes".
Finalmente, esta persona ha sido condenada por un robo con violencia con empleo de arma y por dos delitos leves de lesiones. Los magistrados le han aplicado la atenuante de toxifrenia y la agravante de reincidencia, por lo que finalmente le han impuesto tres años de cárcel, dos multas que suman 360 euros y la obligación de inmdenizar en 135 euros a cada una de las víctimas.
- La Diputación de Córdoba mantiene cuatro carreteras cortadas en la provincia por la borrasca Joseph
- Aviserrano espera abrir su nueva fábrica en La Carlota en junio con 500 trabajadores
- El temporal obliga al cierre de 16 carreteras en la provincia
- La Diputación adjudica las obras de mejora de la carretera que une Bujalance y Villa del Río
- Cuatro carreteras de Córdoba permanecen cortadas al tráfico tras las últimas lluvias en la provincia
- El espectáculo del agua en las sierras Subbéticas de Córdoba tras el paso de la borrasca Kristin
- Los embalses de Córdoba recogen 400 hectómetros cúbicos en un mes, el 20% de toda la reserva actual
- Salvador Fuentes ve 'muy preocupante' la noche del miércoles al jueves por la crecida de cauces debido a la borrasca Leonardo