Una acusada reincidente acepta cárcel por robar a una familia a punta de cuchillo en Villa del Río

Una acusada, condenada por robar en tres ocasiones anteriores, ha aceptado tres años de cárcel después de atracar a dos personas en su vivienda de la localidad de Villa del Río (Córdoba) a punta de cuchillo. De acuerdo con la sentencia dictada por la sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba, consiguió que las víctimas le abrieran la puerta y, tras un enfrentamiento, le entregaron 10 euros "para que se marchara".

Así lo recoge el fallo facilitado a este periódico por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La procesada ya había sido condenada dos veces en 2022 por sendos delitos de robo con fuerza en casa habitada. En 2023, fue condenada por un robo con violencia, una pena que cumplió en diciembre de 2024. Un mes después de abandonar la cárcel, cometió los hechos por los que ha sido juzgada en esta ocasión.

El tribunal considera probado que una tarde de enero de 2025 acudió al domicilio de las víctimas y, tras llamar a la puerta y logar que le abrieran, propinó un empujón a una de ellas para entrar en el interior de la vivienda, comenzando a exigir que le dieran dinero. Entonces iniciaron un forcejeo y puso un cuchillo en el abdomen a uno de los afectados, tirando al suelo a la otra. Esto motivó que finalmente esta persona le entregase 10 euros para que se marchara.

Como consecuencia de estos hechos, las dos víctimas sufrieron una lumbalgia postraumática y una crisis de ansiedad, y una de ellas también registró una contusión abdominal. La procesada fue detenida al día siguiente y permanece desde entonces en prisión. El fallo recoge que "en el momento de cometer los hechos, consumía gran cantidad de sustancias estupefacientes".

Finalmente, esta persona ha sido condenada por un robo con violencia con empleo de arma y por dos delitos leves de lesiones. Los magistrados le han aplicado la atenuante de toxifrenia y la agravante de reincidencia, por lo que finalmente le han impuesto tres años de cárcel, dos multas que suman 360 euros y la obligación de inmdenizar en 135 euros a cada una de las víctimas.