El paso de la borrasca Leonardo
Villafranca prepara desalojos ante la previsión del aumento del nivel del Guadalquivir y varios arroyos por el temporal
El Ayuntamiento activa en plan de emergencias municipal mientras llama a la calma y aconseja prudencia a la población
Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta
El alcalde de Villafranca, Francisco Palomares, ha difundido un vídeo en las redes sociales para informar a todos los vecinos sobre las intensas lluvias de la borrasca Leonardo que se esperan en los próximos días, "por lo que vamos a estar en nivel amarillo por fuerte viento y lluvias". En su mensaje, Palomares ha hecho especial hincapié en la importancia de tomar precauciones, especialmente para quienes tengan huertos cercanos al río Guadalquivir, donde no se descartan desalojos. Tras una reunión mantenida este martes entre concejales, Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil para activar el Plan de Emergencia Municipal, ha informado de que durante toda la noche estarán en alerta la Policía Local como Protección Civil y Guardia Civil, para responder rápidamente a cualquier incidencia que pueda surgir.
Atención a los arroyos que cruzan el casco urbano
Se recomienda encarecidamente que los vecinos eviten pernoctar en los huertos durante estos días, debido al previsible aumento del nivel del río Guadalquivir. El alcalde ha explicado que "estamos pendientes del desembalse de pantanos y las lluvias previstas pueden elevar aún más el nivel aguas arriba". Aunque actualmente no se ha alcanzado el nivel amarillo de alerta en la zona, Palomares subraya la necesidad de "asegurar la integridad de cada vecino".
Además, el alcalde ha advertido sobre las fuertes avenidas que se prevén en los arroyos Curandero, Pontejón y Cobata, que cruzan el casco urbano. Por ello, se aconseja no aparcar vehículos desde el tramo de la fuente de los Dos Caños hasta la calle Los Bancos, así como en la zona del Torneruelo y en todo el arroyo de la calle Cobanchas y Martín López de Córdoba. Estas medidas buscan evitar que los coches obstaculicen el paso del agua en caso de desbordamiento de los arroyos.
Llamamiento a la calma y uso de canales oficiales
Palomares ha insistido en que este "no es un mensaje de alerta, pero sí de prudencia y seguimiento de la situación". Ha solicitado a los vecinos que sigan únicamente los canales oficiales para informarse, como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la Confederación Hidrográfica y el propio Ayuntamiento, y que eviten hacer caso a los mensajes difundidos por grupos de Whatsapp que puedan generar alarma innecesaria.
Para finalizar, el alcalde ha transmitido un mensaje de tranquilidad, asegurando que se seguirán tomando todas las medidas necesarias para evitar cualquier problema, y ha pedido la colaboración de todos los vecinos: "Si todos colaboramos, todo será más fácil".
Satse pide flexibilidad al SAS ante alertas meteorológicas
Satse ha reclamado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) flexibilidad organizativa y medidas de seguridad cuando se activen alertas meteorológicas, subrayando que la integridad de los profesionales sanitarios debe primar siempre. El sindicato pide que, ante episodios de riesgo por fenómenos adversos, se adopten decisiones que minimicen la exposición y faciliten la conciliación de la asistencia con la seguridad en los desplazamientos y en el propio entorno laboral.
Además, Satse insiste en que el tratamiento de las ausencias vinculadas a estas situaciones debe ser homogéneo en todos los centros del SAS, evitando criterios dispares entre hospitales, distritos o unidades. En este sentido, reclama que se actúe con normas claras y aplicadas por igual, sin margen para arbitrariedades, para garantizar seguridad jurídica y un manejo equitativo para toda la plantilla.
Tres embalses de Málaga, en desembalse preventivo
Tres embalses de la provincia de Málaga están realizando el desembalse de agua de forma preventiva ante la llegada de la borrasca Leonardo, que ha elevado el riesgo de alerta roja en Ronda y naranja en el resto de la provincia de Málaga. Con todos los pantanos por encima del 50% y la previsión de fuertes lluvias durante este miércoles, se ha procedido a abrir las compuertas en tres de los pantanos con más nivel de reservas, para dejar capacidad suficiente para acoger nuevos aportes.
Málaga en alerta: la Junta recomienda el teletrabajo y restringe la movilidad
La Junta de Andalucía ha activado un amplio paquete de medidas de prevención en la provincia de Málaga ante la llegada de la borrasca Leonardo. Entre ellas, se encuentran la suspensión de la actividad lectiva presencial, el corte preventivo de carreteras, el cierre de parques y zonas verdes, la recomendación del teletrabajo y el envío de alertas a la población para minimizar riesgos y evitar desplazamientos innecesarios.
Desalojos en Ronda
Ronda desaloja de forma preventiva a los vecinos de viviendas de varias zonas rurales, tales como Navares y Tejares, La Indiana y Llano de la Cruz ante el riesgo de inundaciones tras decretarse el aviso rojo por lluvias para este miércoles.
Sevilla eleva su plan de emergencias y moviliza a todos los servicios municipales
El Ayuntamiento de Sevilla ha escalado el Plan Territorial de Emergencias de la ciudad a la Fase de Emergencia Local Nivel 1. Con esta activación, todos los servicios de emergencias y los distintos operativos municipales permanecen movilizados para atender cualquier incidencia que pueda producirse.
El Consistorio ha pedido a la ciudadanía que extreme la precaución, siga las indicaciones de los agentes y se mantenga informada a través de los canales oficiales. La colaboración ciudadana es clave para garantizar la seguridad durante esta situación.
