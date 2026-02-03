Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El paso de la borrasca Leonardo

Villafranca prepara desalojos ante la previsión del aumento del nivel del Guadalquivir y varios arroyos por el temporal

El Ayuntamiento activa en plan de emergencias municipal mientras llama a la calma y aconseja prudencia a la población

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

El río Guadalquivir a su paso por el puente de Los Remedios de Villafranca.

El río Guadalquivir a su paso por el puente de Los Remedios de Villafranca. / Casavi

Rafael Castro

Villafranca de Córdoba

El alcalde de Villafranca, Francisco Palomares, ha difundido un vídeo en las redes sociales para informar a todos los vecinos sobre las intensas lluvias de la borrasca Leonardo que se esperan en los próximos días, "por lo que vamos a estar en nivel amarillo por fuerte viento y lluvias". En su mensaje, Palomares ha hecho especial hincapié en la importancia de tomar precauciones, especialmente para quienes tengan huertos cercanos al río Guadalquivir, donde no se descartan desalojos. Tras una reunión mantenida este martes entre concejales, Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil para activar el Plan de Emergencia Municipal, ha informado de que durante toda la noche estarán en alerta la Policía Local como Protección Civil y Guardia Civil, para responder rápidamente a cualquier incidencia que pueda surgir.

Atención a los arroyos que cruzan el casco urbano

Se recomienda encarecidamente que los vecinos eviten pernoctar en los huertos durante estos días, debido al previsible aumento del nivel del río Guadalquivir. El alcalde ha explicado que "estamos pendientes del desembalse de pantanos y las lluvias previstas pueden elevar aún más el nivel aguas arriba". Aunque actualmente no se ha alcanzado el nivel amarillo de alerta en la zona, Palomares subraya la necesidad de "asegurar la integridad de cada vecino".

Además, el alcalde ha advertido sobre las fuertes avenidas que se prevén en los arroyos Curandero, Pontejón y Cobata, que cruzan el casco urbano. Por ello, se aconseja no aparcar vehículos desde el tramo de la fuente de los Dos Caños hasta la calle Los Bancos, así como en la zona del Torneruelo y en todo el arroyo de la calle Cobanchas y Martín López de Córdoba. Estas medidas buscan evitar que los coches obstaculicen el paso del agua en caso de desbordamiento de los arroyos.

El Ayuntamiento de Villafranca ha aconsejado que no se pernocte en los huertos familiares ante el riesgo de crecida del río.

El Ayuntamiento de Villafranca ha aconsejado que no se pernocte en los huertos familiares ante el riesgo de crecida del río. / Casavi

Llamamiento a la calma y uso de canales oficiales

Palomares ha insistido en que este "no es un mensaje de alerta, pero sí de prudencia y seguimiento de la situación". Ha solicitado a los vecinos que sigan únicamente los canales oficiales para informarse, como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la Confederación Hidrográfica y el propio Ayuntamiento, y que eviten hacer caso a los mensajes difundidos por grupos de Whatsapp que puedan generar alarma innecesaria.

Para finalizar, el alcalde ha transmitido un mensaje de tranquilidad, asegurando que se seguirán tomando todas las medidas necesarias para evitar cualquier problema, y ha pedido la colaboración de todos los vecinos: "Si todos colaboramos, todo será más fácil".

  La Diputación de Córdoba mantiene cuatro carreteras cortadas en la provincia por la borrasca Joseph
  El temporal obliga al cierre de 16 carreteras en la provincia
  Aviserrano espera abrir su nueva fábrica en La Carlota en junio con 500 trabajadores
  El espectáculo del agua en las sierras Subbéticas de Córdoba tras el paso de la borrasca Kristin
  Las presas de la Vega del Guadalquivir empiezan a desembalsar agua tras las lluvias en Córdoba
  La Diputación adjudica las obras de mejora de la carretera que une Bujalance y Villa del Río
  Seis carreteras provinciales de Córdoba siguen cortadas por el desbordamiento de ríos y arroyos
  Cuatro carreteras provinciales de Córdoba sufren cortes de tráfico por el temporal

La Diputación convoca una nueva edición de los Premios Córdoba en Igualdad

Más de 500 personas mayores encuentran compañía frente a la soledad en Córdoba

La borrasca Leonardo pone en jaque a Córdoba: la Aemet avisa de 22 horas seguidas de lluvia y fuertes vientos

Todo lo que sabemos del curso 2026-2027 en Córdoba: calendario de escolarización, mapa de centros y novedades en Infantil

Salvador Fuentes ve "muy preocupante" la noche del miércoles al jueves por la crecida de cauces

Los embalses de Córdoba recogen en un mes agua para ocho años de consumo doméstico en la provincia

Guía de seguridad ante las fuertes lluvias y vientos previstos por la Aemet en Córdoba: lo que hay que hacer antes, durante y después

Así está el nivel de los embalses de Córdoba a la espera de los efectos del nuevo temporal

