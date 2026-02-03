Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El paso de la borrasca Leonardo

Matilde Esteo, alcaldesa de Palma del Río: "Las previsiones apuntan a más de 100 litros, pudiendo alcanzar los 300 litros en las zonas de sierra"

La regidora se dirige a los vecinos y les anticipa "una situación compleja" para los próximos días

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

Los vecinos colocan enseres en alto en los garajes ante la previsión de que entre el agua en las zonas de Palma del Río cercanas a los cauces.. / J. Muñoz

José Muñoz Caro

José Muñoz Caro

Palma del Río

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha comparecido este martes ante la previsión de la próxima acción de la borrasca Leonardo, que podría afectar a la ciudad. Esteo ha confirmado que se ha activado el Plan de Emergencia Municipal, ya que "las previsiones apuntan a unas precipitaciones de más de 100 litros por metro cuadrado, pudiendo alcanzar los 300 litros en las zonas de sierra, por lo que esto supone un elevado riesgo de inundaciones".

La alcaldesa habla de "un fenómeno meteorológico excepcional" que afectará a las jornadas del miércoles y el jueves, "habrá una tregua el viernes, pero también del sábado al lunes atravesará una nueva borrasca". Se presenta, por tanto, "una situación compleja" por las lluvias, por las rachas de viento, que Palma del Río ha sufrido los últimos días, y por la crecida de los cauces de las arterias fluviales que confluyen en el término municipal de esta localidad, el Genil y el Guadalquivir.

Ayer mismo la alcaldesa reunió al comité asesor del Plan de Emergencia Municipal, a pesar de que este no estaba activado aún, y estableció algunas acciones. Esteo ha recomendado "restringir la movilidad, no solo por el riesgo de desbordamiento, de lluvia, sino también por desprendimiento de taludes y laderas" y que se suspenda "toda la actividad deportiva al aire libre".

Llamada a la prudencia

Para la población traslada un mensaje de "máxima prudencia, máxima serenidad" y asegura que, ante cualquier novedad, la alcaldesa informará por cauces oficiales.

Debido a los continuados desembalses en numerosos puntos de Andalucía, "la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir me ha informado igualmente que prevé una importante subida de los cauces del Guadalquivir y del Genil durante los próximos días", ha indicado la primera edil palmeña.

El Ayuntamiento se está anticipando a las lluvias como lo hacen los vecinos de zonas inundables como Pedro Díaz, Rioseco o Calonge. "Se está trabajando de una forma anticipada, coordinada y, sobre todo, constante para evitar y minimizar los riesgos, garantizar la seguridad y dar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad".

Cerrados los parques, el cementerio y el polideportivo

El dispositivo de emergencia incluye todos los servicios de emergencia: Policía Local, Protección Civil, Bomberos y técnicos municipales. Se ha vuelto a activar el servicio telefónico del Consistorio con tres extensiones más para la Policía Local reforzando también su atención y la alcaldesa recomienda llamar al 112 ante cualquier situación adversa. A partir de este miércoles "tendremos cerrados con carácter preventivo parques y jardines, polideportivo municipal y cementerio municipal. El punto limpio permanecerá cerrado los días miércoles 4 y jueves 5 de febrero, por motivos de seguridad", ha informado Esteo.

"Las personas que tengan animales domésticos o de granja, como perros, gatos, cabras, ovejas, gallinas y equinos, deberán contactar con la Policía Local, desde donde se coordinará la reubicación temporal de todos aquellos animales en espacio habilitado durante el tiempo que sea necesario", según ha explicado la alcaldesa.

