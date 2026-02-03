Matilde Esteo, alcaldesa de Palma del Río: "Las previsiones apuntan a más de 100 litros, pudiendo alcanzar los 300 litros en las zonas de sierra"

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha comparecido este martes ante la previsión de la próxima acción de la borrasca Leonardo, que podría afectar a la ciudad. Esteo ha confirmado que se ha activado el Plan de Emergencia Municipal, ya que "las previsiones apuntan a unas precipitaciones de más de 100 litros por metro cuadrado, pudiendo alcanzar los 300 litros en las zonas de sierra, por lo que esto supone un elevado riesgo de inundaciones".

La alcaldesa habla de "un fenómeno meteorológico excepcional" que afectará a las jornadas del miércoles y el jueves, "habrá una tregua el viernes, pero también del sábado al lunes atravesará una nueva borrasca". Se presenta, por tanto, "una situación compleja" por las lluvias, por las rachas de viento, que Palma del Río ha sufrido los últimos días, y por la crecida de los cauces de las arterias fluviales que confluyen en el término municipal de esta localidad, el Genil y el Guadalquivir.

Ayer mismo la alcaldesa reunió al comité asesor del Plan de Emergencia Municipal, a pesar de que este no estaba activado aún, y estableció algunas acciones. Esteo ha recomendado "restringir la movilidad, no solo por el riesgo de desbordamiento, de lluvia, sino también por desprendimiento de taludes y laderas" y que se suspenda "toda la actividad deportiva al aire libre".

Llamada a la prudencia

Para la población traslada un mensaje de "máxima prudencia, máxima serenidad" y asegura que, ante cualquier novedad, la alcaldesa informará por cauces oficiales.

Debido a los continuados desembalses en numerosos puntos de Andalucía, "la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir me ha informado igualmente que prevé una importante subida de los cauces del Guadalquivir y del Genil durante los próximos días", ha indicado la primera edil palmeña.

El Ayuntamiento se está anticipando a las lluvias como lo hacen los vecinos de zonas inundables como Pedro Díaz, Rioseco o Calonge. "Se está trabajando de una forma anticipada, coordinada y, sobre todo, constante para evitar y minimizar los riesgos, garantizar la seguridad y dar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad".

Cerrados los parques, el cementerio y el polideportivo

El dispositivo de emergencia incluye todos los servicios de emergencia: Policía Local, Protección Civil, Bomberos y técnicos municipales. Se ha vuelto a activar el servicio telefónico del Consistorio con tres extensiones más para la Policía Local reforzando también su atención y la alcaldesa recomienda llamar al 112 ante cualquier situación adversa. A partir de este miércoles "tendremos cerrados con carácter preventivo parques y jardines, polideportivo municipal y cementerio municipal. El punto limpio permanecerá cerrado los días miércoles 4 y jueves 5 de febrero, por motivos de seguridad", ha informado Esteo.

"Las personas que tengan animales domésticos o de granja, como perros, gatos, cabras, ovejas, gallinas y equinos, deberán contactar con la Policía Local, desde donde se coordinará la reubicación temporal de todos aquellos animales en espacio habilitado durante el tiempo que sea necesario", según ha explicado la alcaldesa.

En Directo

Rafa Aranda Estas son las multas por saltarse las medidas del temporal El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este martes de que no cumplir las instrucciones de las Fuerzas de Seguridad ante los desalojos por riesgo de inundación puede acarrear multas. Tras la reunión del comité del Plan de Emergencias, ha subrayado que “no son recomendaciones”, sino "instrucciones" destinadas a proteger a la población frente a una de las mayores lluvias que ha vivido Andalucía en lo que va de siglo. Y aquel que se las salte, se enfrenta a una posible multa. La instrucción en caso de riesgo de inundación es que "salgan de sus casas. Esto es más que recomendaciones, son instrucciones, y recuerdo que, por tanto, llevan aparejado un reproche administrativo en forma de multa que podemos asumir y que se asume una vez que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado consideran que no se están cumpliendo las normas que se han puesto en marcha". Sobre todo, estas indicaciones van destinadas a quienes viven en zonas inundables y han sufrido episodios previos, por lo que conocen las pautas básicas de autoprotección: "Tienen que irse a la parte más elevada de su vivienda para evitar que el agua las arrastre. Si están muy cerca del río, lo mejor es irse a otro lado". "Desde la Administración y desde el operativo montado, vamos a estar pendientes", ha apostillado el presidente. [Lee aquí la noticia completa]

José A. Pérez Lunar Google activa Flood Hub, un mapa de inundaciones que sirve de herramienta para seguir el paso de la borrasca Leonardo por Córdoba Google ha puesto en marcha Flood Hub, una plataforma pública que combina mapas interactivos y modelos de inteligencia artificial (IA) para ofrecer alertas y pronósticos de inundaciones repentinas con varios días de antelación, una herramienta que puede resultar útil en contextos de riesgo climático como el que afronta Córdoba y otras zonas de Andalucía en estos momentos, ante el paso de la borrasca Leonardo y la expectativa de fuertes crecidas en los ríos. Hay que recordar que la Junta de Andalucía ha anunciado la suspensión de la actividad lectiva este miércoles y el umbral del río Guadalquivir ha vuelto a rebasar el umbral amarillo. Además, la Aemet ha decretado el aviso amarillo por vientos y lluvia también de cara a este miércoles. [Lea aquí la noticia al completo]

La UME se pone a disposición de la Junta de Andalucía Unidades del Segundo Batallón de Intervención de la UME han salido de su base en Morón (Sevilla) para sumarse al operativo de emergencias en Andalucía. Su despliegue se realiza en coordinación con los servicios de emergencias a través del 112 Andalucía. Según ha informado la propia UME en redes sociales, los efectivos trabajan en contención de balsas mineras y en labores de rescate acuático y terrestre en distintos puntos de la comunidad, como apoyo a los recursos ya movilizados sobre el terreno.

Adrián Ramírez La Aemet mantiene para este miércoles los avisos amarillos por viento y fuertes lluvias en Córdoba La Aemet mantiene activados para este miércoles avisos amarillos por fenómenos adversos en la provincia de Córdoba. En la Campiña, el aviso por fuertes rachas de viento permanecerá activo hasta el mediodía, mientras que en la Subbética se prolongará durante toda la jornada tanto por viento como por precipitaciones intensas. Para el miércoles, la Aemet prevé cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas, que podrán ser localmente fuertes y persistentes, especialmente en la Subbética, y algo menos intensas en las sierras del norte de la provincia. Los vientos serán moderados en general, con rachas ocasionalmente muy fuertes. [Lea aquí la noticia al completo]