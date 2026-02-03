Lucena suspende el mercadillo y las extraescolares por el temporal: "El daño puede ser mayor que otras veces"

El Ayuntamiento de Lucena ha decidido reforzar las medidas de prevención y seguridad ante las inquietantes previsiones meteorológicas relativas a las jornadas de miércoles y jueves, para cuando la Agencia Estatal de Meteorología ha activado sendos avisos amarillos en la comarca de la Subbética por lluvia y viento y se prevé una crecida significativa de ríos y arroyos. Así, tras la reunión de coordinación de esta mañana, se ha acordado desplegar el Plan de Emergencia Municipal en el nivel cero. Entre las decisiones más novedosas, intensificándose las restricciones respecto a pasados días, figuran la suspensión de las actividades extraescolares focalizadas en el Parque Infantil de Tráfico, ludotecas infantiles, Escuela Municipal de Música y Danza y el Centro de Atención Temprana, así como la Biblioteca. Además, ha sido comunicada la anulación del mercadillo municipal de mañana miércoles.

En los dos próximos días, el Consistorio cierra las instalaciones deportivas al aire libre y cancela la programación deportiva en espacios cubiertos para menores de 16 años. La clausura preventiva de parques públicos, igualmente en ambas jornadas, incumbe al Parque Europa, Paseo de Rojas, El Coso, Jardines Dehesa de la Villa, El Llano y parque Mariana Pineda. También se precintan los parques infantiles situados en zonas arboladas y los sectores aledaños a la caseta municipal, en el antiguo recinto ferial, recomendándose evitar estacionar vehículos en perímetros arbolados.

Constituido el Centro de Coordinación Operativa Local

El Ayuntamiento ha constituido el Centro de Coordinación Operativa Local, órgano encargado de dirigir la emergencia en la esfera municipal. La siguiente reunión se celebrará mañana miércoles, a las 8.00 horas, en la Jefatura de la Policía Local.

Simultáneamente, distintas áreas municipales incrementan las labores de limpieza y mantenimiento de cauces e imbornales en zonas con mayor peligro de inundación, como el puente de Cabra, puente de Córdoba, entorno del Maquedano, La Torca y El Sauce.

El alcalde, Aurelio Fernández, remarcando mensajes de prudencia y responsabilidad, ha explicado que "ha caído ya mucha agua, no es normal esta cadena de borrascas" y "el suelo está muy mojado y, por lo tanto, no absorbe ya más agua". Además, también apuntaba que "el cauce de los ríos va ya con un caudal importante". Con todo ello, "el daño puede ser mayor y esa es la diferencia con respecto a algunas veces anteriores", resaltaba el primer edil lucentino en la comparecencia realizada este martes.

Noticias relacionadas

Como recurso excepcional, el Ayuntamiento habilita el Auditorio Municipal ‘Manuel Lara Cantizani’, a modo de instalación de emergencia ante eventuales cortes del suministro de luz y necesidad de reubicación de personas dependientes.

En Directo

Diario CÓRDOBA Estas son las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía debido al temporal La Junta de Andalucía ha suspendido las clases en los colegios este miércoles en toda la comunidad autónoma excepto Almería por las precipitaciones. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha señalado en una rueda de prensa este martes que Andalucía vivirá "un fenómeno excepcional y muy poco frecuente". De hecho, ha puntualizado que estas son las mayores lluvias que ha vivido Andalucía en lo que va de siglo. Lee la noticia completa aquí.

Manuel González Lucena suspende el mercadillo y las extraescolares por el temporal El Ayuntamiento de Lucena ha decidido reforzar las medidas de prevención y seguridad ante las inquietantes previsiones meteorológicas relativas a las jornadas de miércoles y jueves, para cuando la Agencia Estatal de Meteorología ha activado sendos avisos amarillos en la comarca de la Subbética por lluvia y viento y se prevé una crecida significativa de ríos y arroyos. Así, tras la reunión de coordinación de esta mañana, se ha acordado desplegar el Plan de Emergencia Municipal en el nivel cero. Entre las decisiones más novedosas, intensificándose las restricciones respecto a pasados días, figuran la suspensión de las actividades extraescolares focalizadas en el Parque Infantil de Tráfico, ludotecas infantiles, Escuela Municipal de Música y Danza y el Centro de Atención Temprana, así como la Biblioteca. Además, ha sido comunicada la anulación del mercadillo municipal de mañana miércoles.

Sistema ES-Alert La Junta ya ha anunciado que activará el sistema ES-Alert a partir de las 20.00 por riesgo de lluvias muy elevado o por inundaciones en Grazalema, la zona de Gibraltar, Ronda y la urbanización de Los Puentes, donde el agua llega a toda velocidad. Moreno ha pedido seguir los canales oficiales y ha recordado que "más que recomendaciones, son instrucciones", por lo que, aquellos ciudadanos que no las cumplan podrán enfrentarse a sanciones administrativas.

Anticiparse a lo que venga Ante esta situación, la Junta ha puesto en marcha medidas excepcionales y ha activado la situación 2 de emergencia. El objetivo es anticiparse. Esto permite preposicionar a la UME "y que no haya que esperar cuatro o cinco horas que necesita para movilizarse", como ha explicado Moreno, para contener balsas mineras o taludes. Además, se activará toda la Protección Civil, la Cruz Roja, la Guardia Civil, los Colegios de Psicólogos y el Infoca está activado al 100% y esperan activar las policías locales.