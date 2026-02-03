Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo temporalEmbalsesRedes socialesFichajes CCFBorrasca LeonardoRécord de obra públicaParoAviserranoSantuario
instagramlinkedin

La Subbética, en aviso amarillo

Lucena suspende el mercadillo y las extraescolares por el temporal: "El daño puede ser mayor que otras veces"

El Ayuntamiento lucentino activa el plan de emergencia municipal y constituye el Centro de Coordinación Operativa

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

Reunión de coordinación del Plan de Emergencia Municipal en el Ayuntamiento de Lucena.

Reunión de coordinación del Plan de Emergencia Municipal en el Ayuntamiento de Lucena. / M. González

Manuel González

Manuel González

El Ayuntamiento de Lucena ha decidido reforzar las medidas de prevención y seguridad ante las inquietantes previsiones meteorológicas relativas a las jornadas de miércoles y jueves, para cuando la Agencia Estatal de Meteorología ha activado sendos avisos amarillos en la comarca de la Subbética por lluvia y viento y se prevé una crecida significativa de ríos y arroyos. Así, tras la reunión de coordinación de esta mañana, se ha acordado desplegar el Plan de Emergencia Municipal en el nivel cero. Entre las decisiones más novedosas, intensificándose las restricciones respecto a pasados días, figuran la suspensión de las actividades extraescolares focalizadas en el Parque Infantil de Tráfico, ludotecas infantiles, Escuela Municipal de Música y Danza y el Centro de Atención Temprana, así como la Biblioteca. Además, ha sido comunicada la anulación del mercadillo municipal de mañana miércoles.

En los dos próximos días, el Consistorio cierra las instalaciones deportivas al aire libre y cancela la programación deportiva en espacios cubiertos para menores de 16 años. La clausura preventiva de parques públicos, igualmente en ambas jornadas, incumbe al Parque Europa, Paseo de Rojas, El Coso, Jardines Dehesa de la Villa, El Llano y parque Mariana Pineda. También se precintan los parques infantiles situados en zonas arboladas y los sectores aledaños a la caseta municipal, en el antiguo recinto ferial, recomendándose evitar estacionar vehículos en perímetros arbolados.

Constituido el Centro de Coordinación Operativa Local

El Ayuntamiento ha constituido el Centro de Coordinación Operativa Local, órgano encargado de dirigir la emergencia en la esfera municipal. La siguiente reunión se celebrará mañana miércoles, a las 8.00 horas, en la Jefatura de la Policía Local.

Simultáneamente, distintas áreas municipales incrementan las labores de limpieza y mantenimiento de cauces e imbornales en zonas con mayor peligro de inundación, como el puente de Cabra, puente de Córdoba, entorno del Maquedano, La Torca y El Sauce.

El alcalde, Aurelio Fernández, remarcando mensajes de prudencia y responsabilidad, ha explicado que "ha caído ya mucha agua, no es normal esta cadena de borrascas" y "el suelo está muy mojado y, por lo tanto, no absorbe ya más agua". Además, también apuntaba que "el cauce de los ríos va ya con un caudal importante". Con todo ello, "el daño puede ser mayor y esa es la diferencia con respecto a algunas veces anteriores", resaltaba el primer edil lucentino en la comparecencia realizada este martes.

Noticias relacionadas

Como recurso excepcional, el Ayuntamiento habilita el Auditorio Municipal ‘Manuel Lara Cantizani’, a modo de instalación de emergencia ante eventuales cortes del suministro de luz y necesidad de reubicación de personas dependientes.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Diputación de Córdoba mantiene cuatro carreteras cortadas en la provincia por la borrasca Joseph
  2. La Diputación adjudica las obras de mejora de la carretera que une Bujalance y Villa del Río
  3. El temporal obliga al cierre de 16 carreteras en la provincia
  4. Aviserrano espera abrir su nueva fábrica en La Carlota en junio con 500 trabajadores
  5. El espectáculo del agua en las sierras Subbéticas de Córdoba tras el paso de la borrasca Kristin
  6. Las presas de la Vega del Guadalquivir empiezan a desembalsar agua tras las lluvias en Córdoba
  7. Seis carreteras provinciales de Córdoba siguen cortadas por el desbordamiento de ríos y arroyos
  8. Cuatro carreteras provinciales de Córdoba sufren cortes de tráfico por el temporal

Lucena suspende el mercadillo y las extraescolares por el temporal: "El daño puede ser mayor que otras veces"

Lucena suspende el mercadillo y las extraescolares por el temporal: "El daño puede ser mayor que otras veces"

Los ayuntamientos de Córdoba empiezan a retirar el amianto de sus edificios públicos

Los ayuntamientos de Córdoba empiezan a retirar el amianto de sus edificios públicos

¿Qué es un río atmosférico? El fenómeno excepcional que acompaña a la borrasca Leonardo y pondrá en alerta a Córdoba y Andalucía este miércoles

¿Qué es un río atmosférico? El fenómeno excepcional que acompaña a la borrasca Leonardo y pondrá en alerta a Córdoba y Andalucía este miércoles

Salvador Fuentes ve "muy preocupante" la noche del miércoles al jueves por la crecida de cauces

Salvador Fuentes ve "muy preocupante" la noche del miércoles al jueves por la crecida de cauces

Baena impulsa el empleo juvenil y la inclusión laboral con los programas Activa-T y Empleo y Formación de la Junta

Baena impulsa el empleo juvenil y la inclusión laboral con los programas Activa-T y Empleo y Formación de la Junta

Deoleo incrementa un 30% la venta de aceite de oliva en el sector de la hostelería

Guía de seguridad ante las fuertes lluvias y vientos previstos por la Aemet en Córdoba: lo que hay que hacer antes, durante y después

Guía de seguridad ante las fuertes lluvias y vientos previstos por la Aemet en Córdoba: lo que hay que hacer antes, durante y después

La Fundación Princesa de Girona impulsa en Palma del Río las jornadas EmocionArte, sobre neurociencia, arte y emoción

La Fundación Princesa de Girona impulsa en Palma del Río las jornadas EmocionArte, sobre neurociencia, arte y emoción
Tracking Pixel Contents