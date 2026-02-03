Las Jornadas de Historia de Cabra reivindican el papel de la mujer

La novena edición de las Jornadas de Historia de Cabra se ha abierto este martes en el Cinestudio Municipal Antonio Espinar Arcos. La cita ya consolidada, organizada por el Consistorio, centra este año su atención en el papel de la mujer en la identidad histórica y cultural de la ciudad.

En su apertura, la delegada de Cultura, Mª Sierra Sabariego, y el coordinador de la cita, el historiador José Calvo Poyato, han subrayado que esta edición "tiene nombre de mujer", poniendo el acento en figuras femeninas que desempeñaron un papel público relevante en contextos históricos adversos.

Las ponencias

La primera de las sesiones contó con las ponencias de Carmen Lázaro y Encarnación Lemus, centradas en el protagonismo femenino y en mujeres destacadas del ámbito cultural del siglo XX, entre ellas la egabrense Nieves López Pastor.

La clausura, prevista para este miércoles 4 de febrero, ha sido aplazada al viernes 6, a las 18.30 horas, ante el temporal anunciado para toda Andalucía. En ella intervendrá José Calvo Poyato, con una ponencia sobre la egabrense Carmen Giménez Flores, vizcondesa de Termens, y el investigador y cronista oficial, Antonio Ramón Jiménez, con algunas reflexiones sobre el papel que, en el siglo XVI, tuvieron las mujeres de la Casa Condal de Cabra en el ejercicio del poder.