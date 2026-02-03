La Fundación Princesa de Girona impulsa en Palma del Río las jornadas EmocionArte, sobre neurociencia, arte y emoción

La Fundación Princesa de Girona junto al Ayuntamiento de Palma del Río desarrollarán el próximo sábado, 7 de febrero, las jornadas EmocionArte en el Teatro Coliseo. Se trata de un encuentro cuyo subtítulo es Neurociencia, arte y emoción para una educación más humana.

Marta Ruiz Velasco, palmeña miembro del equipo de educación de la Fundación princesa de Girona, ha explicado que "son las primeras jornadas educativas EmocionArte que se van a hacer en toda España desde la Fundación" y desde la institución pretenden "desarrollar el talento de los jóvenes", acompañando y cuidando sobre todo en el plano de la educación emocional. Marta comentó que llevan mucho tiempo para que esta disciplina se convierta "en un pilar fundamental del sistema educativo actual".

En esta jornada, la fundación quiere demostrar cómo el arte "es una herramienta poderosa para desarrollar la educación emocional" y en estas jornadas lo quieren hacer de dos formas: "desde el rigor científico", con los ponentes que expondrán sus conocimientos al auditorio, "y desde la experiencia", porque contarán con alumnos "que han puesto en marcha programas específicos de la fundación que apuestan precisamente por el arte como motor para desarrollar el bienestar emocional de los jóvenes", explica Ruiz Velasco.

Palomo Spain, ponente invitado

Las jornadas contarán con Miquel del Pozo, arquitecto e investigador en cultura visual, profesor en el Museo del Prado y divulgador de arte. También estarán Rafael Bisquerra, referente internacional en educación emocional y David Bueno, doctor en Biología y fundador de la primera cátedra de Neuroeducación en el mundo. Bueno también es experto "en estudiar cómo funciona el cerebro de un adolescente y lo explica estupendamente bien", como ha destacado la responsable de la fundación. Contarán también con Cristina Gutiérrez, educadora emocional e investigadora. Y como ponente invitado estará el fundador y director creativo de Palomo Spain, Alejandro G. Palomo, quien contará "cómo el arte le ayudó a impulsar su carrera profesional, salvar al niño y convertirlo en un referente internacional".

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha manifestado sentirse "enormemente orgullosa de que podamos tener este primer encuentro en Palma del Río y seamos los primeros a nivel nacional". Para la regidora, "estamos ahora mismo en una etapa en la que la educación, precisamente, tiene que contar con otros valores, con otras herramientas que son transformadoras" como el arte o las emociones, como lo hacen estas jornadas.

Además de las ponencias, habrá actuaciones musicales y otras sorpresas. La formación está especialmente dirigida a docentes, familias, profesionales y todas las personas interesadas en una educación centrada en las emociones.