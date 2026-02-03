Los embalses cordobeses ganan otros 50 hectómetros cúbicos en tan solo 24 horas

Los pantanos cordobeses siguen recogiendo el agua de los cauces, las escorrentías y las lluvias a buen ritmo. Si a lo largo de todo el mes de enero recibieron unos 400 hectómetros cúbicos, en las últimas 24 horas han sido otros 50, de acuerdo con los datos actualizados a diario por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Este martes, los embalses de la provincia gestionados por la CHG (que excluye La Colada, dentro de la cuenca del Guadiana) tenían almacenados 2.067 hectómetros cúbicos, cuando ayer eran 2.016. La reserva se ha quedado por encima del 62%.

La aportación a las distintas presas ha sido desigual, ya que depende de su situación geográfica y de las conexiones entre pantanos, entre otros factores. Así, La Breña es la reserva que más agua ha tomado en la última jornada, con más de 20 hectómetros cúbicos. Esa aportación se debe a su ubicación al final del río Guadiato, de modo que todas las escorrentías que desembocan en este cauce terminan en el embalse de Almodóvar, aunque se produzcan kilómetros aguas arriba.

Aspecto actual del embalse de La Breña. / Manuel Murillo

Además, los otros dos embalses del Guadiato (Sierra Boyera en la cabecera y Puente Nuevo en el cauce medio) han estado realizando desembalses durante las últimas 24 horas, que han ido a parar a La Breña II. Este último, sin embargo, mantiene sus compuertas cerradas y se encuentra aún al 55% sobre una capacidad máxima de 823 hectómetros cúbicos.

Iznájar se alimenta del Genil, de modo que sus aportaciones han sido diferentes: 6,5 hectómetros sin apenas desembalse. Vadomojón, la única presa sobre el río Guadajoz, ha recabado otros 2 hectómetros. En cambio la del Bembézar en el río homónimo, donde se han registrado más lluvias en las últimas semanas, ha ganado más de 11 hectómetros.

Episodios extremos: las inundaciones de 2010

Todos estos números pueden parecer elevados -y de hecho lo son-, pero están lejos de ser extraordinarios. Los cauces fluviales pueden aumentar sus caudales de forma repentina en episodios de lluvias torrenciales, cada vez más frecuentes a causa del cambio climático. Toda esa agua termina en los pantanos, pero también en ocasiones provoca numerosos destrozos.

Así ocurrió durante las inundaciones en Córdoba del año 2010, que todavía muchos guardan en la memoria. Lo que quizás no recuerden es que en aquel episodio de principios de diciembre, los embalses de la provincia retuvieron la friolera de 344 hectómetros cúbicos en tan sólo 24 horas, casi tanto como ahora en un mes. La Breña II, que por entonces estaba empezando a llenarse, acaparó una gran cantidad de agua que de otro modo habría tardado años en almacenar.

En Directo

Puente Genil activa el Plan Territorial de Emergencia Local (PTEL) en fase de preemergencia En Puente Genil, el Ayuntamiento ha activado el Plan Territorial de Emergencia Local (PTEL) en fase de preemergencia, a partir de las 16.00 horas de este martes, ante la previsión de un episodio de lluvias intensas, persistentes y fuertes rachas de viento, asociado a la borrasca de gran impacto Leonardo, con avisos meteorológicos de nivel amarillo. La activación del PTEL se adopta con carácter preventivo, conforme al informe emitido por el Servicio Local de Protección Civil y a la elevación del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) a Situación Operativa 2, comunicada por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba. [Lea aquí la noticia al completo]

Hugo Gallardo El delegado de Seguridad del Ayuntamiento, Jesús Coca, este martes. / CÓRDOBA El Gobierno municipal se desplaza a las zonas inundables de Córdoba: "Ante cualquier emergencia, que se llame al 112" Delegados del Ayuntamiento de Córdoba acompañados por la Policía Local, Bomberos y Protección Civil han acudido en la tarde de este martes a las barriadas de Alcolea y Majaneque, principales zonas inundables del término municipal, para informar a los vecinos sobre las medidas de protección y recomendaciones ante la previsión del río atmosférico "excepcional" vinculado a la borrasca Leonardo que se espera que azote a toda Andalucía, prácticamente sin excepción. A pocas horas de que empiece la lluvia, según los pronósticos, el máximo responsable del área de Seguridad, Jesús Coca, la delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, y la delegada de Recursos Humanos, Cintia Bustos, se han desplazado hasta los puestos de información 24 horas establecidos en ambos lugares para recoger información sobre el terreno de las necesidades más concretas de los vecinos, especialmente en lo que concierne a familiares con problemas de movilidad, animales de compañía. [Lea aquí la noticia al completo]

La borrasca Leonardo amenaza a Jerez: "Tenemos el río Guadalete en nivel rojo y eso va a provocar una masiva cantidad de agua" Jerez encara la llegada de Leonardo con gran preocupación. Las poblaciones rurales tuvieron que ser desalojadas la pasada semana por la crecida del Guadalete y esta vez lloverá sobre mojado. María José García Pelayo, alcaldesa de la localidad, ha afirmado este martes que "afrontamos dos días muy complicados". "Fundamentalmente dos días porque pueden ser más", ha insistido. "A partir de esta noche se va a producir la llegada de la borrasca, del temporal, como quieran llamarlo, Leonardo, que va a ser especialmente grave en la zona de Jerez".

Manuel González Incertidumbre en Lucena entre los vecinos de zonas en riesgo de inundación, que demandan actuaciones previas Los núcleos con un elevado peligro de inundaciones se concentran en Lucena en entornos rurales y sectores de segunda residencia. Las anegaciones de espacios comunes y los apagones, extendidos durante varias horas, sobresalieron en el balance de las borrascas acaecidas a final de enero y, ante una nueva concatenación de avisos amarillos por vientos de hasta 70 kilómetros hora y precipitaciones superiores a los 100 litros por metro cuadrado, en el cómputo acumulado, el temor y la impotencia se entrecruzan entre los testimonios de los vecinos. [Lea aquí la noticia al completo]