Borrasca Leonardo

Los embalses cordobeses ganan otros 50 hectómetros cúbicos en tan solo 24 horas

Sólo el pantano de La Breña ha recibido más de 20 hectómetros cúbicos de agua en la última jornada

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

Desembalse en San Rafael de Navallana

Desembalse en San Rafael de Navallana

Diario CÓRDOBA

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

Los pantanos cordobeses siguen recogiendo el agua de los cauces, las escorrentías y las lluvias a buen ritmo. Si a lo largo de todo el mes de enero recibieron unos 400 hectómetros cúbicos, en las últimas 24 horas han sido otros 50, de acuerdo con los datos actualizados a diario por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Este martes, los embalses de la provincia gestionados por la CHG (que excluye La Colada, dentro de la cuenca del Guadiana) tenían almacenados 2.067 hectómetros cúbicos, cuando ayer eran 2.016. La reserva se ha quedado por encima del 62%.

La aportación a las distintas presas ha sido desigual, ya que depende de su situación geográfica y de las conexiones entre pantanos, entre otros factores. Así, La Breña es la reserva que más agua ha tomado en la última jornada, con más de 20 hectómetros cúbicos. Esa aportación se debe a su ubicación al final del río Guadiato, de modo que todas las escorrentías que desembocan en este cauce terminan en el embalse de Almodóvar, aunque se produzcan kilómetros aguas arriba.

Aspecto actual del embalse de La Breña.

Aspecto actual del embalse de La Breña. / Manuel Murillo

Además, los otros dos embalses del Guadiato (Sierra Boyera en la cabecera y Puente Nuevo en el cauce medio) han estado realizando desembalses durante las últimas 24 horas, que han ido a parar a La Breña II. Este último, sin embargo, mantiene sus compuertas cerradas y se encuentra aún al 55% sobre una capacidad máxima de 823 hectómetros cúbicos.

Iznájar se alimenta del Genil, de modo que sus aportaciones han sido diferentes: 6,5 hectómetros sin apenas desembalse. Vadomojón, la única presa sobre el río Guadajoz, ha recabado otros 2 hectómetros. En cambio la del Bembézar en el río homónimo, donde se han registrado más lluvias en las últimas semanas, ha ganado más de 11 hectómetros.

Episodios extremos: las inundaciones de 2010

Todos estos números pueden parecer elevados -y de hecho lo son-, pero están lejos de ser extraordinarios. Los cauces fluviales pueden aumentar sus caudales de forma repentina en episodios de lluvias torrenciales, cada vez más frecuentes a causa del cambio climático. Toda esa agua termina en los pantanos, pero también en ocasiones provoca numerosos destrozos.

Así ocurrió durante las inundaciones en Córdoba del año 2010, que todavía muchos guardan en la memoria. Lo que quizás no recuerden es que en aquel episodio de principios de diciembre, los embalses de la provincia retuvieron la friolera de 344 hectómetros cúbicos en tan sólo 24 horas, casi tanto como ahora en un mes. La Breña II, que por entonces estaba empezando a llenarse, acaparó una gran cantidad de agua que de otro modo habría tardado años en almacenar.

