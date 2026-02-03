Los embalses de Córdoba recogen 400 hectómetros cúbicos en un mes, el 20% de toda la reserva actual

Los embalses de Córdoba están cargándose de agua a un ritmo pocas veces visto antes. Las lluvias de diciembre ya estuvieron por encima de lo habitual, pero enero ha superado con creces la media de precipitaciones del invierno. Toda esa agua empapó la tierra hace semanas y las escorrentías generadas y cauces fluviales habituales han aportado a los pantanos una enorme cantidad de agua.

En cifras redondas, son casi 400 hectómetros cúbicos lo que los embalses de la provincia han recabado sólo en enero, una cantidad que bastaría para llenar casi hasta la mitad todo el embalse de La Breña, el segundo más grande de la provincia. Valdría también para satisfacer las demandas del consumo doméstico de toda la provincia durante ocho años (sin incluir la industria ni los regadíos). De acuerdo con los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Córdoba almacena ahora mismo 2.002 hectómetros cúbicos, casi la mitad de todo lo que hay en la reserva de la cuenca (4.754 hectómetros cúbicos, al 59%); hace un mes eran 1.611 hectómetros en la provincia.

Los embalses se nutren de las lluvias que caen directamente sobre su lámina de agua, pero esa no es su principal aportación. Se llenan sobre todo cuando crecen los cauces sobre los que se asientan, además de las escorrentías temporales. Por eso reciben el agua que cae a kilómetros de distancia de la presa.

Francis Flores

Más lluvia en zonas montañosas

Ha llovido por toda la provincia, pero especialmente en las zonas de montaña, justo donde se asientan algunos de los embalses más importantes, como los que jalonan la margen derecha del Guadalquivir. La semana pasada, en medio de la borrasca Kristin, las precipitaciones se concentraron en Sierra Morena oriental, la Subbética y la capital cordobesa. En todo el país, sólo llovió más en algunas zonas de Galicia, el norte de Extremadura y Grazalema.

La ciudad de Córdoba es un ejemplo claro de lo que está pasando en el resto de la provincia. Hasta enero incluido, las precipitaciones acumuladas del invierno rondaban los 270 litros por metro cuadrado (en la estación medidora de Aemet en el Aeropuerto). La media de los últimos 30 años no llega ni a 80 litros en toda la estación invernal, de modo que la cantidad caída triplica de largo lo que debería considerase normal. Sólo la lluvia caída en enero ya supone unos 150 litros.

Esos valores, a pesar de todo, quedan lejos de los extremos históricos. Córdoba Aeropuerto vivió su mes más lluvioso hace ahora justo 30 años, cuando en sólo 30 días cayeron nada menos que 355 litros. Hace cuatro años, en plena sequía, tan sólo fueron 2 litros.

Embalse de La Breña, en Almodóvar del Río, la pasada semana. / Manuel Murillo

Un otoño bueno en precipitaciones

A esa cifra recogida durante lo que va de invierno hay que añadirle lo que cayó durante el otoño, que también estuvo por encima de lo normal aunque sólo por poco: 210 litros frente a los 180 de la media histórica reciente. Fueron notables los episodios de lluvias durante la borrasca Claudia, la tercera de la temporada. En total, ya llevamos 450 litros recogidos en el año hidrológico actual, que suele cerrarse con unos 600 litros en condiciones normales. Pero aún queda la mitad del invierno y toda la primavera para finalizar el ejercicio (en realidad, también el verano, pero en esa época no llueve casi nunca).

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir dispone de una red pluviométrica en la provincia con 39 estaciones, principalmente en embalses pero también en otros puntos clave. De ellos, nueve han superado ya los 500 litros acumulados en el año hidrológico, y todos ellos están en zonas de sierra.

Las zonas más lluviosas de la provincia

Así, el embalse de Hornachuelos ha registrado ya 595 litros caídos desde septiembre del año pasado. Muy cerca está el de Bembézar, que ha recibido 586 litros. El tercero con más precipitaciones acumuladas es el de Guadanuño, también en Sierra Morena, con 583 litros.

Por contra, si se miran las lluvias de la última semana con el paso de la borrasca Kristin, el punto donde más llovió esos días fue el embalse de Martín Gonzalo, en Montoro, con más 130 litros. Precisamente el área oriental de Sierra Morena fue una de las más afectadas por el temporal. Otros puntos señalados fueron Guadanuño (casi 130 litros en una semana) y San Rafael de Navallana (123 litros).