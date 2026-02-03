Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salvador Fuentes ve "muy preocupante" la noche del miércoles al jueves por la crecida de cauces debido a la borrasca Leonardo

La Subbética es una de las zonas que presenta más riesgo debido a la lluvia y el viento que se esperan en las próximas horas

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

Uno de los accesos a Lucena, inundado tras la última tromba de agua.

Uno de los accesos a Lucena, inundado tras la última tromba de agua. / Manuel González

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha alertado este martes sobre los riesgos que trae la borrasca Leonardo para los próximas jornadas, especialmente en zonas como la Subbética. Van a ser días complicados debido a la lluvia y el viento y las autoridades ya están tomando medidas para hacerles frente.

Para Fuentes, las mayores complicaciones podrían darse en la noche del miércoles al jueves, de acuerdo con las previsiones. Ese tramo horario ha sido calificado por el presidente de la institución como "muy preocupante", sobre todo por la posible crecida de arroyos, ríos y escorrentías en un momento en que la tierra ya no puede absorber más agua. Puede producirse en esas condiciones un aumento repentino de los caudales que podría entrañar riesgo para las personas.

A ello se suman previsiones de lluvia de hasta 60 litros por metro cuadrado en algunas zonas y rachas de viento de unos 70 kilómetros por hora, lo que hace que la situación se complique aún más.

