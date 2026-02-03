Temporal
Salvador Fuentes ve "muy preocupante" la noche del miércoles al jueves por la crecida de cauces debido a la borrasca Leonardo
La Subbética es una de las zonas que presenta más riesgo debido a la lluvia y el viento que se esperan en las próximas horas
Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta
El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha alertado este martes sobre los riesgos que trae la borrasca Leonardo para los próximas jornadas, especialmente en zonas como la Subbética. Van a ser días complicados debido a la lluvia y el viento y las autoridades ya están tomando medidas para hacerles frente.
Para Fuentes, las mayores complicaciones podrían darse en la noche del miércoles al jueves, de acuerdo con las previsiones. Ese tramo horario ha sido calificado por el presidente de la institución como "muy preocupante", sobre todo por la posible crecida de arroyos, ríos y escorrentías en un momento en que la tierra ya no puede absorber más agua. Puede producirse en esas condiciones un aumento repentino de los caudales que podría entrañar riesgo para las personas.
A ello se suman previsiones de lluvia de hasta 60 litros por metro cuadrado en algunas zonas y rachas de viento de unos 70 kilómetros por hora, lo que hace que la situación se complique aún más.
Sistema ES-Alert
La Junta ya ha anunciado que activará el sistema ES-Alert a partir de las 20.00 por riesgo de lluvias muy elevado o por inundaciones en Grazalema, la zona de Gibraltar, Ronda y la urbanización de Los Puentes, donde el agua llega a toda velocidad. Moreno ha pedido seguir los canales oficiales y ha recordado que "más que recomendaciones, son instrucciones", por lo que, aquellos ciudadanos que no las cumplan podrán enfrentarse a sanciones administrativas.
Anticiparse a lo que venga
Ante esta situación, la Junta ha puesto en marcha medidas excepcionales y ha activado la situación 2 de emergencia. El objetivo es anticiparse. Esto permite preposicionar a la UME "y que no haya que esperar cuatro o cinco horas que necesita para movilizarse", como ha explicado Moreno, para contener balsas mineras o taludes. Además, se activará toda la Protección Civil, la Cruz Roja, la Guardia Civil, los Colegios de Psicólogos y el Infoca está activado al 100% y esperan activar las policías locales.
Hasta el viernes
Las lluvias serán "intensas y constantes" y supondrán "riesgo de inundaciones" en distintos puntos del territorio. La Junta ha pedido restringir los movimientos todo lo posible ante inundaciones o posibles desprendimientos. La situación se mantendrá hasta el viernes, cuando se espera una breve tregua que terminará el sábado, cuando volverá el agua.
Adrián Ramírez
El Guadalquivir vuelve a rebasar el umbral amarillo en Córdoba antes de lo peor de la borrasca Leonardo
El río Guadalquivir ha vuelto a situarse por encima del nivel amarillo a su paso por Córdoba capital este martes según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Pasadas las 14.00 horas, la lámina de agua alcanzaba los 1,53 metros sobre el lecho de aguas bajas, en la antesala del episodio más adverso de la borrasca Leonardo.
Este repunte del nivel del cauce se produce antes de la llegada de lo más intenso del temporal, que las previsiones meteorológicas sitúan entre la noche de este martes y la jornada del jueves. Durante ese periodo se esperan lluvias persistentes y acumulados significativos en distintos puntos de la cuenca del Guadalquivir, lo que obliga a mantener una vigilancia estrecha sobre la evolución del río.
Pantanos desembalsando
Desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir han anunciado que ya "hay 33 pantanos desembalsando". En total, sumado a los pantanos dependiente de la Junta y el de la Colada, hay 50 pantanos desaguando en la comunidad. Además, se suma de Alcoba en Portugal, cuyo desembalse afecta a Huelva.
