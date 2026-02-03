Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación de Córdoba actúa de urgencia en una canalización de Almodóvar para prevenir inundaciones

Los trabajos en la barriada de Los Mochos se adelantan ante la previsión de lluvias intensas

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

La Diputación de Córdoba actúa de urgencia en una canalización de Almodóvar para prevenir inundaciones.

La Diputación de Córdoba actúa de urgencia en una canalización de Almodóvar para prevenir inundaciones. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba ha llevado a cabo una actuación preventiva en una canalización situada en la barriada de Los Mochos, en Almodóvar del Río, con el objetivo de evitar posibles episodios de inundaciones ante la previsión de lluvias intensas durante los próximos días, similares a las registradas en noviembre de 2025. Los trabajos se han realizado después de que un equipo del Consorcio Provincial de Bomberos se desplazara a la zona y comprobara que la situación de la canalización no había variado desde los episodios de lluvias del pasado otoño, cuando el desbordamiento del arroyo Cao provocó inundaciones que afectaron a una decena de viviendas, haciendo necesaria la intervención de los servicios de emergencia.

Visita institucional a la zona

Hasta el lugar de la actuación se desplazaron el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, el gerente de Emproacsa, Manuel Martín, y el director técnico de los Bomberos de Córdoba, Francisco Carmona, para supervisar los trabajos desarrollados, según informa la Diputación en una nota de prensa.

La Diputación de Córdoba actúa de urgencia en una canalización de Almodóvar para prevenir inundaciones.

La Diputación de Córdoba actúa de urgencia en una canalización de Almodóvar para prevenir inundaciones. / CÓRDOBA

Desde la institución provincial se explica que la decisión de intervenir se ha tomado tras comprobar que no se habían ejecutado medidas correctoras por parte del organismo competente en la gestión del cauce, pese a los avisos realizados con anterioridad.

Apertura de aliviaderos

La actuación ha consistido en la apertura de aliviaderos de agua a lo largo de unos 60 metros en un punto considerado crítico por la acumulación de agua, una circunstancia que venía generando problemas recurrentes en la zona durante episodios de lluvias intensas.

Con esta intervención se pretende mejorar la evacuación del agua, reducir la presión sobre la canalización y minimizar el riesgo de nuevas inundaciones en la barriada.

Desde la Diputación se subraya que el objetivo prioritario de esta actuación es garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas de Los Mochos, adelantándose a posibles situaciones de riesgo y evitando daños materiales en viviendas y en infraestructuras municipales.

