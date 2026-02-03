Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo temporalCierre colegiosNivel del ríoEmbalsesRedes socialesCrimen de CercadillaCribado cáncerParo
instagramlinkedin

Social

La Diputación convoca una nueva edición de los Premios Córdoba en Igualdad

La convocatoria, dotada con 10.000 euros, reconocerá iniciativas que impulsen la igualdad real entre mujeres y hombres en la provincia

La Diputación convoca una nueva edición de los Premios Córdoba en Igualdad.

La Diputación convoca una nueva edición de los Premios Córdoba en Igualdad. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Diputación de Córdoba ha convocado una nueva edición de los Premios Córdoba en Igualdad, una iniciativa consolidada que tiene como objetivo reconocer, visibilizar y poner en valor el trabajo de personas, colectivos, entidades e instituciones que contribuyen de forma decisiva a la igualdad real entre mujeres y hombres en la provincia.

La delegada de Igualdad de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, ha señalado que estos galardones distinguen trayectorias, proyectos e iniciativas comprometidas con los derechos de las mujeres, la no discriminación por razón de sexo y la igualdad de oportunidades, informa la institución provincial en una nota de prensa.

Según ha explicado, los premios se alinean con los principios de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, especialmente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, centrado en la igualdad de género.

En esta edición, la Diputación destina un total de 10.000 euros, distribuidos en 10 modalidades, cada una de ellas dotada con 1.000 euros, además de un reconocimiento conmemorativo.

Las categorías abarcan ámbitos como la economía, la educación, el ámbito social, el deporte, el arte y la cultura, la ciencia y la tecnología, la comunicación, el movimiento asociativo de mujeres, la trayectoria política y el Premio Ejemplo de Igualdad, que permite reconocer iniciativas desarrolladas incluso fuera del ámbito provincial y también a título póstumo.

Presentación de candidaturas

Podrán presentar candidaturas personas físicas, colectivos y entidades, siempre que las personas propuestas sean mayores de edad y que su labor se haya desarrollado en la provincia de Córdoba. Las bases establecen que no se permiten las autopropuestas, reforzando así el carácter público y participativo de los premios.

Las bases completas de la convocatoria han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia del 2 de febrero de 2026. El plazo de presentación de candidaturas es de 10 días hábiles, por lo que finalizará el 16 de febrero de 2026.

Las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica de la Diputación de Córdoba.

Noticias relacionadas

Las candidaturas serán evaluadas por un jurado especializado en igualdad de oportunidades, que valorará los méritos, la trayectoria y el impacto social de las propuestas. El fallo será inapelable y se dará a conocer durante el mes de marzo de 2026, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Diputación de Córdoba mantiene cuatro carreteras cortadas en la provincia por la borrasca Joseph
  2. El temporal obliga al cierre de 16 carreteras en la provincia
  3. Aviserrano espera abrir su nueva fábrica en La Carlota en junio con 500 trabajadores
  4. El espectáculo del agua en las sierras Subbéticas de Córdoba tras el paso de la borrasca Kristin
  5. Las presas de la Vega del Guadalquivir empiezan a desembalsar agua tras las lluvias en Córdoba
  6. La Diputación adjudica las obras de mejora de la carretera que une Bujalance y Villa del Río
  7. Seis carreteras provinciales de Córdoba siguen cortadas por el desbordamiento de ríos y arroyos
  8. Cuatro carreteras provinciales de Córdoba sufren cortes de tráfico por el temporal

La Diputación convoca una nueva edición de los Premios Córdoba en Igualdad

La Diputación convoca una nueva edición de los Premios Córdoba en Igualdad

La innovación agroindustrial centra una jornada de la Universidad Loyola en la Diputación de Córdoba

La innovación agroindustrial centra una jornada de la Universidad Loyola en la Diputación de Córdoba

Cierre de edificios, parques y caminos: así se preparan Priego, Montilla, Cabra y Baena para lo peor del temporal

Cierre de edificios, parques y caminos: así se preparan Priego, Montilla, Cabra y Baena para lo peor del temporal

Los ayuntamientos de Córdoba empiezan a retirar el amianto de sus edificios públicos

Los ayuntamientos de Córdoba empiezan a retirar el amianto de sus edificios públicos

Sin fecha para la reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla: "Las obras se ven afectadas por el temporal"

Sin fecha para la reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla: "Las obras se ven afectadas por el temporal"

El tren de borrascas deja cientos de incidencias en Córdoba: el 112 gestiona más de 400 avisos desde el inicio del temporal

El tren de borrascas deja cientos de incidencias en Córdoba: el 112 gestiona más de 400 avisos desde el inicio del temporal

Las vidas posibles del alperujo: un estudio de la Universidad de Córdoba demuestra cuál es la opción más sostenible

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba dotará de placas solares al Centro de Iniciativas Empresariales

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba dotará de placas solares al Centro de Iniciativas Empresariales
Tracking Pixel Contents