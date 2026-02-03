La Diputación convoca una nueva edición de los Premios Córdoba en Igualdad.

La Diputación de Córdoba ha convocado una nueva edición de los Premios Córdoba en Igualdad, una iniciativa consolidada que tiene como objetivo reconocer, visibilizar y poner en valor el trabajo de personas, colectivos, entidades e instituciones que contribuyen de forma decisiva a la igualdad real entre mujeres y hombres en la provincia.

La delegada de Igualdad de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, ha señalado que estos galardones distinguen trayectorias, proyectos e iniciativas comprometidas con los derechos de las mujeres, la no discriminación por razón de sexo y la igualdad de oportunidades, informa la institución provincial en una nota de prensa.

Según ha explicado, los premios se alinean con los principios de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, especialmente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, centrado en la igualdad de género.

En esta edición, la Diputación destina un total de 10.000 euros, distribuidos en 10 modalidades, cada una de ellas dotada con 1.000 euros, además de un reconocimiento conmemorativo.

Las categorías abarcan ámbitos como la economía, la educación, el ámbito social, el deporte, el arte y la cultura, la ciencia y la tecnología, la comunicación, el movimiento asociativo de mujeres, la trayectoria política y el Premio Ejemplo de Igualdad, que permite reconocer iniciativas desarrolladas incluso fuera del ámbito provincial y también a título póstumo.

Presentación de candidaturas

Podrán presentar candidaturas personas físicas, colectivos y entidades, siempre que las personas propuestas sean mayores de edad y que su labor se haya desarrollado en la provincia de Córdoba. Las bases establecen que no se permiten las autopropuestas, reforzando así el carácter público y participativo de los premios.

Las bases completas de la convocatoria han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia del 2 de febrero de 2026. El plazo de presentación de candidaturas es de 10 días hábiles, por lo que finalizará el 16 de febrero de 2026.

Las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica de la Diputación de Córdoba.

Las candidaturas serán evaluadas por un jurado especializado en igualdad de oportunidades, que valorará los méritos, la trayectoria y el impacto social de las propuestas. El fallo será inapelable y se dará a conocer durante el mes de marzo de 2026, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres