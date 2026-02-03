Cuatro carreteras de Córdoba permanecen cortadas al tráfico tras las últimas lluvias en la provincia

La nueva crecida del río Guadarramilla, en la comarca de Los Pedroches, ha obligado a cortar de nuevo la carretera CO-7409, que une las localidades de Villaralto y Dos Torres, en el punto kilométrico 4, según ha dado a conocer la Diputación de Córdoba en su informe diario sobre la situación de la red provincial de carreteras y caminos provinciales.

Este jueves, cuatro de las carreteras que gestiona la institución provincial permanecen cerradas al tráfico en diferentes puntos, la misma cifra que el lunes, si bien ya se ha reabierto la CO-3105, que va de la N-IV a la CO-3200 por la barriada de Los Ángeles (Alcolea), que se cerró por el colapso de las obras de drenaje transversal (ODT) en el kilómetro 6.

Mal estado del paraje Malabrigo

Otra carretera cortada es la CO-4207 de Montilla a Montalbán, entre los puntos kilométricos 4,5 y 6, por desbordamiento de los arroyos de la Zarza, de las Salinas y del río Salado. Esta carretera cerró hace días por la situación existente en el entorno del paraje de Malabrigo y de momento no se prevé que reabra en los próximos días, dada la previsión de lluvias.

También se encuentra cerrada al tráfico la CO-3406, que va de la N-432 a Obejo, concretamente en el kilómetro 11,53 por deslizamiento del terraplén con afección sobre la explanación de la vía. Un tramo en el que la carretera discurre a media ladera.

Desbordamiento del arroyo Los Verdiales

Y en la zona de Montoro, la carretera CO-3201, que discurre desde lae A-309 a la A-3127 por la Campiña, entre las provincias de Córdoba y Jaén, está cortada en el punto kilométrico 6,5 por desbordamiento del arroyo de Los Verdiales.

Por otra parte, se han registrado en diversos puntos de la provincia deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas y de obras de drenaje transversal por arrastres, caída de árboles y ramas, etcétera, que no afectan al tráfico. Sobre ellos se está actuando con los equipos propios y con las empresas a cargo de los contratos de Conservación de Carreteras y Caminos, informa la Diputación.