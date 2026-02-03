Cierre de edificios, parques y caminos: así se preparan Priego, Montilla, Cabra y Baena para lo peor del temporal

Tras la celebración en la mañana de este martes de una Junta Local de Seguridad, el Consistorio de Priego de Córdoba ha emitido un comunicado en el que traslada a la ciudadanía una serie de pautas y medidas preventivas ante el paso durante toda la jornada de mañana miércoles de la borrasca Leonardo.

En concreto, se prohíbe el estacionamiento de vehículos en todas las calles de las aldeas susceptibles de inundación y en el casco urbano, en las calles Barranco y zona alta de Cañada del Pradillo, zonas consideradas de riesgo por avenidas de agua.

Igualmente se procede al cierre de la biblioteca municipal, Zona Joven, el servicio de guardería temporera, las clases de los talleres municipales, museos y Centro Intergeneracional de la UCO.

Por otra parte, se recomienda limitar los desplazamientos a los estrictamente necesarios, mientras que en relación al servicio de Ayuda a Domicilio y Ley de la Dependencia, el comunicado indica que la empresa concesionaria está contactando con las familias usuarias para valorar la posibilidad de no prestar el servicio durante la jornada de mañana miércoles, salvo en aquellos casos en los que resulte estrictamente necesario.

El Ayuntamiento de Montilla ha reunido el Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL) como medida preventiva ante la previsión meteorológica adversa y los avisos de nivel amarillo por lluvias y viento emitidos para la comarca de la Campiña Sur y la Subbética para la jornada de este miércoles 4 de febrero.

Entre las medidas adoptadas, y como complemento a la suspensión de la actividad decretada por la Junta de Andalucía en los centros educativos y centros de participación activa, el CECOPAL ha acordado para el miércoles, a fin de reducir al máximo la movilidad en la ciudad, el cierre de la totalidad de instalaciones deportivas al aire libre y cubiertas, incluidas el Pabellón de Deportes y la Piscina Cubierta Municipal, así como del Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio, donde se ubica la Biblioteca, el CAIT (Centro de Atención Infantil Temprana) y del cementerio municipal, que se suman así a los parques y jardines, cerrados desde la semana pasada.

Igualmente, el CECOPAL ha acordado redoblar la disponibilidad de personal municipal con la finalidad de atender cualquier tipo de incidencia que pudiera producirse durante esta próxima madrugada al activarse el aviso amarillo por lluvias y viento a partir de la medianoche. Será mañana, a primera hora, cuando vuelva a reunirse este centro de coordinación municipal para hacer una valoración de las primeras horas del temporal.

El Ayuntamiento de Montilla ha tomado estas decisiones durante una jornada en la que continúan los trabajos de poda preventiva en aquellos árboles que presentaban riesgo de caída, como el episodio ocurrido al mediodía en el Parque de las Mercedes con intervención de los Bomberos, así como el cierre de aquellos caminos que han quedado intransitables en algunos de sus tramos consecuencia de la acumulación de las lluvias caídas en los últimos días. A esta hora permanecen cerrados los caminos de la Vereda de Duernas, Camino Pleito de los Molinos, Camino de la Mosca, Vereda del Carrascal y Cordel de los Pollos (Laguna de Jarata).

El Ayuntamiento de Cabra ha activado una serie de recomendaciones y advertencias preventivas para este miércoles, 4 de febrero, ante la previsión de lluvias abundantes y posibles incidencias derivadas del temporal.

Entre las principales medidas, se aconseja evitar el acceso a sótanos, así como mantener cerradas puertas y ventanas, además de limitar los desplazamientos a los estrictamente necesarios, recordando que no deben atravesarse tramos inundados ni circular por vías afectadas.

El Consistorio recomienda igualmente verificar la potabilidad del agua tras episodios de precipitaciones intensas y revisar bajantes y desagües en viviendas y edificios para prevenir acumulaciones y filtraciones.

Asimismo, se insiste en la prohibición de estacionar vehículos en cauces secos o riberas, y en la obligación de respetar los cortes de carreteras y la señalización extraordinaria habilitada por razones de seguridad.

Como medida adicional, se ha decretado la suspensión de las actividades organizadas en edificios públicos, así como el cierre de los parques públicos, de forma preventiva, ante el riesgo de caídas de árboles o ramas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Baena ha emitido un bando en que recomienda a la población permanecer en las viviendas, evitar desplazamientos, seguir las indicaciones de los servicios de emergencias y extremar la precaución con las personas más vulnerables.

Además, el Consistorio ha informado de que permanecerán cerrados parques, jardines, instalaciones deportivas y servicios turísticos.

En Directo

Rafa Aranda Estas son las multas por saltarse las medidas del temporal El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este martes de que no cumplir las instrucciones de las Fuerzas de Seguridad ante los desalojos por riesgo de inundación puede acarrear multas. Tras la reunión del comité del Plan de Emergencias, ha subrayado que “no son recomendaciones”, sino "instrucciones" destinadas a proteger a la población frente a una de las mayores lluvias que ha vivido Andalucía en lo que va de siglo. Y aquel que se las salte, se enfrenta a una posible multa. La instrucción en caso de riesgo de inundación es que "salgan de sus casas. Esto es más que recomendaciones, son instrucciones, y recuerdo que, por tanto, llevan aparejado un reproche administrativo en forma de multa que podemos asumir y que se asume una vez que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado consideran que no se están cumpliendo las normas que se han puesto en marcha". Sobre todo, estas indicaciones van destinadas a quienes viven en zonas inundables y han sufrido episodios previos, por lo que conocen las pautas básicas de autoprotección: "Tienen que irse a la parte más elevada de su vivienda para evitar que el agua las arrastre. Si están muy cerca del río, lo mejor es irse a otro lado". "Desde la Administración y desde el operativo montado, vamos a estar pendientes", ha apostillado el presidente. [Lee aquí la noticia completa]

José A. Pérez Lunar Google activa Flood Hub, un mapa de inundaciones que sirve de herramienta para seguir el paso de la borrasca Leonardo por Córdoba Google ha puesto en marcha Flood Hub, una plataforma pública que combina mapas interactivos y modelos de inteligencia artificial (IA) para ofrecer alertas y pronósticos de inundaciones repentinas con varios días de antelación, una herramienta que puede resultar útil en contextos de riesgo climático como el que afronta Córdoba y otras zonas de Andalucía en estos momentos, ante el paso de la borrasca Leonardo y la expectativa de fuertes crecidas en los ríos. Hay que recordar que la Junta de Andalucía ha anunciado la suspensión de la actividad lectiva este miércoles y el umbral del río Guadalquivir ha vuelto a rebasar el umbral amarillo. Además, la Aemet ha decretado el aviso amarillo por vientos y lluvia también de cara a este miércoles. [Lea aquí la noticia al completo]

La UME se pone a disposición de la Junta de Andalucía Unidades del Segundo Batallón de Intervención de la UME han salido de su base en Morón (Sevilla) para sumarse al operativo de emergencias en Andalucía. Su despliegue se realiza en coordinación con los servicios de emergencias a través del 112 Andalucía. Según ha informado la propia UME en redes sociales, los efectivos trabajan en contención de balsas mineras y en labores de rescate acuático y terrestre en distintos puntos de la comunidad, como apoyo a los recursos ya movilizados sobre el terreno.

Adrián Ramírez La Aemet mantiene para este miércoles los avisos amarillos por viento y fuertes lluvias en Córdoba La Aemet mantiene activados para este miércoles avisos amarillos por fenómenos adversos en la provincia de Córdoba. En la Campiña, el aviso por fuertes rachas de viento permanecerá activo hasta el mediodía, mientras que en la Subbética se prolongará durante toda la jornada tanto por viento como por precipitaciones intensas. Para el miércoles, la Aemet prevé cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas, que podrán ser localmente fuertes y persistentes, especialmente en la Subbética, y algo menos intensas en las sierras del norte de la provincia. Los vientos serán moderados en general, con rachas ocasionalmente muy fuertes. [Lea aquí la noticia al completo]