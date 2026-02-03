Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borrasca Leonardo

Cierre de edificios, parques y caminos: así se preparan Priego, Montilla, Cabra y Baena para lo peor del temporal

Además, en el municipio prieguense se ha establecido la prohibición de aparcar en algunas zonas con riesgo de inundación

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

Tronco de árbol, atravesado en el patio del colegio Ángel Carrillo de Priego de Córdoba, la semana pasada.

Tronco de árbol, atravesado en el patio del colegio Ángel Carrillo de Priego de Córdoba, la semana pasada. / CÓRDOBA

Rafael Cobo

Diario CÓRDOBA

Priego de Córdoba / Córdoba

Tras la celebración en la mañana de este martes de una Junta Local de Seguridad, el Consistorio de Priego de Córdoba ha emitido un comunicado en el que traslada a la ciudadanía una serie de pautas y medidas preventivas ante el paso durante toda la jornada de mañana miércoles de la borrasca Leonardo.

En concreto, se prohíbe el estacionamiento de vehículos en todas las calles de las aldeas susceptibles de inundación y en el casco urbano, en las calles Barranco y zona alta de Cañada del Pradillo, zonas consideradas de riesgo por avenidas de agua.

Igualmente se procede al cierre de la biblioteca municipal, Zona Joven, el servicio de guardería temporera, las clases de los talleres municipales, museos y Centro Intergeneracional de la UCO.

Por otra parte, se recomienda limitar los desplazamientos a los estrictamente necesarios, mientras que en relación al servicio de Ayuda a Domicilio y Ley de la Dependencia, el comunicado indica que la empresa concesionaria está contactando con las familias usuarias para valorar la posibilidad de no prestar el servicio durante la jornada de mañana miércoles, salvo en aquellos casos en los que resulte estrictamente necesario.

Montilla

El Ayuntamiento de Montilla ha reunido el Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL) como medida preventiva ante la previsión meteorológica adversa y los avisos de nivel amarillo por lluvias y viento emitidos para la comarca de la Campiña Sur y la Subbética para la jornada de este miércoles 4 de febrero.

Entre las medidas adoptadas, y como complemento a la suspensión de la actividad decretada por la Junta de Andalucía en los centros educativos y centros de participación activa, el CECOPAL ha acordado para el miércoles, a fin de reducir al máximo la movilidad en la ciudad, el cierre de la totalidad de instalaciones deportivas al aire libre y cubiertas, incluidas el Pabellón de Deportes y la Piscina Cubierta Municipal, así como del Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio, donde se ubica la Biblioteca, el CAIT (Centro de Atención Infantil Temprana) y del cementerio municipal, que se suman así a los parques y jardines, cerrados desde la semana pasada.

Igualmente, el CECOPAL ha acordado redoblar la disponibilidad de personal municipal con la finalidad de atender cualquier tipo de incidencia que pudiera producirse durante esta próxima madrugada al activarse el aviso amarillo por lluvias y viento a partir de la medianoche. Será mañana, a primera hora, cuando vuelva a reunirse este centro de coordinación municipal para hacer una valoración de las primeras horas del temporal.

El Ayuntamiento de Montilla ha tomado estas decisiones durante una jornada en la que continúan los trabajos de poda preventiva en aquellos árboles que presentaban riesgo de caída, como el episodio ocurrido al mediodía en el Parque de las Mercedes con intervención de los Bomberos, así como el cierre de aquellos caminos que han quedado intransitables en algunos de sus tramos consecuencia de la acumulación de las lluvias caídas en los últimos días. A esta hora permanecen cerrados los caminos de la Vereda de Duernas, Camino Pleito de los Molinos, Camino de la Mosca, Vereda del Carrascal y Cordel de los Pollos (Laguna de Jarata).

Cabra

El Ayuntamiento de Cabra ha activado una serie de recomendaciones y advertencias preventivas para este miércoles, 4 de febrero, ante la previsión de lluvias abundantes y posibles incidencias derivadas del temporal.

Entre las principales medidas, se aconseja evitar el acceso a sótanos, así como mantener cerradas puertas y ventanas, además de limitar los desplazamientos a los estrictamente necesarios, recordando que no deben atravesarse tramos inundados ni circular por vías afectadas.

El Consistorio recomienda igualmente verificar la potabilidad del agua tras episodios de precipitaciones intensas y revisar bajantes y desagües en viviendas y edificios para prevenir acumulaciones y filtraciones.

Asimismo, se insiste en la prohibición de estacionar vehículos en cauces secos o riberas, y en la obligación de respetar los cortes de carreteras y la señalización extraordinaria habilitada por razones de seguridad.

Como medida adicional, se ha decretado la suspensión de las actividades organizadas en edificios públicos, así como el cierre de los parques públicos, de forma preventiva, ante el riesgo de caídas de árboles o ramas.

Baena

Por su parte, el Ayuntamiento de Baena ha emitido un bando en que recomienda a la población permanecer en las viviendas, evitar desplazamientos, seguir las indicaciones de los servicios de emergencias y extremar la precaución con las personas más vulnerables.

Además, el Consistorio ha informado de que permanecerán cerrados parques, jardines, instalaciones deportivas y servicios turísticos.

