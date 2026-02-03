Baena impulsa el empleo juvenil y la inclusión laboral con los programas Activa-T y Empleo y Formación de la Junta

El Ayuntamiento de Baena y la Junta de Andalucía han presentado en rueda de prensa los programas Activa-T Joven y Empleo y Formación, dos iniciativas destinadas a mejorar la empleabilidad de jóvenes y colectivos vulnerables, al tiempo que se refuerzan los servicios públicos municipales. En conjunto, estas actuaciones supondrán una inversión cercana a los 900.000 euros en el municipio.

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha destacado que estos programas permiten reforzar una administración local "cercana al ciudadano" y mejorar la calidad de los servicios públicos, al tiempo que se ofrece una oportunidad laboral real a personas desempleadas.

En relación con el programa Activa-T Joven, la alcaldesa ha explicado que Baena contará finalmente con 18 contratos de seis meses de duración, destinados a jóvenes menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Inicialmente, al municipio le correspondían 12 contratos en función de su población, a los que se han sumado otros seis gracias a los remanentes disponibles. La inversión total asciende a 202.000 euros, con una aportación municipal de 44.280 euros, lo que supone aproximadamente un 18% del coste total.

Áreas municipales esenciales

Estas contrataciones permitirán reforzar áreas municipales esenciales como el mantenimiento urbano, jardinería, limpieza, instalaciones deportivas, administración, conserjería, informática y mantenimiento de edificios públicos, contando además con la tutorización de personal municipal fijo, lo que facilitará a los jóvenes la adquisición de experiencia profesional en un entorno real de trabajo.

Por su parte, la delegada territorial de Empleo, María Dolores Gálvez, ha resaltado que estos programas son un ejemplo de la colaboración entre administraciones y del compromiso de la Junta de Andalucía con el empleo local, especialmente con el empleo juvenil. En este sentido, ha subrayado que Activa-T Joven está diseñado para facilitar a los jóvenes su primera experiencia profesional, una de las principales dificultades de acceso al mercado laboral.

Gálvez ha señalado que este tipo de iniciativas permiten que los jóvenes puedan trabajar y formarse en sus propios municipios, favoreciendo la fijación de población al territorio y evitando que tengan que marcharse fuera para encontrar oportunidades laborales. "Queremos que los jóvenes tengan opciones reales de futuro en sus pueblos y que puedan desarrollar su proyecto de vida en su municipio", ha indicado.

Víctimas de violencia de género y mayores de 45 años

Asimismo, la delegada ha explicado que el Ayuntamiento de Baena pondrá en marcha próximamente dos programas de Empleo y Formación, dirigidos a mujeres víctimas de violencia de género y a personas mayores de 45 años, colectivos prioritarios para la Junta de Andalucía. Ha remarcado que, en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género, el empleo es una herramienta fundamental de autonomía personal, mientras que para las personas mayores de 45 años supone una oportunidad clave para retomar su trayectoria laboral.

Entre ambos programas, las personas participantes recibirán certificados profesionales y percibirán un salario nunca inferior al Salario Mínimo Interprofesional, además de adquirir experiencia laboral mediante proyectos de utilidad pública.