El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba dotará de placas solares al Centro de Iniciativas Empresariales

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba va a dotar de una instalación solar fotovoltaica en el edificio del Centro de Iniciativas Empresariales que acoge distintas actividades formativas y que se sitúa junto a la plaza de toros de la localidad.

Tras el proceso de licitación ha resultado adjudicataria de la intervención la empresa SICE Renovables con una inversión de 35.895 euros. La adjudicataria ofertó una reducción de 10 días naturales de ejecución respecto del plazo total previsto y la ampliación de 1 año del plazo de garantía previsto.

Se pretende la instalación de placas solares con una potencia de 60 kw, con un sistema híbrido preparado para baterías, de forma que el edificio tenga autoabastecimiento eléctrico y se produzca una reducción del consumo de energía eléctrica, provocando una disminución en el gasto de mantenimiento del edificio.

El plazo de ejecución de los trabajos es de tres semanas. Esta actuación se encuentra financiada mediante subvenciones a entidades locales de la provincia de Córdoba, dentro del marco Proyectos de Ahorro, Eficiencia Energética y Reducción de Emisiones del Plan Diputación Invierte 2025; así como por la Agencia Provincial de la Energía al amparo de la convocatoria de subvenciones dirigida a entidades locales de la provincia de Córdoba para proyectos de ahorro, eficiencia energética, fomento de las energías renovables y reducción de emisiones de CO2.