Acepta 18 años de cárcel por asestar 24 puñaladas con un destornillador a su pareja en Pozoblanco

El acusado de intentar asesinar a su pareja asestándole 24 puñaladas con un destornillador en Pozoblanco (Córdoba) ha aceptado 18 años y medio de prisión por este y por otros delitos cometidos sobre la víctima y su hija, lo que ha evitado la celebración del juicio previsto para este martes en la Audiencia provincial de Córdoba.

En un primer momento, la Fiscalía solicitó 28 años de prisión y la acusación particular, 29 años. Sin embargo, estas acusaciones y la defensa han acordado aplicar la atenuante de toxicomanía. Previsiblemente, la Audiencia provincial recogerá en su sentencia, en línea con el escrito de conformidad, una condena de 18 años y medio de prisión.

El acusado permanece privado de libertad desde que cometió la agresión, una medida acordada por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozoblanco. La víctima, que sufre una incapacidad permanente como consecuencia del ataque, le ha reclamado una indemnización de 133.250 euros. Entre otras medidas, no podrá acercarse o comunicar con ella por un plazo de 10 años.

El abogado Carlos Arias, que representa de oficio la acusación particular, ha valorado hoy que se ha logrado "un acuerdo satisfactorio para todos. Evitamos recursos y sufrimiento para la familia".

En un camping y en presencia de su hija

Los hechos ocurrieron en el camping de Pozoblanco en agosto de 2023. Ambas acusaciones atribuyen al procesado la presunta comisión de un asesinato en grado de tentativa; tres delitos de malos tratos, uno de ellos contra su hija menor de edad; malos tratos habituales en el ámbito de la violencia sobre la mujer, unas lesiones con instrumento peligroso y amenazas (graves para la acusación particular).

Así las cosas, la acusación particular describe que el encartado impuso un régimen de dominación y terror sobre su pareja, "sometiéndola a un estado de violencia física y psicológica sistemática y continuada". Esa violencia habría incluido palizas en el domicilio familiar, con golpes dirigidos preferentemente a zonas no visibles con la ropa puesta, y un corte en un brazo, con un cuchillo de cocina, que requirió 10 puntos de sutura.

"Un simulacro de ejecución"

También detalla que el procesado tenía "celos patológicos" y llegó a colocar cuchillos en la habitación como una forma de amenaza latente hacia su pareja. "La reanudación del consumo de sustancias estupefacientes por parte del acusado no hizo más que intensificar esta espiral de violencia", añade, afirmando que la vida de las víctimas se convirtió "en un infierno diario".

El día en que se produjo la agresión en el camping, antes de esto, "en un acto de humillación extrema y en presencia de su hija, obligó (a la perjudicada) a detener el vehículo en un camino apartado, la forzó a bajar y a arrodillarse ante él. En este simulacro de ejecución, le colocó un destornillador en el cuello y, mirándola, le espetó que la iba a matar", recuerda.

24 puñaladas por todo el cuerpo

Ese 9 de agosto, llegaron a la piscina del camping municipal de Pozoblanco, con su hija de 12 años de edad. En torno a las 13.00 horas, el acusado, supuestamente, cogió un destornillador de 21 centímetros de longitud del maletero y, "con la firme intención de acabar con la vida" de su pareja, aprovechando que ella caminaba delante, no se esperaba el ataque e iba con bolsas en la mano, se aproximó por detrás y le asestó 24 puñaladas por el cuerpo. El procesado "únicamente cesó en su comportamiento cuando las personas que se encontraban en el lugar acudieron a auxiliar" a la mujer.