Vox Córdoba alerta de las "graves consecuencias" para infraestructuras y servicios públicos de la ausencia de presupuesto en la Diputación

La presidenta provincial de Vox Córdoba, Paula Badanelli, ha alertado este lunes de las "graves consecuencias" que "está teniendo" la ausencia de presupuestos en la Diputación de Córdoba para las infraestructuras y los servicios públicos de los municipios de la provincia, especialmente en los pueblos, tras mantener una reunión de trabajo con el diputado provincial de Vox, Rafael Saco.

Badanelli ha calificado la situación como “muy grave”, señalando que la falta de presupuestos responde a “la incapacidad absoluta del presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, para sentarse a negociar”, a pesar de gobernar en minoría. “Las cosas tienen consecuencias. Los gobiernos del Partido Popular, como antes hicieron los socialistas, están más en la foto y en los vídeos, y menos donde de verdad hace falta: sentándose a negociar para sacar adelante lo importante”, ha afirmado.

La presidente provincial de Vox ha sido tajante al enumerar los efectos directos de esta situación: “No se actúa en los arroyos, no se arreglan las carreteras comarcales, no se ejecutan inversiones y se deterioran los servicios públicos. La ausencia de presupuestos causa un perjuicio directo a nuestros pueblos y, en muchos casos, un perjuicio grave, como ya estamos viendo por la falta de mantenimiento de infraestructuras”.

En este sentido, Badanelli ha anunciado que Vox iniciará en las próximas semanas una ronda de trabajo con los coordinadores de la formación en los distintos partidos judiciales y municipios de la provincia “para poner nombres y apellidos a los problemas concretos que la falta de presupuestos está causando en cada pueblo de Córdoba”. “Si por no haber presupuestos se dejan de hacer cosas necesarias en los pueblos, habrá un culpable claro”, ha advertido.

Por su parte, Rafael Saco ha recordado que Vox lleva más de un año tendiendo la mano para negociar unos presupuestos “realistas y centrados en las necesidades reales de la provincia”. “Nos pusimos en contacto con el presidente de la Diputación y le dijimos que teníamos un año por delante para trabajar unos presupuestos serios. En todo este tiempo, nadie se ha puesto en contacto con Vox. Incluso hemos solicitado reuniones por escrito y la respuesta ha sido el silencio o la negativa”, ha explicado.

El diputado provincial ha subrayado que la falta de presupuestos "no es responsabilidad de Vox", ya que la formación “siempre ha estado dispuesta a negociar”. “Queremos menos gasto ideológico y superfluo y más inversión en natalidad, familias, autónomos, empresas y planes provinciales que sostienen a nuestros municipios”, ha señalado, criticando que el presidente de la Diputación “prefiera negociar con la izquierda antes que con Vox”.

Noticias relacionadas

Desde Vox Córdoba han reiterado su exigencia al presidente de la Diputación para que “asuma que no tiene mayoría suficiente y se siente a negociar unos presupuestos imprescindibles para el presente y el futuro de los pueblos de la provincia”. “La falta de presupuestos está frenando inversiones, deteriorando servicios y castigando injustamente a los vecinos de Córdoba”, han concluido.