Villanueva del Duque licita por 550.000 euros la ayuda a domicilio para un año

La prestación de la adjudicataria durará un año con opción de prórroga de un ejercicio más

Exterior del Ayuntamiento de Villanueva del Duque.

Rafael Verdú

Córdoba

El municipio de Villanueva del Duque acaba de sacar a concurso la prestación del servicio de ayuda a domicilio, tal como consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Este proyecto social está en licitación con un importe con impuestos incluidos de 550.000 euros, aunque su valor estimado supera el millón de euros.

Las empresas que quieran participar en el concurso tienen de plazo hasta el 2 de marzo para presentar sus ofertas. Una vez firmado el contrato, la adjudicataria deberá prestar la ayuda a domicilio en las condiciones establecidas durante año, si bien se contempla la opción de una prórroga durante una anualidad más.

La prestación del servicio de ayuda a domicilio en los municipios de la provincia con población inferior a 20.000 habitantes se atribuye a la Diputación Provincial –a través del Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba–, correspondiendo a la Entidad Local competente ejercer las funciones de planificación, gestión, coordinación, seguimiento, supervisión y evaluación global del servicio en su ámbito territorial.

