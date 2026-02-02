El temporal provoca la caída de 25 nichos en el cementerio de Priego de Córdoba

Las abundantes precipitaciones de los últimos días han provocado el derrumbe de 25 nichos en el cementerio municipal del Santo Cristo, en una zona ubicada junto a las oficinas del camposanto de Priego.

El alcalde de la localidad, Juan Ramón Valdivia, ha emitido un comunicado en el que se indica que desde el Ayuntamiento, tras tener constancia de lo ocurrido, están "trabajando con el mayor rigor y sensibilidad ante el derrumbe acontecido". de hecho, ya se ha protegido la zona afectada, "velando por que no afecte al proceso legal iniciado".

Posteriormente, en una rueda de prensa, Valdivia ha explicado que los nichos afectados son los comprendidos entre los números 508 y 532, ubicados en la calle San Antonio. Se trata de una construcción de 1952, correspondiente al antiguo cerramiento del camposanto, cuya última reforma data de septiembre de 2014, en la que se llevaron a cabo mejoras por una inversión de 13.021,17 euros.

Un plástico oscuro protege la zona afectada por el derrumbe. / R.C.C.

Como indicaba el alcalde, el derrumbe ha generado un riesgo estructural que ha obligado a adoptar medidas urgentes de seguridad, retirada de escombros y la posterior reconstrucción del bloque afectado. Además, y debido a la caída de ramas de los árboles de grandes dimensiones que existen en el recinto, se han llevado a cabo una serie de talas preventivas.

Trabajo con el "máximo rigor legal"

En dicho comunicado, Valdivia ruega a los vecinos "un margen de actuación mientras clarificamos la identidad de los afectados y actuamos de la manera más humana posible", indicando igualmente que la intención es informar directamente desde el Consistorio a todas las familias afectadas.

Valdivia ha incidido en la importancia de que las actuaciones relacionadas con los nichos afectados se lleven a cabo con el "máximo rigor legal y respeto a las familias", y ha añadido que retirar todos los restos de obra y proceder posteriormente al traslado de los restos óseos que se encuentren íntegros "será el gran reto al que nos enfrentamos".

En este sentido, señalaba que, cuando la meteorología lo permita, se retirarán los elementos de encapsulamiento de los féretros para, posteriormente, realizar la identificación de los restos humanos. Procedimiento en el que, como añadía, "no descartamos la realización de pruebas de carácter forense para poder identificar a qué persona pertenecen determinados restos".

Por último, y a tenor de un vídeo que ha corrido como la pólvora en varios grupos de Whatsapp, en el que se muestra el estado en el que han quedado los nichos afectados, con lápidas en las que incluso se pueden leer los nombres de los fallecidos, Valdivia ha solicitado que se actúe con sensibilidad en la difusión de este tipo de imágenes.