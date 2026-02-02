El temporal provoca la caída de 25 nichos en el cementerio de Priego de Córdoba

Las abundantes precipitaciones de los últimos días han provocado el derrumbe de 25 nichos en el cementerio municipal del Santo Cristo, en una zona ubicada junto a las oficinas del camposanto de Priego.

El alcalde de la localidad, Juan Ramón Valdivia, ha emitido un comunicado en redes sociales en el que se indica que desde el ayuntamiento, tras tener constancia de lo ocurrido, están “trabajando con el mayor rigor y sensibilidad ante el derrumbe acontecido”, añadiendo que este domingo se estaban llevando a cabo una serie de trabajos para proteger la zona afectada, “velando por que estos no afecten al proceso legal iniciado”.

En dicho comunicado, Valdivia ruega a los vecinos “un margen de actuación mientras clarificamos la identidad de los afectados y actuamos de la manera más humana posible”, indicando igualmente que la intención es informar directamente desde el consistorio a todas las familias afectadas.

Por último y a tenor de un vídeo que ha corrido como la pólvora en varios grupos de WhatsApp, en el que se muestra el estado en el que han quedado los nichos afectados, con lápidas en las que incluso se pueden leer los nombres de los fallecidos, Valdivia ha solicitado que se actúe con sensibilidad en la difusión de este tipo de imágenes.