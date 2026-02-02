El temporal deja rachas de viento de 114 km/h en Priego de Córdoba y 18 litros de lluvia en Cardeña

La borrasca Leonardo ha vuelto a sentirse en toda la provincia, aunque sus efectos han sido menos dañinos que los del temporal Kristin de la semana pasada. En Priego de Córdoba, por ejemplo, se han registrado rachas de viento de hasta 114 km/hora, la segunda más elevada de Andalucía en esta jornada, pasadas las 9 de la mañana.

En la capital cordobesa, las precipitaciones se concentraron a primera hora de la mañana: entre las 9 y las 10 cayeron 4 y 3,4 litros en el Aeropuerto, según las mediciones de Aemet. Hubo incluso un granizo ligero en torno a las 9 de la mañana. Después las lluvias fueron intermitentes y más escasas hasta última hora de la tarde, con valores de entre 1 y 2 litros en algunos momentos. El acumulado superó por poco los 10 litros por metro cuadrado.

La estación de la provincia que registró mayores precipitaciones fue la de Cardeña con 18,2 litros, justo por delante de Guadanuño, en Sierra Morena, con 17,2 litros acumulados durante el día. Les siguió de cerca Villanueva de Córdoba con 15,8 litros y también se superaron los 10 milímetros en Valsequillo (13,8), Azuaga (12,6) y Fuente Palmera (12,4).

Previsiones para esta semana

Seguirá lloviendo durante la semana en prácticamente toda la provincia. En la capital, la previsión de Aemet para este martes indica tormentas durante la jornada al menos hasta mediada la tarde, con lluvias más intensas por la mañana. Las temperaturas se moverán entre los 7 y los 13 grados.

El resto de la semana, hasta el domingo, los pronósticos apuntan a un 100% de probabilidad de lluvia, aunque ya no habrá riesgo de tormentas. Solo el jueves por la tarde se vaticinan algunos claros.

Efectos del temporal en Lucena este lunes. / Manuel González

Los avances del tiempo son prácticamente idénticos en ciudades como Lucena, con la salvedad de que las temperaturas serán más bajas y se moverán este martes entre los 5 y los 10 grados. Tanto en esta localidad como en Pozoblanco, Palma, Puente Genil o Palma del Río se espera que las tormentas estén presentes durante este martes al menos hasta la tarde.