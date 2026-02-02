Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Solución a los problemas de inundaciones

Reactivan el proyecto para el desvío de los tres arroyos del casco urbano de Villafranca

El alcalde, Francisco Palomares, traslada su preocupación ante la amenaza continua de riadas «que pueden desembocar en una catástrofe si no se actúa de manera inmediata en nuestra localidad»

Salida natural de los arroyos que pasan por el casco urbano de Villafranca, al límite el pasado miércoles.

Salida natural de los arroyos que pasan por el casco urbano de Villafranca, al límite el pasado miércoles. / CASAVI

Rafael Castro

Rafael Castro

Villafranca de Córdoba

El Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba ha decidido reactivar un proyecto desarrollado en 2008 para el desvío de los arroyos que atraviesan el municipio, una actuación que quedó paralizada por la crisis económica. La reciente reactivación está motivada, entre otros factores, por la inminente puesta en marcha de la futura Base Logística Militar del Ejército de Tierra, que requiere solucionar de manera definitiva los problemas de inundaciones y seguridad derivados del comportamiento de los arroyos Pontejón, Curandero y Cobata.

Villafranca de Córdoba, situada en la comarca del Alto Guadalquivir y próxima a la ladera de Sierra Morena y al río Guadalquivir, ha sufrido históricamente problemas de inundaciones causadas por los arroyos que cruzan su casco urbano. Las lluvias intensas y reiteradas, especialmente en los últimos años debido a sucesivas borrascas, han provocado desbordamientos que afectan tanto a la población como a las infraestructuras locales. La persistencia de este fenómeno, lejos de ser un hecho aislado, se ha repetido a lo largo del tiempo, generando una preocupación constante entre los habitantes y las autoridades municipales.

El alcalde, Francisco Palomares, ha subrayado la gravedad de la situación: «El problema de inundaciones en Villafranca viene derivado tanto por los arroyos como por el río Guadalquivir, teniendo precedentes que, si no llegamos a reaccionar rápido, hubieran costado la vida a personas». Por ello, considera prioritario abordar este asunto no solo a nivel municipal, sino también con la implicación de las administraciones autonómica y estatal.

Agua por las calles de Villafranca arrastrando lodo, el miércoles. | CASAVI

Agua por las calles de Villafranca arrastrando lodo, el miércoles. / CASAVI

Reuniones y coordinación

Con el objetivo de buscar una solución definitiva, el alcalde convocó recientemente una reunión en la que participaron el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Adolfo Molina; la subdelegada del Gobierno, Ana López; representantes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el equipo redactor del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). La finalidad de este encuentro fue coordinar acciones y prever todos los aspectos necesarios para que el proyecto de desvío de arroyos sea una realidad, especialmente en el contexto de la futura Base Logística Militar.

Alternativas de financiación

El Ayuntamiento de Villafranca carece de recursos económicos propios para ejecutar el desvío de los arroyos, cuyo presupuesto estimado asciende a unos 15 millones de euros. En la reunión mencionada, se concluyó que la única vía posible es que la Junta de Andalucía asuma, por acuerdo de Consejo de Gobierno, la competencia para ejecutar directamente la actuación. Esta medida permitiría solucionar un grave problema de seguridad para la localidad y su ciudadanía.

Actualmente, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está elaborando un estudio de coste-beneficio, que se prevé estará finalizado a mediados de febrero. Dicho estudio se remitirá a la Junta de Andalucía, que iniciará la tramitación para asumir la competencia y, posteriormente, proceder a la redacción del proyecto definitivo. El Ayuntamiento trabajará de forma conjunta con la Junta para dotar económicamente el proyecto y garantizar su ejecución.

La ejecución del desvío de los arroyos no solo resolverá el problema de desbordamientos e inundaciones en Villafranca, reduciendo notablemente la zona inundable, sino que también evitará poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Además, la actuación permitirá afrontar con garantías los retos derivados de la instalación de la futura Base Logística Militar.

De interés autonómico

El proyecto del desvío de los arroyos de Villafranca, enmarcado dentro del nuevo Plan General de Ordenación Municipal, ha sido calificado de Interés Autonómico, por lo que la Junta de Andalucía asumirá las competencias para llevar a cabo este trabajo que garantizará la seguridad de las diferentes barriadas por las que pasan los principales arroyos que tienen amenazados a la población en tiempos de borrascas, como el Pontejón, Curandero y Cobata, que vierten el agua de la falda de Sierra Morena hasta el río Guadalquivir, viéndose también amenazados los huertos familiares de esta localidad.

El alcalde, Francisco Palomares, ha recalcado que el día que caigan bastantes litros de agua en poco tiempo, Villafranca va a tener problemas graves, que le pueden costar la vida a las personas, «por lo que le pido agilidad a todas las administraciones en este proceso, ya que deben tenerlo como una prioridad máxima para evitar desgracias».

Este proyecto solventaría no solo el problema de inundabilidad de este municipio, sino que al mismo tiempo le daría un nuevo aspecto urbanístico de cara a las necesidades urbanísticas por la BLET.

