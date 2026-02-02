PSOE e IU denuncian la "censura" en la Diputación de Córdoba por negarse a emitir un documental sobre la sanidad

El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, y la portavoz y diputada provincial de IU en la Corporación Provincial, Irene Ruiz, han denunciado este lunes el “autoritarismo y la censura ideológica” que ha practicado el presidente de la entidad, Salvador Fuentes, por negar a la Plataforma de Mareas Blancas el uso del salón de actos del Palacio de la Merced para proyectar un documental sobre el estado de la sanidad pública andaluza firmado por Pablo Coca. Así lo asegura una nota conjunta de ambos partidos.

En rueda de prensa, junto a representantes y portavoces de Mareas Blancas, Morales y Ruiz han anunciado que recurrirán esta decisión “arbitraria y sin argumentar” que “veta un espacio público como es la casa de todos los ayuntamientos” y que “si no hay vuelta atrás por parte del Gobierno del PP en la Diputación iremos a los tribunales”.

Esteban Morales ha explicado que tanto PSOE como IU habían solicitado este espacio, recogido en el reglamento de la Diputación, para que el colectivo de las Mareas Blancas pudiese tener una reunión y emitir el documental, una cesión que ha sido bloqueada por el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, esbozando unos argumentos “ridículos e injustos que contravienen el propio reglamento y que ponen de manifiesto que se trata de una decisión ideológica para silenciar el debate de las mareas blancas”.

Rueda de prensa conjunta de PSOE, IU y miembros de las Mareas Blancas este lunes. / CÓRDOBA

El socialista ha dicho que no van a dejar de insistir para que Fuentes reconsidere ese posicionamiento con argumentos jurídicos legales que "destierren la censura ideológica que el PP practica para impedir la presentación en Córdoba de un documental sobre la actualidad de la sanidad pública: La Casa de los Ayuntamientos no puede tener este comportamiento y menos decir que esta reunión no tiene interés institucional”. Como ejemplo, ha dicho que este mismo lunes se ha cedido el espacio a un medio de comunicación.

Críticas de IU

Por su parte, la diputada provincial por IU, Irene Ruiz, ha tildado la denegación de este espacio público como “un acto de autoritarismo y censura política, en el que el PP ha demostrado una vez más su modus operandi, que es censurar todo aquello que le pueda perturbar en su imagen y relato, además de lo que está haciendo Moreno Bonilla con la sanidad pública. En vez de ponerse del lado de los ciudadanos, el PP ejerce un poder autoritario”.

Ruiz ha dicho que “no podemos normalizar lo que ha pasado bajo una excusa vaga y con una resolución a medida, imprecisa y sin argumentos para rechazar este acto, además de haberla extendido en el tiempo para que no hubiera margen de maniobra”.