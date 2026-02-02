La tradición de las roscas de la Candelaria en Montilla: un proceso artesanal con ingredientes sencillos y un sabor único

Montilla celebra este lunes, 2 de febrero, la festividad de la Purificación con la mirada puesta en una de sus tradiciones más arraigadas, la elaboración y bendición de las roscas de la Candelaria, unas singulares piezas de pan de origen centenario que siguen marcando el calendario festivo de la localidad gracias al trabajo artesanal de panaderías históricas como Horno y Aceites Bellido, la firma decana del municipio.

La celebración de esta efeméride hunde sus raíces en los últimos años del siglo XVI y remite a una jornada muy concreta del calendario religioso y social montillano. Cada 2 de febrero, la localidad de la Campiña Sur recuerda el día en que la Cofradía del Rosario, fundada el 22 de agosto de 1580, organizaba un cortejo junto a la Hermandad de San José en el que procesionaba una imagen del Santo Patriarca desde su ermita de la calle Altillos.

En ese sentido, el historiador montillano Antonio Luis Jiménez Barranco describe con detalle el desarrollo de aquel ceremonial. "A la llegada del cortejo a la parroquia de Santiago Apóstol, la imagen pequeña de la Cofradía del Rosario lo esperaba en la puerta, bajo palio, con un repique solemne de campanas y cohetes", explica el investigador local, que ha dedicado parte de su trabajo a documentar estas manifestaciones religiosas.

Gonzalo Bellido coloca las roscas de la Candelaria recién sacadas del horno. / José Antonio Aguilar

Y es que el simbolismo del acto se extendía también a los elementos que portaban las imágenes. El autor del blog Perfiles montillanos desvela que "la imagen de la Virgen llevaba en su brazo izquierdo al Niño Jesús y, en el derecho, una vela y una bolsa con azúcar", mientras que "San José portaba en su brazo derecho su vara de plata y, en el izquierdo, una rosca de pan", un gesto que acabaría dando sentido a la tradición que hoy se mantiene viva.

Roscas bendecidas

Una vez en el interior del templo mayor de La Escuchuela, los fieles accedían en procesión hasta el altar mayor, donde se desarrollaba el acto central de la jornada. Según relata Antonio Luis Jiménez, "cuando las andas llagaban al presbiterio, se iniciaba la misa solemne y, a su término, se bendecían las roscas que habían llevado los vecinos de la ciudad", un rito que se completaba con la entrega, por parte de la Cofradía del Rosario, de una pequeña ramita de romero.

De igual modo, la festividad de la Purificación sigue estando hoy estrechamente ligada a la elaboración de las roscas de la Candelaria, un producto que se mantiene fiel a un proceso completamente artesanal. En el caso de la panadería ubicada en la calle Escuelas, los ingredientes principales continúan siendo los mismos: harina, levadura, agua, sal y aceite de oliva virgen extra procedente del molino de Juan Colín.

Proceso de horneado de las típicas roscas de la Candelaria de Montilla. / José Antonio Aguilar

Además, cada pieza recibe un tratamiento individualizado. Tras otorgar a la masa su forma definitiva, que puede variar en tamaño y complejidad, el maestro panadero utiliza unas tijeras para crear los característicos picos o pinchos que identifican a estas roscas. Este gesto, repetido generación tras generación, es el que permite que, tras el paso por el horno de leña, el pan adquiera su textura crujiente y reconocible.

Las roscas son la antesala de los dulces de Cuaresma

Para la familia Bellido Vela, la elaboración de las roscas coincide tradicionalmente con la festividad de San Juan Bosco, que se celebra cada 31 de enero, y funciona también como antesala de la Cuaresma. Por otro lado, esta época anuncia un cambio de aromas en la panadería de la calle Escuelas, que comienza a llenarse de productos asociados a la Semana Santa, como magdalenas, hojaldres, pestiños o torrijas.

Finalmente, la tradición montillana conserva un componente familiar muy marcado. Es costumbre que sean los abuelos quienes adquieran las roscas para sus nietos, piezas que hoy vuelven a ser bendecidas coincidiendo con la celebración de la Purificación, reforzando así un vínculo intergeneracional que forma parte del patrimonio cultural y sentimental de la localidad.