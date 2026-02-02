La licitación del soterramiento en Lucena tendrá vía libre desde esta semana

El proyecto de soterramiento eléctrico de una línea de alta tensión, en el contorno de la parcela otorgada a la Junta para la construcción de un hospital público, continúa anclado al procedimiento técnico y administrativo. El Ayuntamiento de Lucena formalizará en escasos días la resolución del contrato otorgado a Elecnor y ultima, simultáneamente, la confección del nuevo pliego técnico.

El equipo de gobierno local reafirma su voluntad de ejecutar en este mismo año una obra indispensable, en la reivindicación histórica de la infraestructura sanitaria, y comprometida por el Ayuntamiento desde el año 2018 al firmar el protocolo de intenciones con la administración autonómica. Dificultades y controversias técnicas, económicas y burocráticas han demorado durante años esta actuación en el Paraje Dehesa de la Villa. En el tramo final de 2025, los servicios jurídicos municipales abogaron por anular la adjudicación otorgada a Elecnor, en diciembre del 2022, tras una nueva petición de aumento del importe, fijada por la empresa en 86.000 euros. El presupuesto original rondaba la cifra de 700.000 euros.

El concejal de Obras, Javier Pineda, ha avanzado que «seguramente» en esta misma semana «se notificará» oficialmente «la resolución» a Elecnor, una vez terminados todos los trámites, y, en consecuencia, «se abre la vía» para una nueva licitación, a publicar, probablemente, en este mes. El Ayuntamiento ultima simultáneamente la redacción del nuevo pliego técnico. La única modificación comprenderá la elevación de los precios, atendiendo «a la actualización» de diferentes parámetros. La consultora externa Satel, que asume la encomienda del proyecto y de la dirección de obra, aporta su evaluación en la corrección del montante.

Al concurso público original concurrieron tanto Elecnor como Grupo Cobra, empresas especializadas en estos trabajos cualificados y homologadas por Endesa, titular de la línea. Por lo tanto, la licitación podría concitar nuevamente a ambas firmas.

La materia sanitaria predominó durante el turno de ruegos y preguntas en el último Pleno. PSOE e IU exigieron explicaciones sobre el retraso en los trabajos de adaptación de la antigua Escuela de Hostelería, a fin de alojar la sección de Fisioterapia. Unos trabajos cuyo comienzo anunció la Junta hace justo un año y que continúan sin empezar. Además, las dos formaciones políticas emplazaron al alcalde a pronunciarse sobre los eventuales avances en el nuevo plan funcional ligado a la futura dotación sanitaria.

Desde IU, el portavoz, Miguel Villa, aseveraba, espetándoselo al alcalde, que «creo que su partido le está tomando el pelo a usted y, por extensión, al resto de los ciudadanos de Lucena». En su intervención, Isabel Carrasquilla, edil del PSOE, sostenía que «mucho nos tememos, por la vaguedad de sus palabras, que no vamos a ver ningún tipo de avance ni de mejora sanitaria» en Lucena «en esta legislatura».

El gobierno municipal popular reitera respecto a las obras de Fisioterapia, previas a la reubicación de Urgencias en el centro de salud 2, que, consignado el dinero y finalizadas las diligencias administrativas, sólo resta que la empresa seleccionada empiece la actuación. El alcalde, Aurelio Fernández garantizó que las Urgencias aunarán la totalidad de los recursos técnicos.

El primer edil popular expuso que «el plan funcional» para la infraestructura sanitaria «tras las conversaciones que tengo y llamadas que mantengo, estoy a la espera de que pueda ser finalizado y presentado», aunque «no es algo que tenga la fecha ni tenga la respuesta». Por tanto, «sigo trabajando, sigo peleando a diario, para que tengamos el mejor plan funcional para ese centro y se pueda presentar lo antes posible». Con todo ello, «una vez que esté el plan, y tenemos el dinero, podremos empezar, por supuesto antes tenemos que soterrar la línea», en alusión a la obra de adecuación eléctrica.