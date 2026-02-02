Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

La Guardia Civil detiene en Pozoblanco al propietario de un bar por tráfico de drogas

El detenido usaba el establecimiento como punto de venta y los agentes incautaron cocaína y marihuana

Agentes de la Guardia Civil en Pozoblanco.

Agentes de la Guardia Civil en Pozoblanco. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Guardia Civil ha detenido en Pozoblanco al propietario de un bar como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Los agentes destectaron que este establecimiento de ocio era usado como punto de venta de drogas y abrieron una investigación que culminó en una inspección al local en horario de apertura al público. Fruto de esta intervención, la Benemérita incautó 20 gramos de marihuana y cinco de cocaína, además de una balanza de precisión y útiles para su dosificación y envasado.

Los agentes procedieron entonces a la detención del propietario del establecimiento por tráfico de drogas y fue puesto a disposición judicial. Esta actuación se enmarca en el Plan Estratégico de Respuesta Policial al Tráfico Minorista y Consumo de Drogas en Zonas, Lugares y Locales de Ocio.

TEMAS

