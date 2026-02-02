Sucesos
La Guardia Civil detiene en Pozoblanco al propietario de un bar por tráfico de drogas
El detenido usaba el establecimiento como punto de venta y los agentes incautaron cocaína y marihuana
La Guardia Civil ha detenido en Pozoblanco al propietario de un bar como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.
Los agentes destectaron que este establecimiento de ocio era usado como punto de venta de drogas y abrieron una investigación que culminó en una inspección al local en horario de apertura al público. Fruto de esta intervención, la Benemérita incautó 20 gramos de marihuana y cinco de cocaína, además de una balanza de precisión y útiles para su dosificación y envasado.
Los agentes procedieron entonces a la detención del propietario del establecimiento por tráfico de drogas y fue puesto a disposición judicial. Esta actuación se enmarca en el Plan Estratégico de Respuesta Policial al Tráfico Minorista y Consumo de Drogas en Zonas, Lugares y Locales de Ocio.
- La Diputación de Córdoba mantiene cuatro carreteras cortadas en la provincia por la borrasca Joseph
- El temporal obliga al cierre de 16 carreteras en la provincia
- Tres heridos en un accidente en la A-318 entre Doña Mencía y Zuheros
- Fallece Rafael Garrido Siles, gerente de La Flor de Rute y presidente de la asociación empresarial Rute Turismo
- Las presas de la Vega del Guadalquivir empiezan a desembalsar agua tras las lluvias en Córdoba
- Seis carreteras provinciales de Córdoba siguen cortadas por el desbordamiento de ríos y arroyos
- El temporal de lluvia y viento azota el Alto Guadalquivir y provoca cortes de luz
- El espectáculo del agua en las sierras Subbéticas de Córdoba tras el paso de la borrasca Kristin