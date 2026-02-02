Finaliza la obra del pabellón deportivo del IES Antonio Gala de Palma del Río

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Diego Copé, ha visitado este lunes el IES Antonio Gala de Palma del Río para recepcionar la obra del pabellón deportivo del centro que ha supuesto una inversión de 150.000 euros en una primera fase. El delegado ha estado acompañado por la alcaldesa, Matilde Esteo, y el concejal de Educación, Javier Ruiz. Copé ha destacado que de esta obra no solo se benefician los casi mil alumnos del IES, sino toda la ciudadanía, porque "los centros educativos son abiertos a su entorno" y, como expresó la alcaldesa, "hay muchas actividades que se realizan aquí en horario de tarde" por usuarios del Patronato Deportivo Municipal, ya que el IES cede el uso del pabellón.

"Estamos muy satisfechos del resultado de la obra", que se realizará en dos fases, ha destacado el delegado, que ha explicado que "esta es una primera intervención que ha consistido en el cambio del suelo y de las claraboyas", aunque también este año se actuará "en los aseos y también en las cubiertas para que queden rematadas". A ello Educación destinará 50.000 euros más, según explicó el delegado.

Más sombra en el patio

A esta intervención hay que sumar la cuantía que Educación destinará al confort térmico del centro educativo, "que son 75.000 euros para una serie de actuaciones ya previstas, como mayor sombra en el patio o espacios más confortables para el alumnado en su tiempo de descanso", aclaró el delegado.

La cifra total que Educación invertirá en Palma del Río para el confort térmico es superior a los 128.000 euros. Para el programa Mejora tu Centro serán más de 95.000 euros y para dispositivos electrónicos más de 440.000 euros, comentó Copé, quien dijo sentirse "muy satisfecho". Todas las actuaciones en conjunto suponen más de 1,2 millones de euros de inversión en los centros educativos de Palma del Río.

El Ayuntamiento intervendrá en dos colegios con el PFEA

Por su parte, la alcaldesa anunció que el Consistorio prepara actuaciones futuras en el colegio Santa Ana y en el San Sebastián con cargo al PFEA. Serán acciones de accesibilidad en ambos colegios, "con rampas que se van a ejecutar, entre otras medidas". También se mostró agradecida por la "gran inversión que se ha hecho en este pabellón", que era "muy necesaria".

Para el director del IES Antonio Gala, José Alcaide, esta obra tan deseada "ya es una realidad y estamos encantados de que se haya producido". El director reseñó que "siempre, desde los centros, acabamos siendo unos pidones para la Delegación, pero en este caso era más que justificada", ya que el edificio tiene muchos años y requería de una intervención y actualización.

El delegado, junto a la alcaldesa y el concejal, también han visitado las aulas donde se imparten parte de los ciclos formativos del centro en el Edificio Séneca y también han pasado por las instalaciones del CEIP San Sebastián.