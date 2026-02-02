La Diputación de Córdoba mantiene activo el plan de emergencias para abordar las consecuencias del temporal en la provincia

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha presidido este lunes una reunión del comité de Emergencias de la institución provincial ante el temporal de lluvia y viento que sufrirá la provincia durante esta semana y del que se espera que entre el miércoles y el jueves se alcance el pico de intensidad de precipitaciones, según indica la institución provincial.

Así, se ha actuado en dos niveles: por un lado, se ha intensificado la vigilancia de las carreteras y puntos críticos ante posibles desbordamientos de ríos y arroyos y, por otro, se ha reforzado el personal de las empresas públicas para atender posibles problemas y averías que puedan surgir.

El servicio de Carreteras continúa a pleno rendimiento y, según ha explicado Fuentes, "han intervenido en el deslizamiento de taludes, la colmatación de cunetas y de obras de drenaje de zonas transversales por arrastres, caída de árboles y ramas que afectan al tráfico, para lo que se está actuando con los equipos propios y con las empresas a cargo de los contratos de conservación de carretera y caminos".

Actualmente, cinco carreteras de la red provincial permanecen cortadas. Se trata de la CO-4207 entre Montilla y Montalbán; la CO-7409 de Dos Torres a Villaralto; la CO-3406 a la altura de Obejo, debido a un deslizamiento en un terraplén; la carretera CO-3105, de la N-IV a la carretera CO-3200 por la barriada de los Ángeles en Alcolea y, por último, en Montoro, la CO-3201 de la A-309 a la A-4127 por la campiña, cortada en el kilómetro 6 por desbordamiento del arroyo de Los Verdiales.

Reunión del comité de Emergencias de la Diputación este lunes. / CÓRDOBA

Vigilancia del Consorcio de Bomberos

Por parte del Consorcio de Bomberos se está llevando a cabo una tarea de vigilancia y coordinación con los ayuntamientos en algunos puntos conflictivos como Palma del Río o Almodóvar del Río, donde preocupa la crecida de los cauces, según ha explicado Fuentes. En este sentido, se ha reforzado el personal en los 11 parques de la provincia y se ha preactivado a Protección Civil.

Desde la empresa provincial de Aguas, Emproacsa, se han intensificado los trabajos de limpieza de imbornales y conectores. En el dispositivo también está implicada la empresa provincial de medio ambiente, Epremasa, que igualmente dispondrá de los materiales para actuar si se requiere.

Por último, en el ámbito de las comunicaciones, la empresa provincial de Informática, Eprinsa, ejercerá de intermediaria entre los ayuntamientos y los operadores de telecomunicaciones ante posibles incidencias tanto en conexiones telefónicas como en fibra óptica. De hecho, Eprinsa está prestando este servicio hoy lunes en Valenzuela, donde la caída de las comunicaciones puede afectar a servicios esenciales como el centro médico, farmacias o teleasistencia en dependencia.

Nivel de riesgo y recomendaciones

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo por el momento solo el aviso amarillo por lluvias y viento en la Subbética para el próximo miércoles 4 de febrero, entre las 6.00 y las 15.59 horas. Fuentes, quien ha destacado la coordinación con el servicio de emergencias 112 de la Junta de Andalucía, ha indicado que "estamos teniendo niveles pluviométricos de 100 o 200 litros". Ante esta situación, todos los servicios de la institución provincial "están preparados para salir al paso de cualquier urgencia que se provoque como consecuencia de ríos o afluentes que son las consecuencias más frecuentes del temporal, junto con los cortes de carreteras".

La Junta de Andalucía establece varias recomendaciones ante episodios de lluvia intensa. Considera necesario revisar el estado de tejados, cubiertas, bajantes, canalones y desagües; retirar del exterior objetos que puedan ser arrastrados por el agua y no aparcar en cauces secos ni en la orilla de los ríos.

Durante las lluvias, se recomienda no bajar a sótanos ni plantas bajas y subir a la parte más alta de la casa. En caso de que se ordene evacuación hay que seguir las indicaciones de los operativos. Se aconseja, igualmente, cerrar puertas y ventanas y no tocar enchufes ni aparatos eléctricos.

Evitar desplazamientos

En cuanto a los desplazamientos, hay que evitar los que sean innecesarios, muy especialmente de noche; utilizar las vías principales y no atravesar tramos inundados o con balsas de agua, así como estar preparados para abandonar el vehículo si el coche se atasca o el agua sube por encima del eje de la rueda.

Se recomienda alejarse de ríos, alambradas, torres metálicas y zonas baja de ladera y colinas; no atravesar vados inundados y no refugiarse debajo de árboles solitarios.

Después de las lluvias, la Agencia de Emergencias aconseja comenzar la limpieza de la casa por las zonas altas, comprobar la potabilidad del agua y no consumirla si hay dudas y, por último, ayudarse de los equipos de salvamento y limpieza.