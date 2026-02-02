La Diputación adjudica las obras de mejora de la carretera que une Bujalance y Villa del Río

La Diputación de Córdoba ha adjudicado a la empresa Mezclas Bituminosas, SA las obras de mejora de la carretera CO-4103, que une Bujalance con Villa del Río y da acceso a la Autovía de Andalucía por la zona de Los Majuelos, así como a numerosas fincas agrícolas. Precisamente su conexión con la autovía la convierte en el itinerario principal entre la campiña este de la provincia y las rutas con dirección a Madrid, lo que hace que esta infraestructura soporte un importante tránsito de mercancías.

El tramo que se reparará se encuentra entre los kilómetros 1,9 y 5 de la vía, donde existen deformaciones tanto en el perfil longitudinal como en el transversal, con fisuras que dificultan el tránsito de vehículos. A ello se suman los problemas de drenaje de la calzada, con cunetas que, por otra parte, se encuentran erosionadoas o colmatadas y con escasa pendiente.

Seis meses de obras

La adjudicación a esta empresa cordobesa, una de las cuatro que se presentaron al concurso, se ha hecho por 418.958,13 euros sin impuestos y el plazo de ejecución de las obras se estima en seis meses.

Reunión celebrada en Bujalance para informar de la intervención en la carretera CO-4103. / CÓRDOBA

Esta intervención, financiada íntegramente por la institución provincial, se incluye en el programa de mejora de la seguridad en la red de carreteras.

Desbroce y reparación de cunetas

El proyecto prevé el desbroce de vegetación, la retirada de depósitos materiales, el revestimiento de cunetas y la reparación de los tramos de cuneta dañados o deteriorados.

El principal objetivo de esta actuación, según indicó Andrés Lorite, delegado de Infraestructuras de la Diputación, a la alcaldesa bujalanceña, Elena Alba, cuando le anunció esta obra, es "mejorar el acceso a las explotaciones agrícolas ubicadas en los márgenes de la vía".

Esta carretera ya fue objeto de otra intervención en el año 2020, con una inversión de más de 300.000 euros.