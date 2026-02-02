Movilidad
La Diputación adjudica las obras de mejora de la carretera que une Bujalance y Villa del Río
El proyecto para la CO-4103 incluye la mejora del drenaje, desbroce, reparación de cunetas en un tramo que sufre deformaciones y fisuras
La Diputación de Córdoba ha adjudicado a la empresa Mezclas Bituminosas, SA las obras de mejora de la carretera CO-4103, que une Bujalance con Villa del Río y da acceso a la Autovía de Andalucía por la zona de Los Majuelos, así como a numerosas fincas agrícolas. Precisamente su conexión con la autovía la convierte en el itinerario principal entre la campiña este de la provincia y las rutas con dirección a Madrid, lo que hace que esta infraestructura soporte un importante tránsito de mercancías.
El tramo que se reparará se encuentra entre los kilómetros 1,9 y 5 de la vía, donde existen deformaciones tanto en el perfil longitudinal como en el transversal, con fisuras que dificultan el tránsito de vehículos. A ello se suman los problemas de drenaje de la calzada, con cunetas que, por otra parte, se encuentran erosionadoas o colmatadas y con escasa pendiente.
Seis meses de obras
La adjudicación a esta empresa cordobesa, una de las cuatro que se presentaron al concurso, se ha hecho por 418.958,13 euros sin impuestos y el plazo de ejecución de las obras se estima en seis meses.
Esta intervención, financiada íntegramente por la institución provincial, se incluye en el programa de mejora de la seguridad en la red de carreteras.
Desbroce y reparación de cunetas
El proyecto prevé el desbroce de vegetación, la retirada de depósitos materiales, el revestimiento de cunetas y la reparación de los tramos de cuneta dañados o deteriorados.
El principal objetivo de esta actuación, según indicó Andrés Lorite, delegado de Infraestructuras de la Diputación, a la alcaldesa bujalanceña, Elena Alba, cuando le anunció esta obra, es "mejorar el acceso a las explotaciones agrícolas ubicadas en los márgenes de la vía".
Esta carretera ya fue objeto de otra intervención en el año 2020, con una inversión de más de 300.000 euros.
