Cuatro carreteras provinciales de Córdoba sufren cortes de tráfico por el temporal

Cuatro carreteras de la red provincial de Córdoba sufren este lunes cortes de tráfico como consecuencia del temporal que azota buena parte de España desde hace días.

Según ha informado la Diputación de Córdoba, una de las vías cortadas es la CO-4207 de Montilla a Montalbán, entre los puntos kilométricos 4,5 y 6, por desbordamiento de los arroyos de la Zarza, de las Salinas y del río Salado. Esta carretera, que sufre cortes recurrentes cada vez que llueve, sobre todo en la zona de Malabrigo, está pendiente de arreglo por parte de la institución provincial, que la dotará de un nuevo trazado en el tramo más afectado por el arroyo Salado.

Deslizamientos

Por otra parte, también se encuentra cortada la CO-3406, que va de la N-432 a Obejo. Esta vía se encuentra cerrada en el kilómetro 11,53 por deslizamiento del terraplén con afección sobre la explanación de la vía. Un tramo en el que la carretera discurre a media ladera.

La carretera CO-3201, que discurre desde lae A-309 a la A-3127 por la Campiña, entre las provincias de Córdoba y Jaén, está cerrada al tráfico en el punto kilométrico 6,5 por desbordamiento del arroyo de Los Verdiales.

Y en la capital está cortada la CO-3105, que va de la N-IV a la CO-3200 por la barriada de Los Ángeles (Alcolea), debido al colapso de las obras de drenaje transversal (ODT) en el kilómetro 6.

Cunetas colmatadas y caída de árboles y ramas

Por otra parte, se han registrado en diversos puntos de la provincia deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas y de obras de drenaje transversal por arrastres, caída de árboles y ramas, etcétera, que no afectan al tráfico.

Sobre ellos se está actuando con los equipos propios y con las empresas a cargo de los contratos de Conservación de Carreteras y Caminos, informa la Diputación.