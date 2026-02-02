La borrasca Leonardo provoca en Lucena caída de árboles, desprendimientos de tejas y fachadas y problemas eléctricos

La jornada inicial de la borrasca Leonardo en Lucena agitó el comienzo de la mañana de este lunes con un implacable aguacero, acompañado de intensas ráfagas de viento y potente granizo. Este episodio coincidió con el acceso de alumnos y docentes a los centros educativos. De hecho, la Policía Local tuvo que rescatar a dos menores y una mujer que se habían refugiado junto a una palmera en el Llanete de los Dolores, trasladándolas en coches de patrulla a sus respectivos destinos.

El desprendimiento de árboles y ramas en numerosos puntos del viario urbano, por ejemplo, la barriada de Santa Teresa y San Jorge, Llano de las Tinajerías y Ronda del Valle, así como en el entorno de La Torca, Las Vegas o antigua Nacional-331, junto a instalaciones industriales, y la caída de chapas y tejas, como ha sucedido en la calle Quintana, han requerido la actuación de los bomberos.

Grandes bolsas de agua

En total se registraron una veintena de incidencias, entre las que también destacan algunos desprendimientos de fragmentos de fachadas, según han confirmado fuentes municipales. Además, personal del área de Servicios Operativos tuvo de actuar ante la generación de importantes bolsas de agua en la zona de Puente Vadillo y en el sector del Puente de Córdoba y antigua carretera de Cabra.

Sin deparar en perjuicios personales, por segunda vez en escasos días, la caída de varios árboles generó daños en varios vehículos estacionados junto a la antigua caseta municipal.

Árbol caído este lunes en Lucena por el temporal. / M. González

Los efectos del temporal ocasionaron en la aldea de Jauja el derribo de un árbol que terminó impactando contra el tendido eléctrico. Este episodio implicó la paralización del suministro durante unas horas. En la zona residencial de Campo de Aras, nuevamente, los vecinos soportaron un apagón, resuelto en unos 20 minutos.

Coordinación del plan de emergencias

La delegación municipal de Seguridad Ciudadana también registró el desprendimiento de un canalón de agua en un edificio de la calle Córdoba, subsanado tiempo después.

El Ayuntamiento, con la finalidad de analizar las incidencias consumadas y para adoptar medidas excepcionales ante los severos fenómenos atmosféricos de los próximos días, ha convocado para este martes, a las 8.00 horas, una reunión de coordinación del Plan de Emergencias, con la participación de Policía Local, Protección Civil, las áreas de Servicios Sociales y Servicios Operativos, aparte de otras delegaciones involucradas, y los técnicos de prevención de Riesgos Laborales y Emergencias, en un sesión presidida por el alcalde, Aurelio Fernández.